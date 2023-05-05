Кулеба нагородив 13-річну співачку Софію Самолюк, яка відмовилась виступати на фестивалі через участь росіянина
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Міністр закордонних справ нагородив спеціальною подякою 13-річну Софію Самолюк, яка відмовилась виступати на фестивалі в Сан-Ремо через присутність представника з РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Instagram
"13-річна Софія Самолюк відмовилася виступати на дитячому вокальному фестивалі в Сан-Ремо через присутність представника Росії та вразила весь світ своєю промовою.
Не заспівавши жодного слова, але сказавши важливі слова, вона здобула перемогу для України в Сан-Ремо.
Я вдячний їй за цей вчинок і не хочу, щоб через організаторів фестивалю вона залишилася без заслуженої відзнаки. Тому відзначаю її спеціальною подякою Міністра закордонних справ України за перемогу духу в культурній дипломатії", - підкреслив Кулеба.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше переможниця Чорноморських Ігор 2021 Софія Самолюк відмовилася виступати на одній сцені з виконавцем з Росії на відомому фестивалі Sanremo Junior в Італії.
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ненависть к кацaпaм тeперь в украинской крови и будет передаваться из поколения в поколение 💛💙