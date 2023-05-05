8 та 9 травня в кількох областях України школи переведуть на дистанційне навчання

У Кіровоградській і Полтавській областях школярів у понеділок та вівторок, 8 та 9 травня, переведуть на дистанційну форму навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, таке рішення ухвалили в Кіровоградській і Полтавській областях.

"Відповідно до рекомендацій Департаменту освіти і науки Полтавської ОВА, враховуючи можливі провокаційні обстріли з боку РФ, заклади загальної середньої та позашкільної освіти Полтавської міської територіальної громади 8 та 9 травня працюють у дистанційному форматі, заклади дошкільної освіти працюють у звичному режимі", - сказано в повідомленні Полтавської ОВА.

У Кіровоградській ОВА заявили "Знаємо, з яким підлим, цинічним, підступним ворогом воюємо. Життя і безпека людей, особливо дітей, для нас – найголовніше".

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Нагадаємо, українські школярі мають піти на літні канікули не пізніше, ніж 30 червня. Саме тоді повинен закінчитися навчальний рік.