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Німецька Rheinmetall готова виробляти до 600 тис. снарядів на рік для України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

снаряди

Німецька оборонна компанія Rheinmetall готова постачати Україні значну кількість артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми можемо виробляти до 600 тис. снарядів на рік", - йдеться у заяві глави Rheinmetall Арміна Паппергера після візиту комісара ЄС із промисловості Тьєррі Бретона.

Єврокомісар відвідав на завод Rheinmetall в Унтерлюсі, щоб обговорити подальшу підтримку України.

ЄС зобов'язався постачати Україні мільйон артилерійських снарядів на рік, щоб допомогти країні захиститися від російських атак. "Ця мета має бути досягнута швидко. Через інтенсивні бої Україна ризикує залишитися без боєприпасів", - сказав Бретон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нестача робочої сили може ускладнити плани ЄС з нарощування виробництва боєприпасів, - Euractiv

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
Ну, ось це вже відчутні обсяги. Європа може, коли хоче, виробничі потужності у неї вищі, ніж у росії, але немає жодного бажання робити зброю, коли можна з тієї ж сировини зробити автомобілі та пральні машини. От тільки авто і пралки не допомагають проти танків та РСЗВ.
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05.05.2023 17:03
+4
Извините, но все кроме комплекса вины - полный бред.
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05.05.2023 18:13
+3
тобі ніхто нічого не винен!
це раз.
по-друге - див - "перше"
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05.05.2023 17:16
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Ну, ось це вже відчутні обсяги. Європа може, коли хоче, виробничі потужності у неї вищі, ніж у росії, але немає жодного бажання робити зброю, коли можна з тієї ж сировини зробити автомобілі та пральні машини. От тільки авто і пралки не допомагають проти танків та РСЗВ.
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05.05.2023 17:03 Відповісти
тобі ніхто нічого не винен!
це раз.
по-друге - див - "перше"
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05.05.2023 17:16 Відповісти
600К это что, на пару недель стрельбы? Вот это помощь!
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05.05.2023 17:14 Відповісти
в 2013-м - представь, ты, опрос проводишь - Надо ли нам улучшать ПВО и снимать с вашей зарплаты бабло(на улице, опрос)
А теперь представь, сколько швов тебе потом наложат на рожу?
ну собственно.... "питань нема".
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05.05.2023 17:19 Відповісти
Чекаю товариша Буткевича з вибаченнями за його висер "****** німці".

