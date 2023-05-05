Посол Макеєв закликав скасувати заборону на українські прапори у Берліні на 8 та 9 травня: "Це символ миру і свободи"

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв прокоментував рішення поліції Берліна заборонити демонстрацію українських прапорів біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде на 8 та 9 травня.

Про це він написав у себе в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Макеєв закликав скасувати заборону і оприлюднив апеляцію Альянсу українських організацій з приводу заборони.

"Заборона українських прапорів є дуже недалекоглядною і необґрунтованою. Німці не мають жодних проблем з українським прапором, який є символом миру і свободи", – підкреслив Макеєв.

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Крім українських прапорів берлінська поліція також заборонила демонстрацію і прапорів РФ. Подібна заборона на прапори вже існувала минулого року. Тоді вона викликала багато критики з українського боку, зокрема від тодішнього посла України в Німеччині Андрія Мельника.