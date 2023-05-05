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У Криму російські окупанти роблять запаси води та харчів на випадок ізоляції, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

На тимчасово захоплених землях півдня окупанти готують евакуацію колаборантів на випадок українського контрнаступу.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Так, в Запорізькій області вже розроблений план евакуації працівників окупаційної адміністрації та членів їхных родин до Криму. Аналогічна ситуація на Херсонщині. Зокрема більшість колаборантів з населених пунктів на косі Арабатська стрілка вже покинули регіон.

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В Криму ж окупаційна влада почала процес створення запасів води й харчів через ймовірність блокування Криму та південної Херсонщини", - йдеться в дописі.
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Топ коментарі
+4
9 лет "Азову". Поздравляю Билецкого и всех азовцев!
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05.05.2023 16:54
+3
Ласти та весла, от що їм потрібно в Криму. А потім велкам до крейсера мацква
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05.05.2023 16:44
+2
да краще б дрова і мангали брали... як наш дурень хотів...
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05.05.2023 16:46
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Побільше мівіни -- перевірено.
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05.05.2023 16:35 Відповісти
От идиоты. Говорят что асфальт с дорог полезнее. Нам уже сказали - "если бы готовились и предупредили всех приготовиться, то потеряли бы страну за три дня".
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05.05.2023 16:38 Відповісти
Шашлики запасайте.
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05.05.2023 16:39 Відповісти
да краще б дрова і мангали брали... як наш дурень хотів...
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05.05.2023 16:46 Відповісти
Ласти та весла, от що їм потрібно в Криму. А потім велкам до крейсера мацква
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05.05.2023 16:44 Відповісти
9 лет "Азову". Поздравляю Билецкого и всех азовцев!
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05.05.2023 16:54 Відповісти
води ? в морі напються
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05.05.2023 16:54 Відповісти
Вероятно заполняют водохранилища
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05.05.2023 17:10 Відповісти
Не треба нічого заготовляти! Краще драпайте в свої ''мухозадрипанські''!
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05.05.2023 17:03 Відповісти
Для ЗСУ запаси будуть потрібні.
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05.05.2023 17:05 Відповісти
Плоты пусть лучше строят.
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05.05.2023 18:17 Відповісти
а путлер нові чумодани купляє
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05.05.2023 19:49 Відповісти
Треба не запаси робить,а збирать манатки і мерщій на мокшанські болота..
сподобалось їм сидіть на нашій українській
землі...
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05.05.2023 19:53 Відповісти
 
 