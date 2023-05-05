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Китай (1920) США (14469)

США думають над співпрацею з Китаєм для закінчення війни в Україні, - Washington Post

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден,цзінпінь

Але якщо це станеться, то тільки після українського контрнаступу.

Адміністрація Джо Байдена, схоже, зважує, чи варто співпрацювати з Китаєм для пошуку врегулювання війни в Україні шляхом переговорів після того, як, за прогнозами американських чиновників, Україна здобуде перемогу в своєму давно запланованому наступі. Державний секретар Ентоні Блінкен публічно виклав погляди адміністрації в інтерв'ю Washington Post в середу. Його коментарі перегукуються з тим, що останніми днями високопосадовці говорили в приватних розмовах про потенційну співпрацю між США і Китаєм з метою покласти край кривавій війні. Про це в статті для Washington Post пише американський журналіст і письменник Девід Ігнатіус, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

Передумовою для будь-яких таких дипломатичних зусиль будуть українські перемоги на полі бою, які можуть поставити Київ у сильнішу позицію на переговорах. Відповідаючи на запитання про перспективи української армії в очікуваному контрнаступі, Блінкен сказав: "Я впевнений, що вони досягнуть успіху і відвоюють більшу частини своєї території, і я думаю, що також важливо відзначити, що для Росії це вже стратегічна поразка".

Ігнатіус пише, що запитав Блінкена про співпрацю з Китаєм для досягнення стабільного результату в Україні. На це Держсекретар дав напрочуд відверту відповідь: "В принципі, в цьому немає нічого поганого, якщо у нас є країна: Китай чи будь-які інші країни, які мають значний вплив, які готові прагнути до справедливого і тривалого миру. ... Ми б вітали це, і, безумовно, можливо, що Китай відіграватиме певну роль у цих зусиллях. І це могло б бути дуже корисно".

Блінкен зазначив, що в мирному плані з 12 пунктів, який Китай опублікував у лютому, є кілька "позитивних" пунктів. Китайські пропозиції включають повагу до "суверенітету, незалежності і територіальної цілісності всіх країн", що передбачає виведення російських військ, "зменшення стратегічних ризиків" і підтвердження того, що "ядерна зброя не повинна використовуватися". Також китайський план передбачає заходи "для поступової деескалації ситуації і, в кінцевому підсумку, досягнення всеосяжного припинення вогню".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай має намір підтримувати зв’язок і координацію з РФ для "врегулювання кризи в Україні", - глава МЗС Цінь Ган

Україна хоче, щоб Китай відіграв роль посередника. Президент Володимир Зеленський минулого тижня провів першу розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Пізніше український президент розповів, що вони обговорили, як досягти "справедливого і стійкого миру" без територіальних компромісів з боку України. Китайська сторона за підсумками розмови лідерів наголосила, що "всі сторони повинні скористатися можливістю створити сприятливі умови для політичного врегулювання кризи".

Блінкен заявив у середу, що розмова Сі Цзіньпіна і Зеленського - це "позитивний момент, оскільки життєво важливо, щоб Китай та інші країни, які прагнуть просувати мир, почули жертву, а не тільки агресора".

Ігнатіус пише, що Росія незадоволена посередницькими зусиллями Китаю. Про це журналісту розповіли кілька американських чиновників. Але Москва, підпорядкована Пекіну економічно і військово, не може протистояти бажанням Китаю. Це одна з причин, чому чиновники адміністрації заінтриговані китайськими миротворчими зусиллями. Вони вважають, що Пекін може завадити Росії спробувати відновити війну пізніше - після паузи.

"Єдина можливість стабільності - це Китай як гарант", - сказав Ігнатіусу неназваний чиновник.

Обговорюючи будь-які довготривалі мирні зусилля, Блінкен сказав, що "вони повинні загалом відображати принципи, які лежать в основі статуту ООН, коли йдеться про територіальну цілісність, коли йдеться про суверенітет. Не можна ратифікувати те, що зробила Росія, а саме захоплення значної частини території України. І мир має бути міцним в тому сенсі, що ми не хочемо, щоб все закінчилося тим, що Росія зможе просто відпочити, переозброїтися і знову напасти через півроку чи рік".

"В принципі, країни, особливо ті, які мають значний вплив, такі як Китай, якщо вони готові відігравати позитивну роль у спробах встановити мир, це було б добре. Але все починається з того, що Владімір Путін має прийняти це фундаментальне рішення. Ми цього ще не бачили", - сказав Блінкен.

