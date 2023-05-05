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Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єврорада

Європейська рада остаточно затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках Європейського фонду миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  пресслужба Євроради.

Таким чином, Україні нададуть артилерійські снаряди калібру 155 мм і, за запитом, ракети. Їх будуть спільно закупляти країни-члени ЄС.

"Разом із попереднім рішенням про швидке забезпечення боєприпасами з існуючих запасів ми виділяємо на цю мету 2 млрд євро, доводячи загальну військову підтримку ЄС Україні до 5,6 млрд євро", - зазначив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Цей захід сприятиме спільним закупівлям боєприпасів і ракет у компаній, що засновані в ЄС або Норвегії, а також виробництву цих боєприпасів та ракет.

Нагадаємо, 3 травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

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Автор: Роман Свиридович
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05.05.2023 18:21 Відповісти
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05.05.2023 18:38 Відповісти
Влучно!
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05.05.2023 19:08 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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05.05.2023 18:28 Відповісти
do not worry ? it is nothing
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05.05.2023 18:41 Відповісти
кугуте свіжовилуплений, йди на *****. ===>>>
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05.05.2023 19:56 Відповісти
 
 