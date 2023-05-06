УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8750 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
30 172 147
Кадиров (481) Бахмут(Артемівськ) (1483) Пригожин Євген (503)

Наші бійці вже готові висунутись і зайняти місто, - Кадиров заявив, що його солдати готові замінити ПВК "Вагнер" у Бахмуті. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Керівник Чечні Рамзан Кадиров заявив, що його підрозділи можуть зайняти місце в Бахмуті, якщо звідти піде ПВК "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві, розміщеній в телеграмі. 

Кадиров заявив: "Звертаюся до міністра оборони РФ Сергія Шойгу, начальника Генерального штабу ЗС РФ та засновнику ПВК "Вагнер".

Мені, як і кожному небайдужому до долі нашої країни, неприємно чути останні заяви Євгена Вікторовича і подвійно неприємно, що керівництво Міноборони Росії не коментує чи не зустрічається з керівництвом ПВК "Вагнер" для ухвалення будь-якого рішення чи роз'яснення. Як ніяк, Пригожин заслуговує на повагу за неоціненний внесок вагнерівців у звільнення міст Донбасу. Якщо ж є нестача, то треба пояснити, показати, виходячи з чого подальшу тактику підрозділів "Вагнера" командири хоча б скоригують, не сподіваючись на артилерію.

Я згадую досвід чеченських підрозділів у Маріуполі. Коли знадобилося п'ять танків від Міноборони для підтримки піхоти, нам змогли виділити лише один, бойовий розрахунок якого залишив машину в першому ж бою. Танкістів тоді довелося заспокоювати, налаштовувати на бій і заново садити в бойову машину, щоб вони накрили залпами бодай одну позицію азовських сатаністів. Були проблеми і з іншою технікою. З початку СВО ми не могли замінити 30 артилерійських гармат. Я особисто дзвонив до Москви, переговорювався з командувачами, командирами, начальством. За місяць проблему вирішили. Так, за першим дзвінком це не вийшло. Але наші підрозділи не записували ролики, не давали приємного інфоприводу противнику.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пригожин показав гору трупів "вагнерівців" та обматюкав Шойгу та Герасимова: "Суки, тварюки, господарі життя". ВIДЕО

...До речі, знімати тіла загиблих бойових товаришів заради суспільного резонансу... неправильно. Давайте не робити так ніколи.

У зоні відповідальності, наприклад, Апти Алаудінова, мого дорогого брата, командира спецназу "АХМАТ", заступника командувача 2-го армійського корпусу ЗС РФ, понад сотні кілометрів лінії зіткнення з ворогом. Не минає і дня, щоб у нього не було проблем. Але жодного разу Апти Аронович не заявив про це через інтернет, а лише по внутрішньому зв'язку з керівництвом. Зазначу, що в Міноборони та Генштабі за рідкісним винятком завжди йшли назустріч чеченським підрозділам та допомагали. А непорозуміння і у звичайному мирному житті завжди присутні, не кажучи вже про війну, де боєприпасів не вистачає завжди! Дуже сподіваюся, що до мого заклику прислухається Сергій Кужугетович і буде надано Генеральному штабу виїхати на місце і розібратися. Це єдиний і по-солдатськи правильний вихід із ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 травня ПВК "Вагнер" виходить з Бахмуту та передає позиції підрозділам Міноборони РФ, - Пригожин. ВIДЕО

Чеченські підрозділи пліч-о-пліч воювали з вагнерівцями на найскладніших ділянках у Попасній, Сєвєродонецьку, Лисичанську та інших населених пунктах Донбасу. Разом виконували священний обов'язок перед Батьківщиною без поділу на національність чи віру. Інтереси держави та безпека країни мають бути на першому місці. І коли закінчиться СВО, хотілося б, щоби переможцями були всі ми, кожен боєць, кожен командир, кожен російський патріот. Разом.

