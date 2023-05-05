Чіткий алгоритм членства, гарантії безпеки та оборонна підтримка: Резніков озвучив 7 очікувань від саміту НАТО

Немає альтернативи членству України в НАТО.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні під час конференції у вашингтонському аналітичному центрі "Атлантична рада" в п'ятницю, присвяченій підготовці до саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі в липні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Резніков озвучив сподівання, що рішення Вільнюського саміту міститимуть наступні сім пунктів:

- Відданість членству України в НАТО. "Альянс має запропонувати Україні до кінця 2023 року чіткий алгоритм членства", - додав міністр.

- Гарантії безпеки України від НАТО, що діятимуть до вступу України в Альянс.

- Готовність НАТО підтримати формулу миру, запропоновану президентом України Володимир Зеленський. Як повідомлялось, Зеленський представив десятикрокову формулу миру на саміті G20 цього року. Вона, серед іншого, включає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал над винними в агресії та безпекові гарантії для України.

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- Продовження відданості НАТО забезпечувати нагальні оборонні потреби України, включаючи ППО, далекобійну артилерію, боєприпаси, танки та бойові літаки.

- Оборонна підтримка України до того, як буде повністю відновлено суверенітет України.

- Створення механізму кризових консультацій з Україною в рамках Статті 4 Статуту НАТО.

- Перетворення Комісії НАТО - Україна на Раду НАТО - Україна, з переходу України на стандарти НАТО в оборонних системах, медичної допомоги та розмінування.