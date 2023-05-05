Жителів навколо Каховського водосховища закликають у вихідні без нагальної потреби не виходити на вулицю

Жителів населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, закликали у ці вихідні за можливості не виходити зі своїх помешкань.

Про це написав у телеграмі начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, цими вихідними прошу вас бути вдома та без крайньої необхідності не виходити на вулиці. Мова йде про населені пункти, розташовані на березі Каховського водосховища", - зазначив Євтушенко.

Він попередив усіх не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та не наближатися до адміністративних будівель та будівель зі схожим функціоналом.

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Євтушенко уточнив, що його застереження стосуються не тільки Нікопольського району, а й окупованої території на березі Енергодара.