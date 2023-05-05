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Кабмін (6262) військовий обов'язок (62) мобілізація (1458)

Кабмін пропонує Раді зменшити граничний вік перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

армія

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зменшити граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

На засіданні уряду схвалено проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

Законопроєкт передбачає внесення змін, спрямованих на зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27- до 25-річного віку.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
інвалідом стати в будь якому віці погано . Особливо в тій державі , яку збудували самі українці
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05.05.2023 20:24
+5
Є категорія 18-27 яка не підлягає призову тим самим і мобілізації.Тепер цей вік зменшили до 25.Тобто призовуть до лав кому 25 і далі.Це дасть десятки тисяч чоловіків до лав ЗСУ
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05.05.2023 19:51
+5
Мені 45 і ставати інвалідом ради цієї країни я не хочу
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05.05.2023 20:27
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05.05.2023 19:35 Відповісти
І що це дасть?
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05.05.2023 19:38 Відповісти
Якщо все йде такими темпами,то дасть можливість через рік опустити вік с 25 до 23.А може і скоріше.
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05.05.2023 20:20 Відповісти
Є старий анекдот, дуже старий. Мені йрго ще моя бабця розповідала.
Стохть Абрам з сином Ізьою коло памятника Шевченку.
- Ізя, - папа, а хто це такий?
- Абрам, - Розумієш Ізя, колись тут жилиукраїнці, а це був їх вождь.
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05.05.2023 20:28 Відповісти
В тебе такий самий ******** юмор, як і ти. Краще іди мий туалети своїм панам.
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05.05.2023 20:36 Відповісти
Чого ти бидло всіх образити намагаєшся? Ти такє й..те родилося чи просто так випадково сталося?
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05.05.2023 20:44 Відповісти
Бидло миє панам туалети. А це твоя праця, не моя. Іди працюй. Твоя думка в Україні нікого не цікавить.
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05.05.2023 20:55 Відповісти
Шкода що в Україні такого бидла як ьи більшість.
Іди стукачок настукай, зай мене зновв заблокують.
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05.05.2023 21:16 Відповісти
и нах*ра?
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05.05.2023 19:42 Відповісти
А шоб патріётам в Італії краще сиділось.
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05.05.2023 20:31 Відповісти
якщо резніков яйцями постукае голосно.. давай
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05.05.2023 19:43 Відповісти
Законопроєкт передбачає внесення змін, спрямованих на зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27- до 25-річного віку. Джерело: https://censor.net/ua/n3416612

ну і ок Европа законопроєкт проапгрейдить, аєропорти ше оупенути на Европу єкстра нідид, для коуч сітерів Европа опен маст бі ексепт членкіням енд лоу-сітерам - йоу, мени, капл таузенів і ви - фріки .... ммм, не те що файтерувати, го до камонів, тут нема мілітаризму!!
(але всі вже знову, як і всі звнов вчора, записуються в гвардійців наст................)
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05.05.2023 19:43 Відповісти
с 25 начнут призывать?
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05.05.2023 19:46 Відповісти
Саме так.Скоріше за все якщо наберуть достатню кількість можуть зменьшити ще гранично.Тут справа в тому що багато молоді саме виїхало за кордон.Щось будуть скоріше вигадувати.
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05.05.2023 19:53 Відповісти
А не навпаки?
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05.05.2023 20:26 Відповісти
сейчас, если нет 27, нет кафедры, не служил - даже с военкомата выгоняют....
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05.05.2023 20:31 Відповісти
Є категорія 18-27 яка не підлягає призову тим самим і мобілізації.Тепер цей вік зменшили до 25.Тобто призовуть до лав кому 25 і далі.Це дасть десятки тисяч чоловіків до лав ЗСУ
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05.05.2023 19:51 Відповісти
їх треба було ще рік тому призивати і місяців 6 вчити, тоді був би якийсь толк з них
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05.05.2023 19:57 Відповісти
Так згоден,час це дуже важливо.
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05.05.2023 21:16 Відповісти
Добровільно вони могли мобілізуватись з початку війни. А силою тягнути - це десятки тисяч саботажників у ЗСУ
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05.05.2023 20:28 Відповісти
Може не варто так казати?
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05.05.2023 20:31 Відповісти
Как люди с 24.02.2022 в окрестностях Киева спасали 10 нацгвардейцев в оккупации | История срочников из Гостомеля