Так, якщо піде старший брат Пригожин та "Вагнер", то Генштаб втратить досвідчений бойовий підрозділ, і на його місце в Артемівську прийде молодший брат Кадиров і "Ахмат". Якщо сценарій все ж таки буде таким, то наші бійці вже готові висунутись і зайняти місто. Це питання кількох годин. Але хотілося б, щоб два кілометри міста, що залишилися, ми забрали не ціною життя воїнів, а результатом взаєморозуміння, підтримки, рішучості командування і бійців виконати наказ Верховного Головнокомандувача Росії Володимира Володимировича Путіна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пригожин не виводитиме "вагнерівців" з Бахмуту, він просто не може виконати обіцянку щодо захоплення міста, - ГУР МО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+64
В той час як ці 3,14здаболи міряються піпіськами ЗСУ робляь свою справу і товрять історію. Славам ЗСУ!!!!
показати весь коментар
05.05.2023 20:31
+49
Гандон-війська готові для тік-току?
показати весь коментар
05.05.2023 20:31
+34
Круговорот говна в природе...
показати весь коментар
05.05.2023 20:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Кадырка, ты не чеченец и не мужчина, ты шайтан и ******! Будешь гореть в аду, тварь.
Свободу Ичкерии!
показати весь коментар
05.05.2023 22:33 Відповісти
Дон принял лошадиную дозу дон и стал захватывать Бахмут за 3 дня😅😅
показати весь коментар
05.05.2023 23:13 Відповісти
только коврове бомбардування
дайте нам F-15
показати весь коментар
06.05.2023 11:17 Відповісти
Уронили Ваньку на пол
Подпалили Ваньке "встаньку"
https://www.reddit.com/r/*********/comments/139badg/orc_butthole_implosion_after_perfect_ir_assisted/
показати весь коментар
07.05.2023 00:53 Відповісти
Ну тоді ЗСУ звільнять Бахмут раніше,ніж передбачено))
показати весь коментар
05.05.2023 23:32 Відповісти
А авцейоб всё больше становится похож на галустяна.
показати весь коментар
06.05.2023 03:10 Відповісти
На хряка він схожий.
показати весь коментар
07.05.2023 00:13 Відповісти
Українські військові вже готові - натерли кулі салом.
показати весь коментар
06.05.2023 03:18 Відповісти
Був донвагнердон, стал доннавоздон. І ти Дон станешь навозомдон)
показати весь коментар
06.05.2023 06:40 Відповісти
..ти не здох? Жаль, думали ти кирдик вже, тварюка!
показати весь коментар
06.05.2023 08:25 Відповісти
ишак опухший твои псы займут два метра под Бахмутом
показати весь коментар
06.05.2023 08:38 Відповісти
Рамзанка Диров отримав медаль! Але не за героїчні вчинки на фронті, а за героїчні вчинки в області ядерної фізики!
показати весь коментар
06.05.2023 08:58 Відповісти
Ти ще далі засмічуєш Землю, падлюко ?!
показати весь коментар
06.05.2023 09:02 Відповісти
На х*й на цю свинячу харю дивитися
показати весь коментар
06.05.2023 09:17 Відповісти
,,дон ,ішак дон, дон ,баран дон, кабаева дон, твоей рот лечит дон, хурма,хурма каральок чоколадний бери ** тваю мат дон, ..... ! Дон."
показати весь коментар
06.05.2023 09:43 Відповісти
Маэ вигляд як вівцебик а насправді овцейоб.
показати весь коментар
06.05.2023 10:07 Відповісти
Очень удачный ход со стороны Кадыровав, просто блеск!
И про себя напомнил, и уважение братьям по оружию проявил, и преданность подчеркнул!
Пять ИПСО баллов!
показати весь коментар
06.05.2023 10:18 Відповісти
По тюрмам теж займуть місця вагнерівців.
показати весь коментар
06.05.2023 10:50 Відповісти
Як побачила це хлєбало, майже не обригалася
показати весь коментар
06.05.2023 11:07 Відповісти
І чого у них усіх такі ненависні морди ? У них є родини, є батьки. Цікаво вони і в своїх родинах ходять з такими ненависними мордами, неначе їх вовчиця народила?
показати весь коментар
