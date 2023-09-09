Глава МЗС Естонії Цахкна - Столтенбергу: Україна має отримати "дорожню карту" вступу до НАТО
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Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив подальшу підтримку України з боку Альянсу та підготовку до Вільнюського саміту.
За словами Цахкни, від подякував Столтенбергу за просування підтримки України в межах НАТО, зокрема в контексті його нещодавнього візиту до Києва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Сьогоднішня зустріч із генеральним секретарем НАТО підтвердила нашу готовність надавати практичну і політичну допомогу Україні доти, доки вона буде необхідна", – сказав він.
Очільник естонського МЗС наголосив, що мета Естонії – надати Україні чітку "дорожню карту" щодо членства в НАТО на Вільнюському саміті та підтвердити політику відкритих дверей Альянсу.
"Так само, як президент України Володимир Зеленський нещодавно побажав у Фінляндії, ми хочемо, щоб Україна стала 33-м повноправним членом оборонного Альянсу після Швеції", – підкреслив Тсахкна, додавши, що в Європі не може бути "сірих зон", і що єдиною гарантією безпеки України є членство в НАТО.
Також він висловив сподівання на якнайшвидший вступ до НАТО Швеції та ухвалення лідерами Альянсу рішення про збільшення витрат на оборону.
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ВАМ ЩЕ МАЛО ???
Тількі ВСТУП ДО НАТО ЗА відібрану ЯДЕРНУ ЗБРОЮ ‼️‼️‼️