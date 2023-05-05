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Характер загроз від Росії для НАТО змінився, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пентагон

Характер загроз, які надходять від Росії до НАТО значно змінився. Через війну в Україні Росія втратила значну частину сухопутних сил та боєприпасів, але зберігає інші небезпечні спроможності.

Про це заявив заступник помічника міністра оборони США Семуель Бреннен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Загроза для НАТО від Росії "є гострою, навіть більш небезпечною, ніж до війни в Україні, однак те, яким чином це може заторкнути НАТО, змінилось", зауважив посадовець. Він вказав, на те, що Росії знадобиться час, щоб поповнити сухопутні війська та втрачені боєприпаси, але "вони утримують низку інших проблемних спроможностей, до яких вони можуть більше схилятись".

"Тому такі питання, як протиракетна, протиповітряна оборона, кіберзагрози, протистояння в космосі і, звичайно, ядерні загрози виходять на передній план і ми маємо забезпечити, що ми плануємо і модернізуємо наші можливості в цьому театрі, щоб мати змогу відповідати на це, а не лише в сфері сухопутних сил", - заявив Бреннен.

Щодо можливості протистояння на суходолі, Бреннен відзначив, що присутність військ США в регіоні швидко змінюється "зі вступом Фінляндії до НАТО а також з огляду на те, що Росія робить в Білорусі".

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З 2017 США підтримують ротаційну присутність військ в Польщі, а також в контексті Мадридського саміту оголосили про передову присутність гарнізону Сухопутних військ, також є ротаційні сили в країнах Балтії. "Це демонструє, що ми змінили нашу присутність на східному флангу НАТО і ввели інфраструктуру, яка дозволяє нам дуже швидко наростити масштаб за необхідності в майбутньому", - наголосив представник Пентагону.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+2
Нато, змініть зелений туалетний папір на інший.
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05.05.2023 19:00
+2
Главное управление галимых идиотов?
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05.05.2023 19:07
+2
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05.05.2023 19:19
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Нато, змініть зелений туалетний папір на інший.
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05.05.2023 19:00 Відповісти
у меня триколор
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05.05.2023 19:22 Відповісти
Ну і пішов ти знаєш.
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05.05.2023 19:24 Відповісти
Він мав на увазі що в нього замість туалетного папера триколор,навчись мислити
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05.05.2023 19:35 Відповісти
мислить він якраз і адекватно - глянувши на дату реєстрації співрозмовника
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05.05.2023 19:47 Відповісти
Аналогофнед?
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05.05.2023 19:03 Відповісти
Главное управление галимых идиотов?
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05.05.2023 19:07 Відповісти
Проспись.
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05.05.2023 19:25 Відповісти
ты подотрись свинорыл...
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05.05.2023 19:35 Відповісти
короче русні *****
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05.05.2023 19:15 Відповісти
жопа
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05.05.2023 19:16 Відповісти
Швидше - два в одному флаконі.
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05.05.2023 19:44 Відповісти
"Швидше - два в одному флаконі." - знаєте в цьому випадку славнозвісний вислів "не все так однозначно" якраз правий .
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06.05.2023 04:42 Відповісти
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05.05.2023 19:19 Відповісти
Настораживает что только относительно рашки у американских СМИ и ведомств такая риторика, что у них все пропало, все ржавое и старое, какие кацапы тупые и слабые. Это в Америке где критиканство себя возведено в культ, и к соперникам всегда относились "уважительно". Хотя это скорее всегда походило на самодовольный хейт своей хоккейной команды которая выигрывает у заведомого аутсайдера со счетом 20 : 0.
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05.05.2023 19:45 Відповісти
 
 