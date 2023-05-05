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Іноземний блогер, який виправдовував російську агресію та поширював фейки про ЗСУ, затриманий у Харкові, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

сбу

Служба безпеки України затримала у Харкові іноземного блогера, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та поширював фейки про війну в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Повідомляється, що фігурант має громадянство однієї з країн Латинської Америки, але вже декілька років проживає у Харкові. Після початку вторгнення РФ блогер підтримав російських загарбників та героїзував їхні воєнні злочини. Також він займався дискредитацією вищого військово-політичного керівництва та Сил оборони нашої України.

"Задокументовано, що навесні минулого року він особисто знімав провокативні відео, в яких намагався фіксувати обличчя українських захисників та ображав їх. Свої "стріми" публікував на двох власних каналах в Ютуб і Телеграм із загальною аудиторією майже 300 тис. підписників. Крім того, у своїх коментарях він заперечував факти російських ракетних ударів по українських містах та масових вбивств рашистами мирних людей", - зазначають у спецслужбі.

Під час обшуків за адресою проживання фігуранта виявлено мобільні телефони та комп’ютер із доказами незаконної діяльності. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинних дій іноземного блогера.

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Іноземцю повідомили про підозру за чч. 2 і 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, вчинене повторно). Суд обрав міру запобіжного заходу ˗ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

За інформацією ЗМІ, затриманий СБУ блогер - громадянин Чілі Гонсало Ліра.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
під шконку півня
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05.05.2023 17:38
+11
не удивлюсь, если под легендой блогера, чилиец работал на российские спецслужбы
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05.05.2023 17:59
+8
ти так любиш асфальт і шашлики? Аж в кожному ЛЮБОМУ дописі?
Може, тобі перепадають крапельки з них?
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05.05.2023 18:00
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тепер його дім-тюрма
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05.05.2023 17:33 Відповісти
Навряд чи. Персона нон-грата максимум, на жаль.
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05.05.2023 17:57 Відповісти
це час коли керував сбу "великий чекіст" буданов ? який все просрав,а зараз "чалиться" на лазурному березі ? де правда Зін ?
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05.05.2023 18:51 Відповісти
Ти трохи прізвища переплутав,миколо .Або методичку не ту, з будуна, взяв,або просто тупий.
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05.05.2023 19:02 Відповісти
Троль! Тебе за некомпетентність супервайзер на конюшні "высекет".
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05.05.2023 20:16 Відповісти
Блохер -- загубив орієнтацію?.
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05.05.2023 17:37 Відповісти
під шконку півня
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05.05.2023 17:38 Відповісти
Добре хоч під варту а не підозру як зазвичай.
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05.05.2023 20:13 Відповісти
Ось цей покидьок:

https://www.youtube.com/watch?v=-bSS7OjGYYc
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05.05.2023 17:39 Відповісти
Лохмате падло 😊
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05.05.2023 17:41 Відповісти
Гонсало , наразі буде писати свої брехливі блоХи із буц5гарні 😡
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05.05.2023 17:40 Відповісти
не писати а пісяти на параші
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05.05.2023 17:45 Відповісти
А на парашу срати буде, знаю таких повій зайвехромосомних! Воно і само стане парашей, замість ведра...
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05.05.2023 18:28 Відповісти
Ви що думаєте,що на Цензорі немає "іноземних блохєрів",які в любому дописі згадують асфальт і шашлики?
чи Ви думаєте, що пригожинська фабрика тролів кудись поділась?
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05.05.2023 17:43 Відповісти
ти так любиш асфальт і шашлики? Аж в кожному ЛЮБОМУ дописі?
Може, тобі перепадають крапельки з них?
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05.05.2023 18:00 Відповісти
ви знаєте ,що таке "Риболовля"? Закидуєте вудку з наживкою, і на цю наживку клюють спочатку менші рибки, а потім і більші..і вже збирається ціла зграйка рибок.А рибак сидисть на березі і посміхається,що багато риби наловив.
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05.05.2023 18:10 Відповісти
За "асфальт і шашлики" Зе буде відповідати, пізніше. Мабуть, Ви маєте рацію.
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05.05.2023 18:08 Відповісти
Затримали це добре. Головне, щоб не відпустили.
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05.05.2023 17:49 Відповісти
Оперативний ЗСУ:
СБУ затримала у Харкові іноземного блогера, який заперечував злочини рашистів
 Цей Чиполіно - Ліра Гонсало, проросійський блогер, який видає себе за «журналіста». Його включки та відосики активно тиражують на росії пропагандистські медіа.
Гонсало має громадянство однієї з країн Латинської Америки, але вже декілька років проживає у Харкові. Ну, тепер вже помешкання доведеться змінити. На тривалий час.
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05.05.2023 17:57 Відповісти
Дивний чувак. Я подивися його відео трішки-у нього чисто американська вимова в англійській. Треба почитати про нього. Серед латиносів дуже багато комуністів. Вони традиційно голосують за соціалістів і потім відгоібають черговий карнавал-революцію і все знову по колу.
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05.05.2023 18:19 Відповісти
Виявляється роджений в Америці чилієць. Комуніст і мерзота. Гнати з країни.
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05.05.2023 18:22 Відповісти
згідний, відразу звернув увагу на його англійську
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05.05.2023 19:52 Відповісти
не удивлюсь, если под легендой блогера, чилиец работал на российские спецслужбы
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05.05.2023 17:59 Відповісти
На обмін його! Іноземний паспорт не є виправдання для права бути пособником рф.
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05.05.2023 20:37 Відповісти
Ви....бати і вислати на черенок лопати .. *****.
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05.05.2023 21:08 Відповісти
 
 