06.05.2023 11:08 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2023 11:41 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2023 13:14 Відповісти
Дон - опух. Видать голодає.
І головна теза його бекання - готові висунутись. І всьо.
показати весь коментар
06.05.2023 14:01 Відповісти
Як гляну я на ту паскудну рожу - так і тяне мене взяти паяльну лампу та обсмалить.
показати весь коментар
06.05.2023 14:03 Відповісти
Наші бійці вже готові висунути і зайняти місто
показати весь коментар
06.05.2023 14:04 Відповісти
Кадыров, в сраку траханый *****, главное не забудь своим ПЕТУХАМ по овце вручить.
показати весь коментар
06.05.2023 14:38 Відповісти
Ласкаво присимо продажна чурка до пекла.
показати весь коментар
06.05.2023 14:38 Відповісти
Рамзан не тормозе, першим поздоровив свого близького друга з обранням Президентом Украіни, а тепер встиг правiльно зреагувати на пригожина - отримає медальку, завжди в тренді.
показати весь коментар
06.05.2023 15:17 Відповісти
У цього вояки вже рожу не можливо відрізнити від сраки.
показати весь коментар
06.05.2023 17:18 Відповісти
НЕТ у него армии есть сборище мусоров которые могут кошмарить гражданских .... В бою всегда где то на 10 линии стерегут что бы гавноармия не разбежалась
показати весь коментар
06.05.2023 18:03 Відповісти
Здохнете всі,ган-дони.
показати весь коментар
06.05.2023 19:18 Відповісти
Як не старався не зміг дослухати цього імбецила.....треш
показати весь коментар
06.05.2023 21:23 Відповісти
Выглядит атмосфер на 5.
показати весь коментар
06.05.2023 22:33 Відповісти
Просто черга стоїть на позиції вагнера, дон - захисник росіян на донбасі, маразм повний....забув напевно, що бабусю з дідусем депортували руськи брати, і скільки російських зарізали в чечні твої брати по крові... гроші - це сила...дон....висіти тобі на площі у Грозному....ти ганьба нації
показати весь коментар
06.05.2023 22:46 Відповісти
Дона *******
показати весь коментар
07.05.2023 01:02 Відповісти
Гризло кирзове
показати весь коментар
07.05.2023 08:13 Відповісти
шо й то дон-дон или динь-динь как-то припух... а точнее, распух этот дон-динь...
показати весь коментар
07.05.2023 08:17 Відповісти
Краще б твої абреки засунулися назад до своїх аулів.
показати весь коментар
07.05.2023 09:29 Відповісти
don_-dron_-bom
показати весь коментар
07.05.2023 10:54 Відповісти
Шановний Джохар би поржав
показати весь коментар
07.05.2023 11:15 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2023 11:59 Відповісти
Кадыров понтоваться горазд. А его шакалы воевать умеют только в тик токе. Им уже вставляли еще в 2014-2015. Из тех кто тогда заходил в Украину, мало кто вышел. А кто вышел, то по частям. Хотят повторить? Украинский чернозем гостеприимен, всех желающих примет.
Удобрениям будет только рад.
показати весь коментар
07.05.2023 12:55 Відповісти
<Бахмутская светофорнаядуель>
показати весь коментар
07.05.2023 13:47 Відповісти
Готовы занять место на передовой? Слабо верится. У тик-ток войск режиссер поменялся что ли?
показати весь коментар
07.05.2023 14:00 Відповісти
Цікаво, як вони це собі уявляють? Вагнери - безкоштовне м'ясо, силоміць набране по всіх в'язницях Московії. Кадири - вищий сорт московитів, вище навіть благародних масквічєй і петербуржців. Їх взагалі далі третьої лінії не пускають, бережуть для тік-ток баталій. Це що ж виходить, вони тепер іліту на м'ясо поженуть? Чи це просто голімий звіздьожь?
показати весь коментар
07.05.2023 14:36 Відповісти
Дирдиров!
показати весь коментар
07.05.2023 15:10 Відповісти
поймать бы и насрать прямо на бороду
показати весь коментар
07.05.2023 19:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 