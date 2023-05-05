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У Криму російські окупанти роблять запаси води та харчів на випадок ізоляції, - Центр нацспротиву
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На тимчасово захоплених землях півдня окупанти готують евакуацію колаборантів на випадок українського контрнаступу.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Так, в Запорізькій області вже розроблений план евакуації працівників окупаційної адміністрації та членів їхных родин до Криму. Аналогічна ситуація на Херсонщині. Зокрема більшість колаборантів з населених пунктів на косі Арабатська стрілка вже покинули регіон.
В Криму ж окупаційна влада почала процес створення запасів води й харчів через ймовірність блокування Криму та південної Херсонщини", - йдеться в дописі.
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