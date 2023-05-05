США думають над співпрацею з Китаєм для закінчення війни в Україні, - Washington Post

Але якщо це станеться, то тільки після українського контрнаступу.

Адміністрація Джо Байдена, схоже, зважує, чи варто співпрацювати з Китаєм для пошуку врегулювання війни в Україні шляхом переговорів після того, як, за прогнозами американських чиновників, Україна здобуде перемогу в своєму давно запланованому наступі. Державний секретар Ентоні Блінкен публічно виклав погляди адміністрації в інтерв'ю Washington Post в середу. Його коментарі перегукуються з тим, що останніми днями високопосадовці говорили в приватних розмовах про потенційну співпрацю між США і Китаєм з метою покласти край кривавій війні. Про це в статті для Washington Post пише американський журналіст і письменник Девід Ігнатіус, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

Передумовою для будь-яких таких дипломатичних зусиль будуть українські перемоги на полі бою, які можуть поставити Київ у сильнішу позицію на переговорах. Відповідаючи на запитання про перспективи української армії в очікуваному контрнаступі, Блінкен сказав: "Я впевнений, що вони досягнуть успіху і відвоюють більшу частини своєї території, і я думаю, що також важливо відзначити, що для Росії це вже стратегічна поразка".

Ігнатіус пише, що запитав Блінкена про співпрацю з Китаєм для досягнення стабільного результату в Україні. На це Держсекретар дав напрочуд відверту відповідь: "В принципі, в цьому немає нічого поганого, якщо у нас є країна: Китай чи будь-які інші країни, які мають значний вплив, які готові прагнути до справедливого і тривалого миру. ... Ми б вітали це, і, безумовно, можливо, що Китай відіграватиме певну роль у цих зусиллях. І це могло б бути дуже корисно".

Блінкен зазначив, що в мирному плані з 12 пунктів, який Китай опублікував у лютому, є кілька "позитивних" пунктів. Китайські пропозиції включають повагу до "суверенітету, незалежності і територіальної цілісності всіх країн", що передбачає виведення російських військ, "зменшення стратегічних ризиків" і підтвердження того, що "ядерна зброя не повинна використовуватися". Також китайський план передбачає заходи "для поступової деескалації ситуації і, в кінцевому підсумку, досягнення всеосяжного припинення вогню".

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Україна хоче, щоб Китай відіграв роль посередника. Президент Володимир Зеленський минулого тижня провів першу розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Пізніше український президент розповів, що вони обговорили, як досягти "справедливого і стійкого миру" без територіальних компромісів з боку України. Китайська сторона за підсумками розмови лідерів наголосила, що "всі сторони повинні скористатися можливістю створити сприятливі умови для політичного врегулювання кризи".

Блінкен заявив у середу, що розмова Сі Цзіньпіна і Зеленського - це "позитивний момент, оскільки життєво важливо, щоб Китай та інші країни, які прагнуть просувати мир, почули жертву, а не тільки агресора".

Ігнатіус пише, що Росія незадоволена посередницькими зусиллями Китаю. Про це журналісту розповіли кілька американських чиновників. Але Москва, підпорядкована Пекіну економічно і військово, не може протистояти бажанням Китаю. Це одна з причин, чому чиновники адміністрації заінтриговані китайськими миротворчими зусиллями. Вони вважають, що Пекін може завадити Росії спробувати відновити війну пізніше - після паузи.

"Єдина можливість стабільності - це Китай як гарант", - сказав Ігнатіусу неназваний чиновник.

Обговорюючи будь-які довготривалі мирні зусилля, Блінкен сказав, що "вони повинні загалом відображати принципи, які лежать в основі статуту ООН, коли йдеться про територіальну цілісність, коли йдеться про суверенітет. Не можна ратифікувати те, що зробила Росія, а саме захоплення значної частини території України. І мир має бути міцним в тому сенсі, що ми не хочемо, щоб все закінчилося тим, що Росія зможе просто відпочити, переозброїтися і знову напасти через півроку чи рік".

"В принципі, країни, особливо ті, які мають значний вплив, такі як Китай, якщо вони готові відігравати позитивну роль у спробах встановити мир, це було б добре. Але все починається з того, що Владімір Путін має прийняти це фундаментальне рішення. Ми цього ще не бачили", - сказав Блінкен.

Ігнатіус пише, що публічне висловлення Держсекретарем інтересу до можливої посередницької ролі Китаю - це частина більш широких зусиль, спрямованих на визначення того, що він любить називати "кошиком співпраці" між двома країнами, відносини між якими стають все більш напруженими. Блінкен також сказав, що сподівається на здійснення своєї поїздки в Китай, яку відклали після лютневого інциденту зі шпигунською повітряною кулею. Інші американські дипломатичні контакти з Китаєм також працюють.

Представники адміністрації все ще обговорюють можливість того, що паралельні американо-китайські мирні зусилля закріплять ширшу роль Китаю в Європі. І це в той час, коли США намагаються переконати європейських союзників не укладати "солодкі" угоди з Пекіном.

"Але коли навіть Зеленський, виживання якого залежить від військової допомоги США, вітає контакти з Сі Цзіньпіном, виключити Китай з процесу може бути нереально", - йдеться в статті.

Краща стратегія, до якої, схоже, схиляється адміністрація, полягає у визнанні ролі Пекіна, але наполяганні на тому, що він повинен діяти відповідально, щоб до нього ставилися як до великої держави. Китай міг би почати із заохочення справедливого миру в Україні.