Козлу задурно дають зброю щоб, не так - Єрмаку дають зброю шоб захистити жирну дупу Буткевича, але воно обсирає "дающих".
лядяньська людина з лядяньського сцоюзу.
бридко. придурок би без підтримки зараз або би на підвалі сидів, або би бігав гузном распугівая зайців по посадках.
Я б на місці Шольца .... ну, сказав би шо вон, миші з.їли ніпелі в машинах ППО, так шо ремонтувать надо - 2-3 роки, а потім - дадім, а як же.
ну реально - обсирати тих хто дає? "журналістика" у нас навіть "найкраща" - виглядає як тупе бидло біля мікрофону(його захищає "******* німців" техніка у Києві)
клоун, ти б хоч вибачився, нє?
Я то реально би не дав нічого, дивлячись на таке ..... "краці жрунаглісти України". клоун.
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05.05.2023 17:14 Відповісти
Так ,він Буткевич правий, німці могли зробити більше для України, враховуючи їх промисловий потенціал. Якщо порівняти розмір допомоги з ВВП допомогаючої країни, то німці далеко не на першому місці. По-друге, саме политика немецького канцлера Меркель виростила і викормила путіна і багато в чому призвела до ціїє війни.
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05.05.2023 17:25 Відповісти
давай так - ніхто тобі чи мені не винен ні одного євро
второє - я би на місці Шольца тупо за то шо совок взвеличили тіпа "ойкакойпострадавший" - ні одного євро не дав би.
бо якщо подивитись, то "нємцинапалєнадідов" = як би ви "напав" на Валуєва. по техніці(кількість та якість) то німці навпаки зробили самогубчий контрудар по совковій орді.
ну, самогубчий то з точкизору як напр. Олександр на Дарія пішов.
так шо я б на місці Шольца - тупо би ржав... але типу демократія, ага, надо защіщать помогать того осколка совка шо мочітса с другім осколком...
до речі, я ж то правду кажу. чи наприклад тобі сильно боліла війна в Сирії та Судані?
так само - нєх звіздіти шо "иииии, мало дали, давай ше" - так ****, у НАТО в сто раз більше літаків, ну і рашка певно шо полізе туди, ага.
ну і, нашим козлам треба цілувати кожен болт шо звідтам шлють, а не бичитись - гигиги, мало, мизощіщаєм вас.
ясно шо їм краще коли воюють проти рашки інші, але подивись на ф-35 - ну ясно шо рашка зараз би прямо в Лісабоні зупинилась, якщо б Єрмак здав Житомир, правда?
реально, чо ти думаєш шо вся планета навкруг України вертиться і крутиться?
смішно ж як конвенційно рашка би дойшла до Ла-маншу.... може хіба біженцями?
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05.05.2023 17:40 Відповісти
Німцям дійсно насадили комплекс провини за другу світову. Денаціфікація і все таке. Вони досі відчувають себе винними. А допомога Україні проти Росії це для них шанс, зробити тіраном когось іншого, перевести стрілки. Їм насправді зараз дуже облегчення, що нарешті не вони почали велику війну у Європі
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05.05.2023 18:06 Відповісти
Извините, но все кроме комплекса вины - полный бред.
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05.05.2023 18:13 Відповісти
А я ни про что иное кроме комплекса вины и не писал)
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05.05.2023 18:40 Відповісти
"А допомога Україні проти Росії це для них шанс, зробити тіраном когось іншого, перевести стрілки. Їм насправді зараз дуже облегчення, що нарешті не вони почали велику війну у Європі"
Комплекс вины есть, а этого, из вашего высказывания, нет.
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05.05.2023 19:55 Відповісти
Россия дала Германии шанс закрыть историю Второй мировой, - политтехнолог:

https://24tv.ua/ru/vtorzhenie-rossii-ukrainu-stiraet-pamjat-o-vine-germanii-vtoroj_n2250688
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05.05.2023 18:43 Відповісти
Написанное в статье - вздор. Автор - человек, которые имеет абсолютно нулевое понимание о немцах и Германии.
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05.05.2023 19:58 Відповісти
мммм, если почитать что имела орда Сталина и что имел Вермахт, то как то..... давай ты как Валуев, а я как Зеля - и я "напал на тя".
совки имели техники столько и такой что лоб в лоб бы победили весь мир.
тут как раз совки извиняться должны то.
это типо как бы ВСУ "напали" на рашку
ах да, совок "не ждал" нападения мол..... ну, если ты студент против пятиклассника, то ты тоже можешь вздремнуть, пригрозив ему - щас встану и тебя отделаю
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05.05.2023 18:51 Відповісти
Ничево не понял (((. Тупею видать. Я конкретно вижу людей, которые на стороне Украины, я сам такой, Украина есть и будет! Не будет рашки. А
ты с какой стороны?
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05.05.2023 19:17 Відповісти
я хохол.
просто если почитать то вот так и это.
вы сам то хохол то?
ну вот, я то ненавижу совок и думаю что было бы если бы мы захватили весь мир как и Великий Сталин заповедал, а мы Его заповеди просрали за джинсы, вот так.
ну-ну и шо?
Ты же советский человек?
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05.05.2023 19:25 Відповісти
Я вам больше не буду отвечать , я общаюсь вежливо, привожу вам ссылки .А вы себя поставили выше, без аргументов назвали бредом. Общайтесь сами с собой)
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05.05.2023 18:54 Відповісти
Мое высказывание было равноценно вашему, Оба содержат утверждения без доказательств. Формулировака моего высказывания не выходит за рамки вежливости, так как содержит извинение за грубость формулировки.
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05.05.2023 19:52 Відповісти
Оба содержат утверждения без доказательств.. ООо ,а это уже серьезный наезд. Я то хоть доказательства привел, даже статьи две нашел, и ссылки вам на них скинул. Судя по всему ,вы скорее всего россиянин. Либо житель Донбасса, либо уехали уже давно и ненавидите Украину, либо и то и другое. И сеете тут нездоровую пропаганду.
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05.05.2023 23:39 Відповісти
Это факт. Когда был написан задевший вас комментарий ваше утверждение никаких ссылок не содержало. Ссылку вы привели позже отдельным комментариям. Позднее изменение и/или добавление информации к изначальному высказыванию с целью получения преимущество в дискуссии - манипуляция.

