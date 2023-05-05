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Посол Макеєв закликав скасувати заборону на українські прапори у Берліні на 8 та 9 травня: "Це символ миру і свободи"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

прапор

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв прокоментував рішення поліції Берліна заборонити демонстрацію українських прапорів біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде на 8 та 9 травня.

Про це він написав у себе в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Макеєв закликав скасувати заборону і оприлюднив апеляцію Альянсу українських організацій з приводу заборони.

"Заборона українських прапорів є дуже недалекоглядною і необґрунтованою. Німці не мають жодних проблем з українським прапором, який є символом миру і свободи", – підкреслив Макеєв.

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Крім українських прапорів берлінська поліція також заборонила демонстрацію і прапорів РФ. Подібна заборона на прапори вже існувала минулого року. Тоді вона викликала багато критики з українського боку, зокрема від тодішнього посла України в Німеччині Андрія Мельника.
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Топ коментарі
+11
Це ж не війна параші проти України за марсіанську нейтральну територію.

параша - агресор, який напав на нашу землю.

Заборона українських прапорів на рівні з парашними триколорами - це нерозбірливість та імпотентних німців у питанні цієї війни.
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05.05.2023 18:54
+3
А комуняцькі прапори - можна?
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05.05.2023 19:02
+3
Тільки повні дауни можуть ставити поруч агресора і терориста, і жертву цього терориста, яка захищає себе, і тих таки даунів!
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05.05.2023 19:28
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Це ж не війна параші проти України за марсіанську нейтральну територію.

параша - агресор, який напав на нашу землю.

Заборона українських прапорів на рівні з парашними триколорами - це нерозбірливість та імпотентних німців у питанні цієї війни.
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05.05.2023 18:54 Відповісти
А комуняцькі прапори - можна?
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05.05.2023 19:02 Відповісти
От кляті немчури. Рашку *******.
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05.05.2023 19:08 Відповісти
Не так ******* рашку , як бояться 😠
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05.05.2023 19:48 Відповісти
Тільки повні дауни можуть ставити поруч агресора і терориста, і жертву цього терориста, яка захищає себе, і тих таки даунів!
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05.05.2023 19:28 Відповісти
німці в першу чергу думають про себе - нахєр їм той мордобойний цирк, який запалить русскі дупи.
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05.05.2023 21:50 Відповісти
Якби б думали про себе, то зібрали би всіх кацапів докупи, посадили в потяг, і відправили додому в рідну Срашу!
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05.05.2023 22:09 Відповісти
Червоно-чорний стане у нагоді.
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05.05.2023 19:39 Відповісти
к чему в Берлине украинские флаги?? какой смысл???
чтобы напомнить немцам что украинцы тоже были в числе кровавой орды мракобесов "асвабадителей" ????
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05.05.2023 20:24 Відповісти
Щоб мордва москворота верещала, тунгусе.
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05.05.2023 21:09 Відповісти
так надо в Мордве, Маскве И Тунгусие махать флагами,оне и заверещат !
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05.05.2023 21:12 Відповісти
ото буде залп русских жоп! чи захочуть німці перенапрягать свою поліцію.
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05.05.2023 21:49 Відповісти
 
 