Ігнатіус пише, що публічне висловлення Держсекретарем інтересу до можливої посередницької ролі Китаю - це частина більш широких зусиль, спрямованих на визначення того, що він любить називати "кошиком співпраці" між двома країнами, відносини між якими стають все більш напруженими. Блінкен також сказав, що сподівається на здійснення своєї поїздки в Китай, яку відклали після лютневого інциденту зі шпигунською повітряною кулею. Інші американські дипломатичні контакти з Китаєм також працюють.

Представники адміністрації все ще обговорюють можливість того, що паралельні американо-китайські мирні зусилля закріплять ширшу роль Китаю в Європі. І це в той час, коли США намагаються переконати європейських союзників не укладати "солодкі" угоди з Пекіном.

"Але коли навіть Зеленський, виживання якого залежить від військової допомоги США, вітає контакти з Сі Цзіньпіном, виключити Китай з процесу може бути нереально", - йдеться в статті.

Краща стратегія, до якої, схоже, схиляється адміністрація, полягає у визнанні ролі Пекіна, але наполяганні на тому, що він повинен діяти відповідально, щоб до нього ставилися як до великої держави. Китай міг би почати із заохочення справедливого миру в Україні.
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Топ коментарі
+13
Кацапстан остаточно перетворився на об'єкт, а не суб'єкт геополітики.
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05.05.2023 19:28
+10
Так бл@дєй сам Бог велів перемагати...
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05.05.2023 19:35
+8
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05.05.2023 19:26
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Змусять китайців поставляти нам зброю чи як ?
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05.05.2023 19:23 Відповісти
Будуть грати у "доброго і злого поліцая".
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05.05.2023 19:37 Відповісти
Ну, тут паралельне відео. Краще дивитися в туалеті, щоб не обмочити штанятка від сміху.
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05.05.2023 20:11 Відповісти
Главврач в дурдоме развлекается с пациентами.
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05.05.2023 21:40 Відповісти
ПОРТНИКОВ: граница будет проходить между УКРАИНОЙ И ПОЛЬШЕЙ!
Белый дом взял время для раздумий!

https://www.youtube.com/watch?v=ja3XO-TCGh8
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06.05.2023 00:19 Відповісти
Надо сначала его прослушать а потом давать ссылки
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06.05.2023 08:16 Відповісти
китайці будуть на березі очікувати коли їх жертва (росія) підпливе до них ближче
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06.05.2023 01:06 Відповісти
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05.05.2023 19:26 Відповісти
Так бл@дєй сам Бог велів перемагати...
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05.05.2023 19:35 Відповісти
трівожно
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05.05.2023 19:40 Відповісти
Казалось, што ето піздєц. Оказалось, што нє казалось.
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05.05.2023 20:04 Відповісти
Другого конца у фашистского ********** быть не может.
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05.05.2023 21:42 Відповісти
Кацапстан остаточно перетворився на об'єкт, а не суб'єкт геополітики.
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05.05.2023 19:28 Відповісти
Ставлять на Китаи -- геополітика -- ну -- ну .
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05.05.2023 19:53 Відповісти
знову щось мутять
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05.05.2023 19:56 Відповісти
По Днепру договорятся???? как оманский гундос и обещал???

ну тогда уже обрещанному Боневтиху можно спокойно летеьь в Израиль к маме римме в Герцлию в домик за 6 млн долларов!

гои то с плюсами и крестами
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05.05.2023 19:57 Відповісти
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05.05.2023 20:00 Відповісти
Пiд контролем. Стоило уехать Президенту и бардак с Байрактаром. Надо скорей возвращаться.
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05.05.2023 20:07 Відповісти
Обычно же лично Президент управляет всеми байрактарами,а тут неучи какие-то остались.
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05.05.2023 20:09 Відповісти
Это был сарказм.
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05.05.2023 20:10 Відповісти
а ще преЗЕдент керує сходом та заходом сонця, дощами та вітром, це ж так очевидно для будь-кого, хто перед сном, щовечора, передивляється "слуга народа" - по 3 рази , або "свати" останній сезон - 1 раз.
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05.05.2023 20:47 Відповісти
А краще назавжди.
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05.05.2023 20:25 Відповісти
Треба обміняти:

