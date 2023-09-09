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Глава МЗС Естонії Цахкна - Столтенбергу: Україна має отримати "дорожню карту" вступу до НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив подальшу підтримку України з боку Альянсу та підготовку до Вільнюського саміту.

За словами Цахкни, від подякував Столтенбергу за просування підтримки України в межах НАТО, зокрема в контексті його нещодавнього візиту до Києва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Сьогоднішня зустріч із генеральним секретарем НАТО підтвердила нашу готовність надавати практичну і політичну допомогу Україні доти, доки вона буде необхідна", – сказав він.

Очільник естонського МЗС наголосив, що мета Естонії – надати Україні чітку "дорожню карту" щодо членства в НАТО на Вільнюському саміті та підтвердити політику відкритих дверей Альянсу.

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"Так само, як президент України Володимир Зеленський нещодавно побажав у Фінляндії, ми хочемо, щоб Україна стала 33-м повноправним членом оборонного Альянсу після Швеції", – підкреслив Тсахкна, додавши, що в Європі не може бути "сірих зон", і що єдиною гарантією безпеки України є членство в НАТО.

Також він висловив сподівання на якнайшвидший вступ до НАТО Швеції та ухвалення лідерами Альянсу рішення про збільшення витрат на оборону.
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05.05.2023 21:38 Відповісти
Яка дорожня карта ? 24000 офіційно загиблих украінців( Маріуполь ще не рахуемо)
ВАМ ЩЕ МАЛО ???

Тількі ВСТУП ДО НАТО ЗА відібрану ЯДЕРНУ ЗБРОЮ ‼️‼️‼️
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05.05.2023 21:41 Відповісти
Миможемо перемогти москалів, але не корупцію. Хотілось би вірити, що шанси є.
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05.05.2023 22:18 Відповісти
А то що?
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05.05.2023 23:42 Відповісти
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06.05.2023 00:51 Відповісти
Дело говорит...
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05.05.2023 21:46 Відповісти
Можна переклад?
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05.05.2023 21:56 Відповісти
ты гандон что хочешь этим сказать...?
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05.05.2023 22:04 Відповісти
так вашу фтарую армию мира свинорыл епашит не НАТО - а Украина...!!!
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06.05.2023 08:02 Відповісти
Так де переклад?Ау?
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05.05.2023 22:16 Відповісти
Так офісу президента воно ж не треба.
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06.05.2023 07:33 Відповісти
 
 