На комментарии с сылками я отвечу в соответствующих ветках.

Содержательно, статья по ссылке в данной ветке относится только к части вашего утверждения, а именно "шанс, зробити тіраном когось іншого, перевести стрілки". Единственное, что доказывает ссылка, так это вашу способность к перепечатыванию чужих предварительно слегка видоизмененных утверждений. Обоснования высказывания статья не содержит. Ссылаться на профессионализм политолога бесполезно. М. Шейтельман по образованию инженер и программист. У него нет образования политолога и/или социолога. Образование получил в россии и Израиле, и в Германии не жил. С таким же успехом вы могли бы перепечатать самого себя и сослаться на себя же.

"Їм насправді зараз дуже облегчення, що нарешті не вони почали велику війну у Європі" Эту выдумку вы вообще никак не обосновали.

Поэтому ваше утверждение, что вы привели аргументы относительно 1-й ссылки - ложно.

Хотите почитать профессиональный анализ настоящего политолога?

Тарас Кузьо - британский и канадский политолог украинского происхождения - бакалавр экономики (Сассекс, Англия), магистр советских и восточноевропейских исследований (Лондон, Англия), доктор политологии (Бирмингем, Англия).

https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine-analysen/155758/analyse-die-sicherheitspolitik-der-ukraine-und-ihre-beziehungen-zur-nato/

Статья на немецком. Гугл-перевод не точен и он вырезает пару предложений, но основное вы прочтете.
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07.05.2023 02:38 Відповісти
ВЫ молодец, выучили правила демагога хорошо))

Вообще человек, владеющий логикой, способен доказать без ссылок свою мысль, вы к ним не относитесь, судя по всему. Статья Тараса Кузьо только лишь доказывает мою мысль о том, что Украина умоляла взять ее в НАТО в 2008, но ей отказали. по поводу- политолог не политолог. Смотрите, неужели вы на полном серьезе станете отрицать связь Меркель с Путиным и КГБ?
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08.05.2023 14:35 Відповісти
Новичку приятна похвала мастера.

Статья Тараса Кузьо показывает, что причины отказа прежде всего лежат в самой Украине, и перечисляет их. Также в статье указано, что против вступления Украины и Грузии в НАТО высказывалась группа стран, и Германия и Франция были одними из многих.

Также эта статья подчеркивает вашу небрежность в выборе первоисточников и обоснованность утверждений. В своем стремлении доказать свою правоту вы ссылаетесь на мнение человека не имеющего никакого (0) образования в сфере, о которого он это мнение высказал. С таким же успехом вы могли сослаться на мнение цирковых гадалок. Что в свою очередь ставит под сомнение все ваши когда-либо сделанные утверждения.

Ничего не знаю про КГБ. Но вы видите из Украины что думают жители другой страны ("Им на самом деле сейчас очень облегчение, что, наконец, не они начали большую войну в Европе"). Уверен, заглянуть в прошлое, вам труда не составит. Доверюсь вашей оценке.
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09.05.2023 13:58 Відповісти
Статья Тараса Кузьо показывает, что причины отказа прежде всего лежат в самой Украине, и перечисляет их. - опять врете. там написано, что все умоляли слезно взять Украину. Кстати, где статья? Вы удалил тот коммент с ссылкой?) ЧТо неудивительно, ибо там аргументы против вас.

