Наші бійці вже готові висунутись і зайняти місто, - Кадиров заявив, що його солдати готові замінити ПВК "Вагнер" у Бахмуті. ВIДЕО

Керівник Чечні Рамзан Кадиров заявив, що його підрозділи можуть зайняти місце в Бахмуті, якщо звідти піде ПВК "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві, розміщеній в телеграмі.

Кадиров заявив: "Звертаюся до міністра оборони РФ Сергія Шойгу, начальника Генерального штабу ЗС РФ та засновнику ПВК "Вагнер".

Мені, як і кожному небайдужому до долі нашої країни, неприємно чути останні заяви Євгена Вікторовича і подвійно неприємно, що керівництво Міноборони Росії не коментує чи не зустрічається з керівництвом ПВК "Вагнер" для ухвалення будь-якого рішення чи роз'яснення. Як ніяк, Пригожин заслуговує на повагу за неоціненний внесок вагнерівців у звільнення міст Донбасу. Якщо ж є нестача, то треба пояснити, показати, виходячи з чого подальшу тактику підрозділів "Вагнера" командири хоча б скоригують, не сподіваючись на артилерію.

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Я згадую досвід чеченських підрозділів у Маріуполі. Коли знадобилося п'ять танків від Міноборони для підтримки піхоти, нам змогли виділити лише один, бойовий розрахунок якого залишив машину в першому ж бою. Танкістів тоді довелося заспокоювати, налаштовувати на бій і заново садити в бойову машину, щоб вони накрили залпами бодай одну позицію азовських сатаністів. Були проблеми і з іншою технікою. З початку СВО ми не могли замінити 30 артилерійських гармат. Я особисто дзвонив до Москви, переговорювався з командувачами, командирами, начальством. За місяць проблему вирішили. Так, за першим дзвінком це не вийшло. Але наші підрозділи не записували ролики, не давали приємного інфоприводу противнику.

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...До речі, знімати тіла загиблих бойових товаришів заради суспільного резонансу... неправильно. Давайте не робити так ніколи.

У зоні відповідальності, наприклад, Апти Алаудінова, мого дорогого брата, командира спецназу "АХМАТ", заступника командувача 2-го армійського корпусу ЗС РФ, понад сотні кілометрів лінії зіткнення з ворогом. Не минає і дня, щоб у нього не було проблем. Але жодного разу Апти Аронович не заявив про це через інтернет, а лише по внутрішньому зв'язку з керівництвом. Зазначу, що в Міноборони та Генштабі за рідкісним винятком завжди йшли назустріч чеченським підрозділам та допомагали. А непорозуміння і у звичайному мирному житті завжди присутні, не кажучи вже про війну, де боєприпасів не вистачає завжди! Дуже сподіваюся, що до мого заклику прислухається Сергій Кужугетович і буде надано Генеральному штабу виїхати на місце і розібратися. Це єдиний і по-солдатськи правильний вихід із ситуації.

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Чеченські підрозділи пліч-о-пліч воювали з вагнерівцями на найскладніших ділянках у Попасній, Сєвєродонецьку, Лисичанську та інших населених пунктах Донбасу. Разом виконували священний обов'язок перед Батьківщиною без поділу на національність чи віру. Інтереси держави та безпека країни мають бути на першому місці. І коли закінчиться СВО, хотілося б, щоби переможцями були всі ми, кожен боєць, кожен командир, кожен російський патріот. Разом.

Так, якщо піде старший брат Пригожин та "Вагнер", то Генштаб втратить досвідчений бойовий підрозділ, і на його місце в Артемівську прийде молодший брат Кадиров і "Ахмат". Якщо сценарій все ж таки буде таким, то наші бійці вже готові висунутись і зайняти місто. Це питання кількох годин. Але хотілося б, щоб два кілометри міста, що залишилися, ми забрали не ціною життя воїнів, а результатом взаєморозуміння, підтримки, рішучості командування і бійців виконати наказ Верховного Головнокомандувача Росії Володимира Володимировича Путіна".

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