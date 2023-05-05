Німецька Rheinmetall готова виробляти до 600 тис. снарядів на рік для України
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Німецька оборонна компанія Rheinmetall готова постачати Україні значну кількість артилерійських боєприпасів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми можемо виробляти до 600 тис. снарядів на рік", - йдеться у заяві глави Rheinmetall Арміна Паппергера після візиту комісара ЄС із промисловості Тьєррі Бретона.
Єврокомісар відвідав на завод Rheinmetall в Унтерлюсі, щоб обговорити подальшу підтримку України.
ЄС зобов'язався постачати Україні мільйон артилерійських снарядів на рік, щоб допомогти країні захиститися від російських атак. "Ця мета має бути досягнута швидко. Через інтенсивні бої Україна ризикує залишитися без боєприпасів", - сказав Бретон.
Топ коментарі
+5 Деніс Войцеховський
показати весь коментар05.05.2023 17:03
+4 Paul Hermann
показати весь коментар05.05.2023 18:13
+3 Yuriy Smith
показати весь коментар05.05.2023 17:16
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Будь ласка, зачекайте...
це раз.
по-друге - див - "перше"
А теперь представь, сколько швов тебе потом наложат на рожу?
ну собственно.... "питань нема".
Козлу задурно дають зброю щоб, не так - Єрмаку дають зброю шоб захистити жирну дупу Буткевича, але воно обсирає "дающих".
лядяньська людина з лядяньського сцоюзу.
бридко. придурок би без підтримки зараз або би на підвалі сидів, або би бігав гузном распугівая зайців по посадках.
Я б на місці Шольца .... ну, сказав би шо вон, миші з.їли ніпелі в машинах ППО, так шо ремонтувать надо - 2-3 роки, а потім - дадім, а як же.
ну реально - обсирати тих хто дає? "журналістика" у нас навіть "найкраща" - виглядає як тупе бидло біля мікрофону(його захищає "******* німців" техніка у Києві)
клоун, ти б хоч вибачився, нє?
Я то реально би не дав нічого, дивлячись на таке ..... "краці жрунаглісти України". клоун.
второє - я би на місці Шольца тупо за то шо совок взвеличили тіпа "ойкакойпострадавший" - ні одного євро не дав би.
бо якщо подивитись, то "нємцинапалєнадідов" = як би ви "напав" на Валуєва. по техніці(кількість та якість) то німці навпаки зробили самогубчий контрудар по совковій орді.
ну, самогубчий то з точкизору як напр. Олександр на Дарія пішов.
так шо я б на місці Шольца - тупо би ржав... але типу демократія, ага, надо защіщать помогать того осколка совка шо мочітса с другім осколком...
до речі, я ж то правду кажу. чи наприклад тобі сильно боліла війна в Сирії та Судані?
так само - нєх звіздіти шо "иииии, мало дали, давай ше" - так ****, у НАТО в сто раз більше літаків, ну і рашка певно шо полізе туди, ага.
ну і, нашим козлам треба цілувати кожен болт шо звідтам шлють, а не бичитись - гигиги, мало, мизощіщаєм вас.
ясно шо їм краще коли воюють проти рашки інші, але подивись на ф-35 - ну ясно шо рашка зараз би прямо в Лісабоні зупинилась, якщо б Єрмак здав Житомир, правда?
реально, чо ти думаєш шо вся планета навкруг України вертиться і крутиться?
смішно ж як конвенційно рашка би дойшла до Ла-маншу.... може хіба біженцями?
Комплекс вины есть, а этого, из вашего высказывания, нет.
https://24tv.ua/ru/vtorzhenie-rossii-ukrainu-stiraet-pamjat-o-vine-germanii-vtoroj_n2250688
совки имели техники столько и такой что лоб в лоб бы победили весь мир.
тут как раз совки извиняться должны то.
это типо как бы ВСУ "напали" на рашку
ах да, совок "не ждал" нападения мол..... ну, если ты студент против пятиклассника, то ты тоже можешь вздремнуть, пригрозив ему - щас встану и тебя отделаю
ты с какой стороны?
просто если почитать то вот так и это.
вы сам то хохол то?
ну вот, я то ненавижу совок и думаю что было бы если бы мы захватили весь мир как и Великий Сталин заповедал, а мы Его заповеди просрали за джинсы, вот так.
ну-ну и шо?
Ты же советский человек?
