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Кулеба нагородив 13-річну співачку Софію Самолюк, яка відмовилась виступати на фестивалі через участь росіянина

Новини Цензор.НЕТ Шоу-бізнес

софія,самолюк

Міністр закордонних справ нагородив спеціальною подякою 13-річну Софію Самолюк, яка відмовилась виступати на фестивалі в Сан-Ремо через присутність представника з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Instagram

"13-річна Софія Самолюк відмовилася виступати на дитячому вокальному фестивалі в Сан-Ремо через присутність представника Росії та вразила весь світ своєю промовою.

Не заспівавши жодного слова, але сказавши важливі слова, вона здобула перемогу для України в Сан-Ремо.

Я вдячний їй за цей вчинок і не хочу, щоб через організаторів фестивалю вона залишилася без заслуженої відзнаки. Тому відзначаю її спеціальною подякою Міністра закордонних справ України за перемогу духу в культурній дипломатії", - підкреслив Кулеба. 

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше переможниця Чорноморських Ігор 2021 Софія Самолюк відмовилася виступати на одній сцені з виконавцем з Росії на відомому фестивалі Sanremo Junior в Італії.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Свідома дівчина своєї країни, втерла носа організаторам конкурсу які запрошують до себе країну терориста).
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05.05.2023 22:19
+17
Вона показала приклад , як можно біля мікрофону на увесь світ позорити проросійськихорганізаторів
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05.05.2023 22:23
+11
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05.05.2023 22:14
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05.05.2023 22:14 Відповісти
Свідома дівчина своєї країни, втерла носа організаторам конкурсу які запрошують до себе країну терориста).
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05.05.2023 22:19 Відповісти
Вона показала приклад , як можно біля мікрофону на увесь світ позорити проросійськихорганізаторів
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05.05.2023 22:23 Відповісти
чого не скажеш про спортсменів..
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05.05.2023 22:40 Відповісти
Молодец,девочка.Неизвестно,победила бы в конкурсе-а так приобрела известность на весь мир ,в очередной раз обратив внимание людей на зверства орков и непобедимый дух украинцев.
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05.05.2023 22:27 Відповісти

ненависть к кацaпaм тeперь в украинской крови и будет передаваться из поколения в поколение 💛💙
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05.05.2023 22:34 Відповісти
Це русахвобія, це не припустимо, це розвалить український будуй з середини..немає сечі терпіти ці борошна!
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05.05.2023 22:38 Відповісти
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05.05.2023 22:55 Відповісти
Кому ти і що "абнімаєш"? Юмаріст-пєтрасянавєц ? Тобі вже пізно вчитися в дівчинки .
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06.05.2023 03:22 Відповісти
Справжня УКРАЇНКА, гордість нації і наше майбутнє.
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05.05.2023 22:58 Відповісти
 
 