Посол Макеєв закликав скасувати заборону на українські прапори у Берліні на 8 та 9 травня: "Це символ миру і свободи"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв прокоментував рішення поліції Берліна заборонити демонстрацію українських прапорів біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде на 8 та 9 травня.
Про це він написав у себе в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Макеєв закликав скасувати заборону і оприлюднив апеляцію Альянсу українських організацій з приводу заборони.
"Заборона українських прапорів є дуже недалекоглядною і необґрунтованою. Німці не мають жодних проблем з українським прапором, який є символом миру і свободи", – підкреслив Макеєв.
Крім українських прапорів берлінська поліція також заборонила демонстрацію і прапорів РФ. Подібна заборона на прапори вже існувала минулого року. Тоді вона викликала багато критики з українського боку, зокрема від тодішнього посла України в Німеччині Андрія Мельника.
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параша - агресор, який напав на нашу землю.
Заборона українських прапорів на рівні з парашними триколорами - це нерозбірливість та імпотентних німців у питанні цієї війни.
чтобы напомнить немцам что украинцы тоже были в числе кровавой орды мракобесов "асвабадителей" ????