На комментарии с сылками я отвечу в соответствующих ветках.
Содержательно, статья по ссылке в данной ветке относится только к части вашего утверждения, а именно "шанс, зробити тіраном когось іншого, перевести стрілки". Единственное, что доказывает ссылка, так это вашу способность к перепечатыванию чужих предварительно слегка видоизмененных утверждений. Обоснования высказывания статья не содержит. Ссылаться на профессионализм политолога бесполезно. М. Шейтельман по образованию инженер и программист. У него нет образования политолога и/или социолога. Образование получил в россии и Израиле, и в Германии не жил. С таким же успехом вы могли бы перепечатать самого себя и сослаться на себя же.
"Їм насправді зараз дуже облегчення, що нарешті не вони почали велику війну у Європі" Эту выдумку вы вообще никак не обосновали.
Поэтому ваше утверждение, что вы привели аргументы относительно 1-й ссылки - ложно.
Хотите почитать профессиональный анализ настоящего политолога?
Тарас Кузьо - британский и канадский политолог украинского происхождения - бакалавр экономики (Сассекс, Англия), магистр советских и восточноевропейских исследований (Лондон, Англия), доктор политологии (Бирмингем, Англия).
https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine-analysen/155758/analyse-die-sicherheitspolitik-der-ukraine-und-ihre-beziehungen-zur-nato/
Статья на немецком. Гугл-перевод не точен и он вырезает пару предложений, но основное вы прочтете.
Вообще человек, владеющий логикой, способен доказать без ссылок свою мысль, вы к ним не относитесь, судя по всему. Статья Тараса Кузьо только лишь доказывает мою мысль о том, что Украина умоляла взять ее в НАТО в 2008, но ей отказали. по поводу- политолог не политолог. Смотрите, неужели вы на полном серьезе станете отрицать связь Меркель с Путиным и КГБ?
Статья Тараса Кузьо показывает, что причины отказа прежде всего лежат в самой Украине, и перечисляет их. Также в статье указано, что против вступления Украины и Грузии в НАТО высказывалась группа стран, и Германия и Франция были одними из многих.
Также эта статья подчеркивает вашу небрежность в выборе первоисточников и обоснованность утверждений. В своем стремлении доказать свою правоту вы ссылаетесь на мнение человека не имеющего никакого (0) образования в сфере, о которого он это мнение высказал. С таким же успехом вы могли сослаться на мнение цирковых гадалок. Что в свою очередь ставит под сомнение все ваши когда-либо сделанные утверждения.
Ничего не знаю про КГБ. Но вы видите из Украины что думают жители другой страны ("Им на самом деле сейчас очень облегчение, что, наконец, не они начали большую войну в Европе"). Уверен, заглянуть в прошлое, вам труда не составит. Доверюсь вашей оценке.
Но вы видите из Украины что думают жители другой страны. Это чисто русский аргумент, вы из Питера или из Самары?) А зачем мне там быть? для этого есть вы) Спросите коренных немцев ,что он думают про Россию, Украину и про войну?. Потом мне отпишетесь) ( По секрету у меня в Германии уже четверть века живут очень близкие родственники, но это не аргумент, как и то, что вы там живете)
а че Миша будто бы "напал" на 72-ю армию , ой, как раз "учения проводившую" возле точки конфликта, а Буш чуть не прислал самолеты но Мишка закусил галстуком и подписал.
не взрывая тоннель, не обращаясь за помощью и т.д.?
Ясно шо КГБ Мишку использовало.
хорошо шо Зеля не напал на Рашку, ибо силенок мало было.
как то так я же говорю, не, кацап?
Не существует канлера всея ЕС.
О том, что якобы Меркель заблокировала вступление Украины и Грузии в НАТО - известно из газет, которые любят рассказывать правду, истину и расставлять акценты.
Куда как ближе у реальности выглядит позиция, что Украину и Грузию не приняли по объективным причинам и что эту позицию разделяло значительное количество стран или даже большинство.
- Грузия - страна, лежащая чуть ли не на другом конце планеты. Переброска туда сил, поддержка постоянного присутствия и вероятный вооруженный конфликт с россией означали бы колосcальные издержки, которые себя никак не оправдывали бы, ни внутри- ни внешнеполитически. Под боком у Китая и при параллельно идущей войне в Афганистане уже 7 лет, которая также не пользовалась поддержкой населения стран-участниц.