Тайвань -Китайцям,
Північну Корею - Корейцям,
а Україна незалежна від Росії у межах 1991 року.
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05.05.2023 20:10 Відповісти
За Тайвань китайцам Си сдаст рашку с потрохами да еще и доплатит.
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05.05.2023 20:14 Відповісти
Який ти розумний. Хтось може написати Крим віддати Росії. Але ж нас така фраза обурює. То може краще не лізти туди, де ти нічого не розумієш і мало що знаєш.
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05.05.2023 20:22 Відповісти
Це не я придумав, а офіційна міжнародна позиція, яка відповідає міжнародному праву та дійсно об'єднує роз'єднані народи.
Причому, без жодних анексій (навідміну від Криму).
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05.05.2023 20:26 Відповісти
А де можна почитати про цю офіційну міжнародну позицію? Я вам зараз зроблю маленький урок історії. Рузвельт хотів, щоб одним з постійних членів радбезу ООН був Китай. Офіційним урядом вважався уряд на чолі з Чай Кан Ши - головою партії Гоміньдан. Ця партія досі існує ... на Тайвані. Ніксон вбачав в КНР союзника в протистоянні з СРСР, тому він "допоміг" саме представникам КНР зайняти місце Тайваня в ООН. А тепер запитайте Тайванців, чи вони бажають бути частиною комуністичного Китаю?! А потім поясніть їм, що з точки зору "міжнародної позиції" вони мають бути частиною КНР.
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05.05.2023 21:07 Відповісти
Навіть із наведених вами фактів видно, що немає тайванців, і там і там китайці!
Бути - як і в випадку Гонконга - один економічний простір, але невтручання силовиків.
Будуть і комуністи і Гоміньдан.
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05.05.2023 21:34 Відповісти
Ну так а у вас за вікном бігають рожеві единороги а в небі з зимівлі повертається зграя крокодилів - чи все таки у вас за вікном не літають крокодили? Хоча можливо ви в комі пробули останні 10 років - і подібне і подібне .І до речі як там справи у Гонконзі так як ви описали чи може "трішечки"не так ? Щодо китайців - китайці це росіяне а ханці це русскіє ( надіюсь що пояснювати різницю вам не треба).
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05.05.2023 21:56 Відповісти
Що? "китайці це росіяне".
Аргументація тільки на емоційному рівні, як вам хотілося.
Один із ключів - і ті і ті називають мебе китайцями (але дійсно є нюанси).
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05.05.2023 22:13 Відповісти
А я то думав що аналогію поясняти не прийдеться а тут таке - китайці це узагальнена назва всіх народів які проживають в Китаї ( аналог росіян в кацапстані ) а ханці це аналог русских в кацапстані , надіюсь цю тему ми закрили. "І до речі як там справи у Гонконзі так як ви описали чи може "трішечки"не так ?" - може все таки ви відповісте на це запитання ?
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05.05.2023 22:36 Відповісти
Пояснювати а не поясняти .
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05.05.2023 22:38 Відповісти
Я написав про Гонконг як приклад подібного об'єднання. Якщо ви прти - то самі і пишіть про це.
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05.05.2023 23:15 Відповісти
"Бути - як і в випадку Гонконга - один економічний простір, але невтручання силовиків." - ви точно не були в комі останні років 10? https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BA - почитайте може ви дійсно були в комі (чого вжитті не буває).
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05.05.2023 23:27 Відповісти
І в комі бувають (Шумахер). На Тайвані теж понаїхавші, то була колись Японія. Хто незгодний - переїдуть у Корею чи Філіпіни, Індонезію.
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05.05.2023 23:49 Відповісти
"На Тайвані теж понаїхавші, то була колись Японія. " - це так само як написати що Україна була кацапською колонією і відповідно хто з українців не згоден з подібним твердженням має виїхати з України - так виходить? Ось мені цікаво - судячи зі всього у вас є доступ до інтернету ( хоча хто його знає ) , то невже так тяжко зайти на ту ж Вікіпедію і прочитати про Тайвань щоб не нести всяку хрінь ( і дізнатись наприклад що китайцям не дуже то і був потрібен Тайвань- вони почали його заселяти лише в 16 столітті нашої ери )? "Бути - як і в випадку Гонконга - один економічний простір, але невтручання силовиків." - ну то ви будете відповідати на запитання чи будемо і далі грати я в шашки ви в "чапаєва"?
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06.05.2023 03:35 Відповісти
Залиште свою позицію експерта, який завжди правий («це загальновідомо»), та доведіть свою точку зору. Із Украхною не так, тому, що Україна не претендує на Росію, це окремий народ та країна, а і Тайвань і Китай обидва вважають себе Китаєм, хочуть об'єднання, але дійсно, справа у внутрішньополітичному устрою такого об'єднання.

