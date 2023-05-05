Іноземний блогер, який виправдовував російську агресію та поширював фейки про ЗСУ, затриманий у Харкові, - СБУ
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Служба безпеки України затримала у Харкові іноземного блогера, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та поширював фейки про війну в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Повідомляється, що фігурант має громадянство однієї з країн Латинської Америки, але вже декілька років проживає у Харкові. Після початку вторгнення РФ блогер підтримав російських загарбників та героїзував їхні воєнні злочини. Також він займався дискредитацією вищого військово-політичного керівництва та Сил оборони нашої України.
"Задокументовано, що навесні минулого року він особисто знімав провокативні відео, в яких намагався фіксувати обличчя українських захисників та ображав їх. Свої "стріми" публікував на двох власних каналах в Ютуб і Телеграм із загальною аудиторією майже 300 тис. підписників. Крім того, у своїх коментарях він заперечував факти російських ракетних ударів по українських містах та масових вбивств рашистами мирних людей", - зазначають у спецслужбі.
Під час обшуків за адресою проживання фігуранта виявлено мобільні телефони та комп’ютер із доказами незаконної діяльності. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинних дій іноземного блогера.
Іноземцю повідомили про підозру за чч. 2 і 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, вчинене повторно). Суд обрав міру запобіжного заходу ˗ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
За інформацією ЗМІ, затриманий СБУ блогер - громадянин Чілі Гонсало Ліра.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=-bSS7OjGYYc
чи Ви думаєте, що пригожинська фабрика тролів кудись поділась?
Може, тобі перепадають крапельки з них?
СБУ затримала у Харкові іноземного блогера, який заперечував злочини рашистів
Цей Чиполіно - Ліра Гонсало, проросійський блогер, який видає себе за «журналіста». Його включки та відосики активно тиражують на росії пропагандистські медіа.
Гонсало має громадянство однієї з країн Латинської Америки, але вже декілька років проживає у Харкові. Ну, тепер вже помешкання доведеться змінити. На тривалий час.