- Украина. НАТО - прежде всего военный союз. На 2008 год армии в Украине не существовало. И как показал 2014 год украинское правительство ничего не сделало, чтобы это изменить. Внутриполитически лишь 20% хотело в НАТО. 80% было либо наплевать либо они видели в НАТО угрозу. Экономически тоже, одни хотели в Европу, другие в россию.
Другими словами Украина на 2008 была страной, которая сама не знала куда она хочет. Ее внутренняя разобщенность и неопределенность несли риски эскалации и вооруженного конфликта, который НАТО хотело избежать. 2022-2023 года это подтверждают, уже больше года активная война, а НАТО и сейчас говорит, что не хочет быть активным участником войны. Не только Германия, а еще США, Франция и прочие.
https://www.svoboda.org/a/kak-nemetskie-politiki-pomogli-putinu-promorgala-li-germaniya-voynu-/32360512.html
Анна Розе анализируя ошибки внешней политики Меркель, во-первых не возлагает вину на нее одну, а во-вторых ничего не пишет о размере вины.
Более того "причина, по которой Путин начал войну, крылась в первую очередь не в установках и действиях немецких политиков. Германия допустила множество политических ошибок, облегчивших Путину принятие решения о вторжении в Украину, но все же не смогла бы реально предотвратить ее.".
"Многословие" - вы даже не знаете, что это значит.
Тезис "немецкие политики в этом замешаны" уже новый тезис. Изначальный ваш тезис звучал, что именно Меркель взрастила Путина и ее политика привела к войне". И этот тезис опровергает выдержка из статьи, которую вы сами же и привели. То есть вы опровергли самого себя.
"причина, по которой Путин начал войну, крылась в первую очередь не в установках и действиях немецких политиков. Германия допустила множество политических ошибок, облегчивших Путину принятие решения о вторжении в Украину, но все же не смогла бы реально предотвратить ее."
Вы так и не привели ни одного доказательства, что Украина не попала в НАТО из-за Меркель. Между тем Тарас Кузьо прямо указывает, что в НАТО Украина не попала прежде всего из-за политической нестабильности, длящейся уже десятилетия, и отсутствия поддержки такого шага населением, из которого лишь 25% хотело в НАТО.
Украину заставили подписать Минские Соглашения? Еще одна выдумка. Украина могла в любой момент встать из-за стола переговоров и продолжать воевать на востоке дальше.
С анонимным хамом из Германии, использующим правила демагога не очень -то хочется общаться по иному)
http://lurklurk.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0
"Многословие" - вы даже не знаете, что это значит. Это всего лишь ваше мнение и навешивание ярлыков, что не знаю. Обоснуйте свои слова? А сами вы знаете ,что это? Иначе вы просто врунишка)
Тезис "немецкие политики в этом замешаны" уже новый тезис.- это ваше мнение, что это новый тезис. А я считаю, что не новый. Меркель -тоже относится к множеству немецкий политиков. Если вы конечно знаете, что такое множество)
И этот тезис опровергает выдержка из статьи, которую вы сами же и привели.- Опять наглая ложь. Это вы привели эту статью, я до вас не знал о существовании вашего Тараса Кузьо.
Украина могла в любой момент встать из-за стола переговоров и продолжать воевать на востоке дальше. -Нет не могла, врете, тогда не было сил воевать украинская армия была разбита под Дебальцево и в Иловайске. Это называется шантаж ,когда террорист под угрозой силы заставляет жертву принять невыгодные условия.
Вам как провидцу и специалисту широкого профиля видно, что будет делать Китай в будущем. Положусь на вашу оценку.
К саммиту НАТО в Бухаресте, НАТО состояло чуть более 20 стран-участниц. 11 из них высказались против ПДЧ для Украины и Грузии. посреди противников был также и ген.сек. НАТО Столтенберг.
В Грузии был неразрешенный конфликт с Абхазией и Юж. Осетия. Из населения Украины только 25% было за, а политическое руководство по два раза в день объявляло то поворот на восток, то на запад.
ого....
(уявляю тебе з папкою "за НАТО" на вулицях Нью-Й, ой, Донецька)
А тепер - зрозумій та нічого не говори.
ніхто не хотів тут і там в НАТО.
я теж думав шо тіпа - ой, сцар сказав і пішли - ну але ясно шо народ скаже .... аааа, ци-па-ци-па
ти сам то хохол? я от - хохол, к сожелєнію
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