Но вы видите из Украины что думают жители другой страны. Это чисто русский аргумент, вы из Питера или из Самары?) А зачем мне там быть? для этого есть вы) Спросите коренных немцев ,что он думают про Россию, Украину и про войну?. Потом мне отпишетесь) ( По секрету у меня в Германии уже четверть века живут очень близкие родственники, но это не аргумент, как и то, что вы там живете)
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09.05.2023 16:20 Відповісти
Мы с вами уже общались на данном форуме. Хочется узнать, почему вы считаете, что Меркель вырастила и выкормила путина и во многом привела к войне?
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05.05.2023 17:52 Відповісти
Все очеь просто. Два коммуниста Меркель и Путин договорились. Путин поставляет Германии дешевый российский газ, за счет которого было экономическое процветание Германии последние 15 лет. А Меркель отдает Путину страны постСССР, не вмешивается. Она заблокировала ПДЧ Украины и Грузии в НАТО в 2008 году. И сразу Путин напал на Грузию, а потом в 2014 на Украину. А вместо помощи при Меркель было только беспокойство и соболезнование.
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05.05.2023 18:10 Відповісти
может и так.
а че Миша будто бы "напал" на 72-ю армию , ой, как раз "учения проводившую" возле точки конфликта, а Буш чуть не прислал самолеты но Мишка закусил галстуком и подписал.
не взрывая тоннель, не обращаясь за помощью и т.д.?
Ясно шо КГБ Мишку использовало.
хорошо шо Зеля не напал на Рашку, ибо силенок мало было.
как то так я же говорю, не, кацап?
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05.05.2023 19:08 Відповісти
Сергей, ты таки прав! И говоришь правду. Добра тебе!
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05.05.2023 19:19 Відповісти
Ну такое. Российский газ как и нефть шли в Европу последние лет 50. Вся Европа зарабатывала на недорогом топливе. Если покупать российские газ и нефть значит заключить некий договор с россией - его заключили страны ЕС, Китай, Беларусь и прочие и прочие.
Не существует канлера всея ЕС.
О том, что якобы Меркель заблокировала вступление Украины и Грузии в НАТО - известно из газет, которые любят рассказывать правду, истину и расставлять акценты.
Куда как ближе у реальности выглядит позиция, что Украину и Грузию не приняли по объективным причинам и что эту позицию разделяло значительное количество стран или даже большинство.
- Грузия - страна, лежащая чуть ли не на другом конце планеты. Переброска туда сил, поддержка постоянного присутствия и вероятный вооруженный конфликт с россией означали бы колосcальные издержки, которые себя никак не оправдывали бы, ни внутри- ни внешнеполитически. Под боком у Китая и при параллельно идущей войне в Афганистане уже 7 лет, которая также не пользовалась поддержкой населения стран-участниц.
- Украина. НАТО - прежде всего военный союз. На 2008 год армии в Украине не существовало. И как показал 2014 год украинское правительство ничего не сделало, чтобы это изменить. Внутриполитически лишь 20% хотело в НАТО. 80% было либо наплевать либо они видели в НАТО угрозу. Экономически тоже, одни хотели в Европу, другие в россию.
Другими словами Украина на 2008 была страной, которая сама не знала куда она хочет. Ее внутренняя разобщенность и неопределенность несли риски эскалации и вооруженного конфликта, который НАТО хотело избежать. 2022-2023 года это подтверждают, уже больше года активная война, а НАТО и сейчас говорит, что не хочет быть активным участником войны. Не только Германия, а еще США, Франция и прочие.
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05.05.2023 19:38 Відповісти
Как немецкие политики помогли Путину. "Проморгала" ли Германия войну?

https://www.svoboda.org/a/kak-nemetskie-politiki-pomogli-putinu-promorgala-li-germaniya-voynu-/32360512.html
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05.05.2023 23:34 Відповісти
Хорошая статья. Но вы ее скорее всего не прочли дальше заголовка, а если прочли, то не проанализировали и не соотнесли со своим утверждением и моим комментарием. Статья не только не опровергает мой комментарий, но и дополняет его. Ваше утверждение о том, что Меркель вскормила путина, она также не подтверждает.

Анна Розе анализируя ошибки внешней политики Меркель, во-первых не возлагает вину на нее одну, а во-вторых ничего не пишет о размере вины.

