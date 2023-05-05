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Новини За кордоном
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членство в НАТО (1407) Резніков (1386)

Чіткий алгоритм членства, гарантії безпеки та оборонна підтримка: Резніков озвучив 7 очікувань від саміту НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

резніков

Немає альтернативи членству України в НАТО.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні під час конференції у вашингтонському аналітичному центрі "Атлантична рада" в п'ятницю, присвяченій підготовці до саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі в липні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Резніков озвучив сподівання, що рішення Вільнюського саміту міститимуть наступні сім пунктів:

- Відданість членству України в НАТО. "Альянс має запропонувати Україні до кінця 2023 року чіткий алгоритм членства", - додав міністр.

- Гарантії безпеки України від НАТО, що діятимуть до вступу України в Альянс.

- Готовність НАТО підтримати формулу миру, запропоновану президентом України Володимир Зеленський. Як повідомлялось, Зеленський представив десятикрокову формулу миру на саміті G20 цього року. Вона, серед іншого, включає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал над винними в агресії та безпекові гарантії для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав Нідерланди підтримати запрошення України до НАТО: "Європа має історичну нагоду назавжди перекрити кисень російському реваншизму"

- Продовження відданості НАТО забезпечувати нагальні оборонні потреби України, включаючи ППО, далекобійну артилерію, боєприпаси, танки та бойові літаки.

- Оборонна підтримка України до того, як буде повністю відновлено суверенітет України.

- Створення механізму кризових консультацій з Україною в рамках Статті 4 Статуту НАТО.

- Перетворення Комісії НАТО - Україна на Раду НАТО - Україна, з переходу України на стандарти НАТО в оборонних системах, медичної допомоги та розмінування.
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Топ коментарі
+9
Чіткий алгоритм членства України в НАТО: рєзніков, дєрьмак, татаров, дємченко, баканов, гетьманцев, хламідія, зеленський - на нари!
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05.05.2023 20:29
+8
Чіткий алгорітм членству України в NATO дав у 19 році ********** зеленский - відкликав посла України в NATO пристайко і не призначав нікого. І тіки у серпні 22 призначив якусь жінку. Послідовні, *****.
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05.05.2023 20:20
+6
лотки повинні бути на 30 шт.. інші не канають
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05.05.2023 20:13
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лотки повинні бути на 30 шт.. інші не канають
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05.05.2023 20:13 Відповісти
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05.05.2023 20:15 Відповісти
Чіткий алгорітм членству України в NATO дав у 19 році ********** зеленский - відкликав посла України в NATO пристайко і не призначав нікого. І тіки у серпні 22 призначив якусь жінку. Послідовні, *****.
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05.05.2023 20:20 Відповісти
Он их поменял местами, Пристайко теперь посол в Англии, а при НАТО.
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05.05.2023 20:27 Відповісти
Угу. Вони напевно пішки йшли до своїх нових місць праці - цілих три роки.
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05.05.2023 20:31 Відповісти
Галібаренко Наталія Миколаївна
З 26 серпня 2015 до 20 липня 2020 - Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії

Вади́м Володи́мирович Приста́йко Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії (з 20 липня 2020)[1].

Галибаренко. 30 июля 2021 года указом Президента Украины Владимиром Зеленским назначена главой Миссии Украины при НАТО[uk][4]. Галибаренко стала первой женщиной в истории Украины, возглавившей этот пост[11].
Галибаренко год пробыла на ротации, а НАТа без посла.
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05.05.2023 20:54 Відповісти
А вам четко дали понять - Пи*дить прекратите - это основное требование вступления в НАТО, а остальное приложится.
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05.05.2023 20:21 Відповісти
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05.05.2023 20:22 Відповісти
Чіткий алгоритм членства України в НАТО: рєзніков, дєрьмак, татаров, дємченко, баканов, гетьманцев, хламідія, зеленський - на нари!
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05.05.2023 20:29 Відповісти
Українські збройні сили сами найкращі у ЕС. Тому НАТО мае швидко приймати їх до своїх лав.
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05.05.2023 20:29 Відповісти
Замість припинення схематозів в Міноборони, він займається завданнями хєранта!! Хто тебе уповноважував чи делегував ???
Своїми обов'язками займайся, йолоп!!!
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05.05.2023 20:29 Відповісти
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05.05.2023 20:50 Відповісти
Тринд.ти і вимагати, не з корупцією боротись.
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05.05.2023 20:30 Відповісти
З пустого в порожнє, аби тільки нагадати про себе.....
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05.05.2023 20:30 Відповісти
Зелени потвори стали такими пилкими прихильниками НАТО, звідки ця трансформація? Гарантія що не потраплять до в'язниці за зраду, та крадіжки?
Стефанчук свін з початку війни потрапив до "Миротворця" через позицію проти НАТО, Арестович топив проти, тощо...
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05.05.2023 20:32 Відповісти
Весною минулого року ви інше говорили.
Зокрема про поправки в Конституцію вступ в НАТО і в ЄС. Ніби це вони спровокували рашку напасти.
А я думаю, що наш НЕвступ в НАТО і ЄС якраз і спровокували війну.
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05.05.2023 20:37 Відповісти
Юрій Бутусов

1 д. ·

Це просто вражає. Антикорупційний комітет Верховної Ради, депутат Слуги народу Радіна, НАБУ, та комісія Мінекономіки вважають, що міністр оборони Олексій Резніков створив шахрайську схему обкрадання армії через завищення цін на закупівлях харчів. Звучать заяви, але Резніков сидить і досі на посаді, і ніяким чином не реагує влада взагалі - Верховний Головнокомандувач як завжди не помічає ніяких злочинів у своїй команді та нічого не пояснює ні народу ні армії, правоохоронні органи не затримують Резнікова, питання про відсторонненя Резнікова від посади не обговорює парламент. Всіх все влаштовує. У нашій владі повністю девальвовані слова, знецінена відповідальність, і мовчать і язики і совість. І схеми Резнікова продовжують працювати. І усі мовчать, і жоден державний службовець не зробив якоїсь заяви, і спокійно собі завищують ціни та збирають гроші, і нічого та нікого не бояться.👇

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05.05.2023 20:49 Відповісти
Халва, халва, халва,... "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Трусливая Европа будет "маневрировать -тянуть резинку бесконечно... Потом консенсус при принятия решения. Нет т.н. политической воли и нет консенсуса...- купят совместно с Путиным Орбана + и нет согласия...
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05.05.2023 20:57 Відповісти
Якже вже остогидли оті зелені пики, які крадуть, брешуть в очі і не скривляться. Тьху , нечисть! Звідки ви вирвалися на нашу голову???
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05.05.2023 21:09 Відповісти
немає яєць в Рєзнікова . Були б - застрелився б
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05.05.2023 21:24 Відповісти
Украина будет в нато , когда вы прекратите брехать и воровать
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05.05.2023 21:40 Відповісти
Пагадите! То все ж таки нове ПДЧ? Залишилось попсову назву йому придумати
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05.05.2023 22:32 Відповісти
"Я вважаю, що всі, хто наживається на війні, і хто сприяє її розпалюванню, повинні бути розстріляні в перший же день військових дій довіреними представниками чесних громадян своєї країни, яких вони посилають битися"
(Е. Хемінгуей)
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05.05.2023 22:43 Відповісти
А де либа на харі, підаре?
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06.05.2023 02:56 Відповісти
 
 