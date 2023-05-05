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Кабмін пропонує Раді зменшити граничний вік перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років
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Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зменшити граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
На засіданні уряду схвалено проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу".
Законопроєкт передбачає внесення змін, спрямованих на зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27- до 25-річного віку.
Топ коментарі
+9 Олександр САТ РЕМ
показати весь коментар05.05.2023 20:24
+5 stels400
показати весь коментар05.05.2023 19:51
+5 ростислав
показати весь коментар05.05.2023 20:27
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Будь ласка, зачекайте...
Стохть Абрам з сином Ізьою коло памятника Шевченку.
- Ізя, - папа, а хто це такий?
- Абрам, - Розумієш Ізя, колись тут жилиукраїнці, а це був їх вождь.
Іди стукачок настукай, зай мене зновв заблокують.
ну і ок Европа законопроєкт проапгрейдить, аєропорти ше оупенути на Европу єкстра нідид, для коуч сітерів Европа опен маст бі ексепт членкіням енд лоу-сітерам - йоу, мени, капл таузенів і ви - фріки .... ммм, не те що файтерувати, го до камонів, тут нема мілітаризму!!
(але всі вже знову, як і всі звнов вчора, записуються в гвардійців наст................)
https://www.youtube.com/watch?v=P1hiqsqEkCY
Мої прапрадіди загинули у 1й світовій війні. Полишались самі жінкі які все життя тягнули біноту. Потім прийшов 32й, за тим хто не вмер з голоду прийшов 43й і вже в ньому загинули мої прадіди і жінки знову тягли ніщету, а ні поїсти, а ні вивчитися, я ні ху...я.
Тепер прийшов 22й, так от я не хочу щоб мої діти тягнули ніщету на своєму горбу і хочу щоб вони вивчились. І без моєї допомоги цього не станеться!
Щоб потім виїхати та жити в країні, де працюють закони.
У нас закони не працюють зовсім, і це одна з причин, чому розпочалась війна, та як вона протікає.
Працювали би закони, бюджет був би більший, виконували би оборонне замовлення, були би іноземні інвестиції, ЕС та НАТО.
Даже зараз, нічого не роблять, щоб закони запрацювали.
Буде як в серіалі "слуга народу" - просипається президент, а в країні нікого немає...
Но першопричина все таки виконання закона, так як написано в законі, а не так що однакові справи, мають різний результат, котрий залежить - хтось позвонив, хтось заплатив, та інше.
Зараз кажуть треба відновлювати житло, інфраструктуру - щоб було куди повертатись.
Це добре
А чому виконання законів, суди - не на часі?
Допустимо, що до перемоги ще 1-2 роки - ті хто виїхав в ЕС, будуть там вже 3 роки.
За цей час з'являться знайомства, робота, знання мови та інше.
І постане питання, чи повертатись?
Туди де не працюють закони, немає законів - немає інвестицій, це значить що заробітна плата не буде зростати.
Може краще залишитись там де зарплата більша, працюють закони...
якась похмура перспектива, даже після перемоги.