Є різні факти та принципи, я це визнаю. Є принцип: острови - це Японія (Тайвань, Сахалін, Курили), а материк - це Китай, Корея. Якби Японія не була у другій світовій, то так би і було.
Зараз і самі обидві сторони і міжнародне товариство однобічно за єдиний Китай. І ваші сепарські ідеї звучать досить недолуго. Справа лише - знайти шлях до імплементації цього об'єднання, а це означає обопільні поступки та компроміс.
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06.05.2023 11:00 Відповісти
"І ваші сепарські ідеї звучать досить недолуго." - дякую що відкрили мені очі , я то думав все своє життя що я українець а тут таке одкровеня - я китаєць та ще й з Тайваню.
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06.05.2023 11:34 Відповісти
Сєпар, бо за незалежність Тайваню і Китаю, для цього необов'язково бути китайцем.
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06.05.2023 13:45 Відповісти
чому тоді тайванці називають себе китайцями - там аж ніяк не всі народи. ви якось часто пересмикуєте факти.
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05.05.2023 23:59 Відповісти
Ти щось путаєш в Китаї зараз злочинна тоталітарна влада яка незаконно і злочинною прийшла до влади в 1950 році, а законна влада Китаю є на Тайвані. Тому саме Тайвань має право на управління Китаєм
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08.05.2023 17:29 Відповісти
Ну, у історії кожної країни були негідники (в Україні - Янукович).
Терба дивитися на поточну політику у визначенні злочинності.

В Китаї була дійсно громаданська війна.
Так, як ви кажете, можна теж розглядати, але міжнародне співтовариство вирішило інакше і включило Китай у РадБез.
Ідея США і Британії, як із Гонконгом - була перетягнути Китай до ринку та демократії. По окремим напрямкам - це частково вділося.
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10.05.2023 11:53 Відповісти
Ще раз владу Китаю захопили комуністичні злочинці, в 1950 році скинувши законну владу гоміндану. І ще раз США і союзники мало того що не помогли законній владі у війні проти комунізму так ще і комуністів в оон прийняли це норм?
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12.05.2023 15:17 Відповісти
Це ваша особиста оцінка історії. Емоції у міжнародній політиці - це ніщо. Якщо вже США так вчинила - то на це були підстави (можливо не 100% правильні).
Міжнародні угоди утворюють зовсім іншу картину.
Крім того, ідуть процеси, які ще не закінчилися (Існуванні Тайваню та материку як однієї країни).
Давайте оцінювати поточні дії. Китай у якихось напрямках (соціальних) не правий, але він створив таку економіку, що це у ішних країнах - злочинці, а у них - взірець!
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12.05.2023 16:13 Відповісти
Це не моя оцінка так є США допустили а оон комуністичний терористичний уряд Китаю, який незаконно прийшов до влади це факт, тобто США дали змогу злу виграти США не допомогли вберегти Китай від комуністичної окупації. Так само вони кмнули своїх союзників в південному В'єтнамі, і позволили комуністам півночі вєтнаму окупувати південь і вбити десятки тисяч людей. І це пряма вина США які вивели війська. В історії є купа ситуацій коли США кидали своїх союзників і мирились з терористами
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12.05.2023 16:31 Відповісти
Просто назва комуністичний - це ще не злочин.
Повинні бути якісь злочинні дії. Їх тоді не було.
Захопити та контролювати Китай США були не в змозі.
А завдяки таким компромісам - вони змогли відірвати його від СРСР та зробити менш комуністичним та більш капіталістичним та трохи більше демократичним.
У наш час очікується подібний компроміс із Тайванем.
Іде процес, він може бути більш, або менш вдалим.
Україна не може користуватися вашою риторикою - це зараз зовсім маргінальна позиція, Треба бути більш практичними, але не відмовлятися від принципів.
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12.05.2023 17:13 Відповісти
Ви так жартуєте? Тобто, коли фактично в 2017 році КНР проштовхнула на посаду голови адміністрації свою людину, ви вважаєте відданісттю політиці 2 системи 1 країна?! Ні, це класичне нав'язування своєї волі комуністами. Була миттєва реакція з боку жителів Гонконгу у вигляді протестів. На Тайвані немає ілюзій з приводу можливості співіснування двух систем - демократії та комунізму.
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05.05.2023 22:50 Відповісти
Системи - то трохи інше. Я про це нічого не казав. Нехайбудуть різні.
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05.05.2023 23:05 Відповісти
Різних систем не буде. Як прийдуть комуністи демократія одразу закінчиться. Це про систему і цінності цієї системи, як і в нашому випадку.
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05.05.2023 23:07 Відповісти
Ой ви так впевнені - навіть китайський комунізм то мультисистемність.