https://www.youtube.com/watch?v=P1hiqsqEkCY
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05.05.2023 20:05 Відповісти
Добре що 10 врятували, бо сотні врятуватись не змогли з Гостомеля. Це я цивільних теж маю на увазі.
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05.05.2023 20:19 Відповісти
Стати інвалідом в 35-40 років,тим більш коли вже й дітей встиг народити,то не те й саме що,стати інвалідом в 25, коли все життя ще попереду,коли ні дитини,ні родини...і у більшості їх і не буде.
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05.05.2023 20:09 Відповісти
інвалідом стати в будь якому віці погано . Особливо в тій державі , яку збудували самі українці
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05.05.2023 20:24 Відповісти
Мені 45 і ставати інвалідом ради цієї країни я не хочу
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05.05.2023 20:27 Відповісти
Тут я з вами згоден. Особливо ради "свабоднага данбаса"
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05.05.2023 20:32 Відповісти
Так п%здуй в Рашку. Якого ще й на Цензорі сереш.
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05.05.2023 20:33 Відповісти
Так піз...дуй в армію, чого на цензорі сереш?!
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05.05.2023 20:40 Відповісти
Географію в школі прокурив?
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05.05.2023 20:45 Відповісти
Хочеш стати інвалідом заради польщі?
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05.05.2023 20:34 Відповісти
Довбо...б просто ігноруй мене, це прохання.
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05.05.2023 20:39 Відповісти
Заради Польщі? Слухай Super Gut, про це кажуть кацапи, що українці вмирають, боронячи інтереси Польщі. Москалику, ти проколовся...
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05.05.2023 21:01 Відповісти
Ні це типове бидло, не звертайте уваги.
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05.05.2023 21:18 Відповісти
Знаєте, тут все дуже складно.
Мої прапрадіди загинули у 1й світовій війні. Полишались самі жінкі які все життя тягнули біноту. Потім прийшов 32й, за тим хто не вмер з голоду прийшов 43й і вже в ньому загинули мої прадіди і жінки знову тягли ніщету, а ні поїсти, а ні вивчитися, я ні ху...я.
Тепер прийшов 22й, так от я не хочу щоб мої діти тягнули ніщету на своєму горбу і хочу щоб вони вивчились. І без моєї допомоги цього не станеться!
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05.05.2023 20:38 Відповісти
Вивчитись це вірно

Щоб потім виїхати та жити в країні, де працюють закони.

У нас закони не працюють зовсім, і це одна з причин, чому розпочалась війна, та як вона протікає.

Працювали би закони, бюджет був би більший, виконували би оборонне замовлення, були би іноземні інвестиції, ЕС та НАТО.

Даже зараз, нічого не роблять, щоб закони запрацювали.

Буде як в серіалі "слуга народу" - просипається президент, а в країні нікого немає...
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05.05.2023 21:03 Відповісти
З вивченням проблема ще більш складна. Українська освіта це дно яке пробтли не один раз і знизу все одно стукають. Вчитись треба в Європі.
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05.05.2023 21:15 Відповісти
Якщо є можливість, то краще їхати вчитись в ЕС - тому що там визнаеться отримана освіта в будь якій країні.

Но першопричина все таки виконання закона, так як написано в законі, а не так що однакові справи, мають різний результат, котрий залежить - хтось позвонив, хтось заплатив, та інше.

Зараз кажуть треба відновлювати житло, інфраструктуру - щоб було куди повертатись.

Це добре

А чому виконання законів, суди - не на часі?

Допустимо, що до перемоги ще 1-2 роки - ті хто виїхав в ЕС, будуть там вже 3 роки.

За цей час з'являться знайомства, робота, знання мови та інше.

І постане питання, чи повертатись?

Туди де не працюють закони, немає законів - немає інвестицій, це значить що заробітна плата не буде зростати.

Може краще залишитись там де зарплата більша, працюють закони...

якась похмура перспектива, даже після перемоги.
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05.05.2023 21:33 Відповісти
 
 