Более того "причина, по которой Путин начал войну, крылась в первую очередь не в установках и действиях немецких политиков. Германия допустила множество политических ошибок, облегчивших Путину принятие решения о вторжении в Украину, но все же не смогла бы реально предотвратить ее.".
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07.05.2023 02:37 Відповісти
Нет, я просто, пожалуй, эрудированнее вас и лучше разбираюсь в политике. Об этом свидетельствует, например, ваше многословие) Я про то что Меркель виновата знаю уже лет 15, прочитал сотни статей( полностью) на эту тему. Это я просто вам доказал первый тезис, что немецкие политики в этом сильно замешаны. В остальном Анна Розе неправа. Если бы Меркель не заблокировала членство в НАТО Украины и Грузии, и не заставила (с Францией) Украину подписывать минские домовленности, многое бы сейчас было по-другому. Конечно Франция тоже замешана во многом, но у вас немецкий флаг, поэтому говорим о роли Германии, всеже ведущей экономике Европы.

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08.05.2023 14:21 Відповісти
Скромняга. Сойдемся на том, что вы прочитали два миллиона статей, сто тысяч монографий и двести тысяч диссертаций. Так вы будете выглядеть более уверенно, а "аргументация" звучать более убедительно.

"Многословие" - вы даже не знаете, что это значит.

Тезис "немецкие политики в этом замешаны" уже новый тезис. Изначальный ваш тезис звучал, что именно Меркель взрастила Путина и ее политика привела к войне". И этот тезис опровергает выдержка из статьи, которую вы сами же и привели. То есть вы опровергли самого себя.

"причина, по которой Путин начал войну, крылась в первую очередь не в установках и действиях немецких политиков. Германия допустила множество политических ошибок, облегчивших Путину принятие решения о вторжении в Украину, но все же не смогла бы реально предотвратить ее."

Вы так и не привели ни одного доказательства, что Украина не попала в НАТО из-за Меркель. Между тем Тарас Кузьо прямо указывает, что в НАТО Украина не попала прежде всего из-за политической нестабильности, длящейся уже десятилетия, и отсутствия поддержки такого шага населением, из которого лишь 25% хотело в НАТО.

Украину заставили подписать Минские Соглашения? Еще одна выдумка. Украина могла в любой момент встать из-за стола переговоров и продолжать воевать на востоке дальше.
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09.05.2023 13:48 Відповісти
"Многословие" - вы даже не знаете, что это значит.

С анонимным хамом из Германии, использующим правила демагога не очень -то хочется общаться по иному)

http://lurklurk.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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09.05.2023 14:40 Відповісти
Я тоже могу играть в эту игру:

"Многословие" - вы даже не знаете, что это значит. Это всего лишь ваше мнение и навешивание ярлыков, что не знаю. Обоснуйте свои слова? А сами вы знаете ,что это? Иначе вы просто врунишка)

Тезис "немецкие политики в этом замешаны" уже новый тезис.- это ваше мнение, что это новый тезис. А я считаю, что не новый. Меркель -тоже относится к множеству немецкий политиков. Если вы конечно знаете, что такое множество)

И этот тезис опровергает выдержка из статьи, которую вы сами же и привели.- Опять наглая ложь. Это вы привели эту статью, я до вас не знал о существовании вашего Тараса Кузьо.

Украина могла в любой момент встать из-за стола переговоров и продолжать воевать на востоке дальше. -Нет не могла, врете, тогда не было сил воевать украинская армия была разбита под Дебальцево и в Иловайске. Это называется шантаж ,когда террорист под угрозой силы заставляет жертву принять невыгодные условия.
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09.05.2023 14:47 Відповісти
Если покупать российские газ и нефть значит заключить некий договор с россией - его заключили страны ЕС, Китай, Беларусь и прочие и прочие. -да, правильно мыслите!! Те страны, которые до сих пор покупают российскую нефть и газ в больших обьемах- не совсем нам друзья. А Китай враг Украине конечно же. Для него поражение России будет равно победе демократии над автократией, а Китай всеми силами будет этого недопускать.
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08.05.2023 14:24 Відповісти
И все эти страны, кроме гражднско-правового контракта об оказании услуг заключили с путиным контракт, который взамен отдают путину страны постСССР?