Оформити як якусь федералізацію тимчасово.
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05.05.2023 23:10 Відповісти
Все зрозуміло - ви латентний комуняка .
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06.05.2023 11:50 Відповісти
В российском Курске раздались взрывы - соцсети
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05.05.2023 20:12 Відповісти
серия взрывов ,похоже БК
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05.05.2023 20:14 Відповісти
Скорее похоже на работу ПВО.
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05.05.2023 20:17 Відповісти
обыкновенные баллоны
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05.05.2023 20:19 Відповісти
В Курске в районе проспекта Кулакова у горящего грузовика взорвались газовые баллоны
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05.05.2023 20:18 Відповісти
Китай вроде начинает склоняться к Украине. видит, что российским бестолочам ничего не светит
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05.05.2023 20:18 Відповісти
плюс, надеюсь товарищу Си напомнили, как россияне совершили вероломное нападение на остров Даманский.
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05.05.2023 20:19 Відповісти
ничего не знаю , моя хата с краю
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05.05.2023 20:21 Відповісти
По Уралу поделят?
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05.05.2023 21:19 Відповісти
Погоджуємося з Віталієм Портніковим: найбільш ймовірно - ситуація воєнної стагнації, тобто багаторічна бійня з міліонами жертв по обидві сторони, тотальною розрухою і депопуляцією.

Справжній подвиг би був - не допустити 24.02.2022. При цьому для цього був реальний і єдиний шанс: стратегія стримування за рахунок розбудови військово-економічного потенціалу України. Цю стратегію за 32 роки було успішно провалено.
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06.05.2023 01:13 Відповісти
Китай купує й продає. Нам купляти в нього нічого. Продатись не дамо. Приклад на масках від ковіду.: продали літак масок за 1гривню, потім купили майже в 10 разів дорожче. Комусь гешефт, а комусь сльози. Україні з чорноземами від Китая подалі!!!
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06.05.2023 02:22 Відповісти
Китайців потрібно давити як клопів, тому що вони якщо окріпнуть то задавлять усіх і навіть не поперхнуться. Невже амери цього не розуміють.
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06.05.2023 07:42 Відповісти
А АРАБИ !?)
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06.05.2023 07:56 Відповісти
Арабам потрібно перестати допомагати і вони перетровчуться одні з одними. А китайози розумні і підлі.
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06.05.2023 16:56 Відповісти
НОВАЯ ЧАСТЬ ПИЛЫ -РФ ))))))))))))
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06.05.2023 07:54 Відповісти
На мою думку питання україни: чи рабський чи західний світогляд ми маємо?
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06.05.2023 08:32 Відповісти
«IMHO» - In My Humble Opinion/на мою скромну думку, Китаю вигідна затяжна війна, розв'язана РФ/Пу проти України: як геополітичний прецедент для анексії Тайваню, для послаблення Росії, її дезінтеграції, для "роздвоєння" США і всього умовного заходу - розколу... (ставка на макронів, орбанів, ердоганів...)
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06.05.2023 09:48 Відповісти
Дві адвокатські контори Путіна: Китай і Ватікан, - змагаються між собою...?

"На тлі геополітичних акул, які не приховують своєї готовності поласувати коштом занепалого гіганта, мирна місія від Папи Римського може виявитися непоганим виходом із ситуації.
Папа Римський принаймні не обдере як липку, - у Святого Престолу набагато менші політичні апетити, ніж у інших «миротворців». Переговори з Папою Римським не передбачають «втрати обличчя» - про що б не була мова.

Саме тому умиротворення людожера - одна зі звичних функцій дипломатії Ватикану. Заради цього Святий Престол завжди намагається тримати двері відчиненими. Хоч би до якого кола пекла вони вели."

Повністю МИРНИЙ ПЛАН ВАТИКАНУ ДЛЯ УКРАЇНИ: ПАПА ФРАНЦИСК РОБИТЬ МОСТИК, ЗН. https://zn.ua/ukr/war/mirnij-plan-vatikanu-dlja-ukrajini-papa-frantsisk-robit-mostik.html
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06.05.2023 10:03 Відповісти
 
 