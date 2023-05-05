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Рашисти оголосили про "евакуацію" цивільних з 18 населених пунктів окупованої частини Запорізької області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Окупаційна "влада" Запорізької області оголосила про так звану евакуацію з 18 прифронтових міст.

Про це повідомив зрадник України, так званий "глава" Запорізької області Євген Балицький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, планують "евакуювати" жителів таких населених пунктів: Тимошівка, Смирнівка, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори та Розівка.

Зрадник Балицький заявив, що "евакуацію" здійснюють через нібито посилення обстрілів.

Раніше про це також повідомляв мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

Читайте: Минулої доби росіяни обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області, - ОВА. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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05.05.2023 16:28 Відповісти
Не останавливайтесь на этом
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05.05.2023 16:37 Відповісти
"Рвать когти" - убегать. (тюремный жаргон).
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05.05.2023 16:47 Відповісти
Колоборанти, не вірте йому, все йде за планом, ніякого наступу не буде, залишайтесь на своїх місцях і чекайте подальших вказівок.)
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05.05.2023 17:06 Відповісти
Это и к лучшему. Живыми останутся.
С другой стороны, могут никогда не вернутся
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05.05.2023 17:07 Відповісти
Звісно, не повернуться. Бо евакуюють куди? "На курорти крима і кавказа".
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05.05.2023 17:20 Відповісти
Крім депортацій, геноциду та срання взагалі нічого не вміють.
Хай би вже звалили на рашу та депортували там одне одного.
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05.05.2023 18:14 Відповісти
 
 