Чіткий алгоритм членства, гарантії безпеки та оборонна підтримка: Резніков озвучив 7 очікувань від саміту НАТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Немає альтернативи членству України в НАТО.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні під час конференції у вашингтонському аналітичному центрі "Атлантична рада" в п'ятницю, присвяченій підготовці до саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі в липні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.
Резніков озвучив сподівання, що рішення Вільнюського саміту міститимуть наступні сім пунктів:
- Відданість членству України в НАТО. "Альянс має запропонувати Україні до кінця 2023 року чіткий алгоритм членства", - додав міністр.
- Гарантії безпеки України від НАТО, що діятимуть до вступу України в Альянс.
- Готовність НАТО підтримати формулу миру, запропоновану президентом України Володимир Зеленський. Як повідомлялось, Зеленський представив десятикрокову формулу миру на саміті G20 цього року. Вона, серед іншого, включає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал над винними в агресії та безпекові гарантії для України.
- Продовження відданості НАТО забезпечувати нагальні оборонні потреби України, включаючи ППО, далекобійну артилерію, боєприпаси, танки та бойові літаки.
- Оборонна підтримка України до того, як буде повністю відновлено суверенітет України.
- Створення механізму кризових консультацій з Україною в рамках Статті 4 Статуту НАТО.
- Перетворення Комісії НАТО - Україна на Раду НАТО - Україна, з переходу України на стандарти НАТО в оборонних системах, медичної допомоги та розмінування.
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З 26 серпня 2015 до 20 липня 2020 - Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії
Вади́м Володи́мирович Приста́йко Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії (з 20 липня 2020)[1].
Галибаренко. 30 июля 2021 года указом Президента Украины Владимиром Зеленским назначена главой Миссии Украины при НАТО[uk][4]. Галибаренко стала первой женщиной в истории Украины, возглавившей этот пост[11].
Галибаренко год пробыла на ротации, а НАТа без посла.
Своїми обов'язками займайся, йолоп!!!
Стефанчук свін з початку війни потрапив до "Миротворця" через позицію проти НАТО, Арестович топив проти, тощо...
Зокрема про поправки в Конституцію вступ в НАТО і в ЄС. Ніби це вони спровокували рашку напасти.
А я думаю, що наш НЕвступ в НАТО і ЄС якраз і спровокували війну.
1 д. ·
Це просто вражає. Антикорупційний комітет Верховної Ради, депутат Слуги народу Радіна, НАБУ, та комісія Мінекономіки вважають, що міністр оборони Олексій Резніков створив шахрайську схему обкрадання армії через завищення цін на закупівлях харчів. Звучать заяви, але Резніков сидить і досі на посаді, і ніяким чином не реагує влада взагалі - Верховний Головнокомандувач як завжди не помічає ніяких злочинів у своїй команді та нічого не пояснює ні народу ні армії, правоохоронні органи не затримують Резнікова, питання про відсторонненя Резнікова від посади не обговорює парламент. Всіх все влаштовує. У нашій владі повністю девальвовані слова, знецінена відповідальність, і мовчать і язики і совість. І схеми Резнікова продовжують працювати. І усі мовчать, і жоден державний службовець не зробив якоїсь заяви, і спокійно собі завищують ціни та збирають гроші, і нічого та нікого не бояться.👇
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(Е. Хемінгуей)