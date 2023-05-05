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Новини Війна в Україні
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Терористи готують провокацію, - полковник ЗСУ Штефан про оголошену окупантами евакуацію на Запоріжжі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан, що росіяни готують провокації у окупованій частині Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Штефан зазначив: "Переполох і евакуація на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Черговий, підступний крок ворога. Вони знову прикриваються дітьми та жінками, яких примусово звозять на віджаті бази відпочинку на узбережжі.

Але напередодні, на більшість таких баз заїхали представники окупаційної влади, силові відомства та командні пункти терористів.

Офіційно повідомляю, що підрозділи Сил оборони не ведуть вогонь в місця де є цивільні люди. Скоріш за все, терористи готують провокацію з обстрілом об'єктів на яких знаходяться жінки та діти.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 5 травня рашисти оголосили про "евакуацію" цивільних з 18 населених пунктів окупованої частини Запорізької області

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
Без п'яти хвилин хрестик - кукурікнув та зник.
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05.05.2023 21:18
+5
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05.05.2023 21:39
+4
Ты заблудился, пид@р!
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05.05.2023 21:17
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Ты заблудился, пид@р!
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05.05.2023 21:17 Відповісти
Без п'яти хвилин хрестик - кукурікнув та зник.
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05.05.2023 21:18 Відповісти
🇷🇺🐷👉💩
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05.05.2023 21:30 Відповісти
В пакет завали чмо руснявое.
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05.05.2023 21:37 Відповісти
Підрив дамби..перед наступом ЗСУ ,щоб звинуватити Україну
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05.05.2023 21:18 Відповісти
*****, ты сосал, сосешь и будешь сосать у украинцев всю свою недолгую и никчемную жизнь.
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05.05.2023 21:28 Відповісти
Почему тряпки своей стесняешься?🤣🌹
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05.05.2023 21:28 Відповісти
О, лаптєноге скрепоносне вилізло, щось хрюкає.
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05.05.2023 21:29 Відповісти
Балы, красавицы
Лакеи, юнкера...
И хруст давида булки...)))
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05.05.2023 21:33 Відповісти
Пока только вас в жопу имеют, сиди ровно а то гемор вывалится от ахмат силы.
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05.05.2023 21:39 Відповісти
Чим більше ви реагуєте на Arrow David тим більше воно біснується..
Просто поскаржтесь модератору і не вступайте в діалог, це рибалка на гачок..
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05.05.2023 21:33 Відповісти
А копняка прилюдно дати?А на голову насцяти?🤣
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05.05.2023 21:35 Відповісти
На месте хйла, я бы взорвал тактическое ядерное оружие перед Крымским перешейком, чтобы сделать проблематичным продвижение в Крым по радиационно-зараженной местности. Предварительно, вывез бы оттуда гражданское население, сделав территорию "пустой".
Заоодно и попугал бы Запад.
Ситуацию это не спасет, но логика его (хйла) поведения вполне предсказуема и прогнозируема.
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05.05.2023 21:35 Відповісти
Точно, где то там в краснодарском крае.
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05.05.2023 21:40 Відповісти
***** непредсказуем, в этом и его опасность. А вот армия ванек вполне предсказуема
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05.05.2023 22:34 Відповісти
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05.05.2023 21:39 Відповісти
 
 