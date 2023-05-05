Робота зернового коридору під сумнівом, рішень про нові рейси немає, - представник ООН Хак
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Спільний координаційний центр у Стамбулі не зміг 5 травня погодити дозволи для нових судів брати участь у Чорноморській зерновій ініціативі.
Про це заявив офіційний представник генерального секретаря ООН Фархан Хак, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Хак уточнив, що попри те, що СКЦ не зміг сьогодні погодити дозволи на підключення до зернової ініціативи нових суден, щоденні інспекції на раніше допущених суднах продовжуються.
Росія погрожує вийти із зернової ініціативи з 18 травня. У квітні її представники у СКЦ почали створювати перешкоди для реєстрації суден у зерновій ініціативі та відмовилися працювати за планами українських портів. Це скоротило включення нових суден у зерновий коридор.
Нагадаємо, 22 липня 2022 року у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша було підписано угоду про безпечне транспортування зерна з портів України. Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Росія уклала з Туреччиною та ООН власну аналогічну угоду.
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Після того, як турки замість ООН посадили за стіл переговорів єврейську гопоту с квартала 2019, зерновий коридор перестав існувати, а ООН умили руки клас і зе-гомно каже, що він не лох, та він не просто лох він лох-дебіл.