Характер загроз від Росії для НАТО змінився, - Пентагон

Характер загроз, які надходять від Росії до НАТО значно змінився. Через війну в Україні Росія втратила значну частину сухопутних сил та боєприпасів, але зберігає інші небезпечні спроможності.

Про це заявив заступник помічника міністра оборони США Семуель Бреннен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Загроза для НАТО від Росії "є гострою, навіть більш небезпечною, ніж до війни в Україні, однак те, яким чином це може заторкнути НАТО, змінилось", зауважив посадовець. Він вказав, на те, що Росії знадобиться час, щоб поповнити сухопутні війська та втрачені боєприпаси, але "вони утримують низку інших проблемних спроможностей, до яких вони можуть більше схилятись".

"Тому такі питання, як протиракетна, протиповітряна оборона, кіберзагрози, протистояння в космосі і, звичайно, ядерні загрози виходять на передній план і ми маємо забезпечити, що ми плануємо і модернізуємо наші можливості в цьому театрі, щоб мати змогу відповідати на це, а не лише в сфері сухопутних сил", - заявив Бреннен.

Щодо можливості протистояння на суходолі, Бреннен відзначив, що присутність військ США в регіоні швидко змінюється "зі вступом Фінляндії до НАТО а також з огляду на те, що Росія робить в Білорусі".

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З 2017 США підтримують ротаційну присутність військ в Польщі, а також в контексті Мадридського саміту оголосили про передову присутність гарнізону Сухопутних військ, також є ротаційні сили в країнах Балтії. "Це демонструє, що ми змінили нашу присутність на східному флангу НАТО і ввели інфраструктуру, яка дозволяє нам дуже швидко наростити масштаб за необхідності в майбутньому", - наголосив представник Пентагону.