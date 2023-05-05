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ООН (2761) зерновий коридор (385)

Робота зернового коридору під сумнівом, рішень про нові рейси немає, - представник ООН Хак

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,гутерреш

Спільний координаційний центр у Стамбулі не зміг 5 травня погодити дозволи для нових судів брати участь у Чорноморській зерновій ініціативі.

Про це заявив офіційний представник генерального секретаря ООН Фархан Хак, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Хак уточнив, що попри те, що СКЦ не зміг сьогодні погодити дозволи на підключення до зернової ініціативи нових суден, щоденні інспекції на раніше допущених суднах продовжуються.

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Росія погрожує вийти із зернової ініціативи з 18 травня. У квітні її представники у СКЦ почали створювати перешкоди для реєстрації суден у зерновій ініціативі та відмовилися працювати за планами українських портів. Це скоротило включення нових суден у зерновий коридор.

Нагадаємо, 22 липня 2022 року у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша було підписано угоду про безпечне транспортування зерна з портів України. Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Росія уклала з Туреччиною та ООН власну аналогічну угоду.
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Так вроді ж голод вже не такий вже й голод... Чи Тайїп з ****** шось добазарились?...
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05.05.2023 21:31 Відповісти
та хер с ним...захотят обеспечат эту безопасность...хер ли того Чорного моря...)
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05.05.2023 21:43 Відповісти
а если попробовать дать ***** проверяющим от Рашки? Случайно. Ну или просто ввести выборочные проверки, только на тех кораблях которые покажутся подозрительными. Если русня не поспевает осматривать все - то идет *****, а корабли своим ходом далее
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05.05.2023 22:26 Відповісти
Чим довше єралаш козломойського при владі, тим більше проблем у України.

Після того, як турки замість ООН посадили за стіл переговорів єврейську гопоту с квартала 2019, зерновий коридор перестав існувати, а ООН умили руки клас і зе-гомно каже, що він не лох, та він не просто лох він лох-дебіл.
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06.05.2023 09:53 Відповісти
 
 