Вам как провидцу и специалисту широкого профиля видно, что будет делать Китай в будущем. Положусь на вашу оценку.
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09.05.2023 13:54 Відповісти
Причем тут будущее? Опять передергиваете. Китай сейчас сильно выручает Россию. Основной экспортер и импортер для России. И нефть и газ у них покупает и дроны поставляет и электронику и машины и материалы и так поддерживает. Называет не войной , а украинским кризисом. Я все больше убеждаююсь, что вы засланный казачок из России или пророссийский)
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09.05.2023 16:03 Відповісти
А теперь подумайте логически. Если Украина и Грузия как вы говорите были не готовы к НАТО, почему они подали заявки? Почему Украина с 1996 года участвовала во всех миротворческих операциях НАТО в той или иной степени?) Факт в том, что заявку Украины отвергли в 2008 году, хотели не хотели украинцы, но заявку подали. Германия и Франция заблокировали ПДЧ. А теперь типа с 2015 года лечат сказками, что не принимают в НАТО страны с нерешенными конфликтами. Но в 2008 году не было неразрешенных конфликтов.)
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08.05.2023 14:29 Відповісти
Потому что решили, что желание равно готовности, способности и соответствию. Как, впрочем, и вы.

К саммиту НАТО в Бухаресте, НАТО состояло чуть более 20 стран-участниц. 11 из них высказались против ПДЧ для Украины и Грузии. посреди противников был также и ген.сек. НАТО Столтенберг.

В Грузии был неразрешенный конфликт с Абхазией и Юж. Осетия. Из населения Украины только 25% было за, а политическое руководство по два раза в день объявляло то поворот на восток, то на запад.
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09.05.2023 13:55 Відповісти
Опять вы распространяет российские нарративы. в Уставе НАТО нет статьи, что нельзя принимтаь страны с неразрешенным конфликтом. Это российская выдумка. Что неудивительно, если учесть, что у многих стран НАТО на данный момент есть неразрешенные территориальные споры, причем часто друг с другом, например у Турции и Греции.
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09.05.2023 16:06 Відповісти
Беспокойство и соболезнование были от всего НАТО. Серьезная помощь пошла в Украину только спустя два месяца после 24 Февраля. Любая помощь до этого была в лучшем случае символической.
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05.05.2023 19:41 Відповісти
Германия была основным союзником США в Европе, локомотивом НАТО. Сейчас эта роль уплывает в Польшу, немцы доигрались.
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08.05.2023 14:25 Відповісти
Доверюсь вашей оценке, как оценка эрудита, прочитавшему миллионы статей, провидца, уверенного пользователя ПК, мастера логики и телепата, в своих суждения опирающегося на мнение людей без образования и цирковых гадалок.
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09.05.2023 13:57 Відповісти
Нет, опираюсь на факты. На статьи опираться это несерьёзно. В Польше сейчас самые большие базы НАТО для защиты восточного фланга. Кроме того Дуда не пререкался с Байденом как Шольц и Макрон. Дуда только за усиление американского присутствия в их стране.
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09.05.2023 16:08 Відповісти
Це подачка? Та ЗСУ за 4 дня их израсходуют. И на том спасибо. Запад, просто очень далёк от реалий, а китаёзі, вообще назвали эту агрессию рашки
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05.05.2023 19:11 Відповісти
Згоден на 100%. Саме ця **** не пустила УкраЇну в НАТО. Здохни тварь прокремлівська.
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05.05.2023 19:13 Відповісти
ууу, мен, якшо ви про Меркель, то.......
ого....
(уявляю тебе з папкою "за НАТО" на вулицях Нью-Й, ой, Донецька)
А тепер - зрозумій та нічого не говори.
ніхто не хотів тут і там в НАТО.
я теж думав шо тіпа - ой, сцар сказав і пішли - ну але ясно шо народ скаже .... аааа, ци-па-ци-па
ти сам то хохол? я от - хохол, к сожелєнію
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05.05.2023 20:55 Відповісти
200 working days ≈ 3'000 per working day

8 hours working day ≈ 360 per hour
≈ 6 per minute
≈ one every ten seconds
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05.05.2023 17:41 Відповісти
at war

365 working days ≈ 1'650 per working day
24 hours working day ≈ 69 per hour
≈ 1.1 per minute on 1500 km of front
≈ one every ten seconds
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05.05.2023 18:20 Відповісти
 
 