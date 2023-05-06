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Росіяни у лютому 2022 року відмовлялися забирати тіла своїх солдат, бо хотіли приховати втрати від Путіна, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Під час перемовин між Росією та Україною, що відбулись 28 лютого 2022 року, РФ відмовилась забирати тіла своїх загиблих солдат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

"Мене вразила цинічність росіян. В той день, коли ми були на переговорах (в Білорусі - ред.), ми вже нарахували десь 3000 вбитих росіян. От ми сидимо, розмовляємо, з того боку сидять перемовники. Я їм говорю, добре, ми домовилися про коридори, про виведення населення, а що ми будемо робити з тілами ваших загиблих?", - розповів міністр.

За словами Резнікова, на той момент російська делегація відмовилась вирішувати щось з приводу цього питання, аргументуючи, що вони не підтверджують таку кількість втрат.

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"Голова делегації (РФ - ред.) повертається до заступника міністра оборони, а той говорить "Ми не підтверджуємо, у нас загинуло 10 чи 20, чи 30". Голова делегації повертається до мене: "Ми не підтверджуємо". Я кажу, ви то може не підтверджуєте, але 3000", - пояснив він.

Однак через декілька тижнів після зустрічі в Білорусі, до України прибув голова Червоного Хреста Петер Маурер, який до того їздив з візитом до Москви.

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На запитання Резнікова, чи проінформоване керівництво РФ про реальну кількість загиблих росіян, а на той момент, за словами Резнікова, їх було вже більш як 10 тисяч, Маурер сказав, що не впевнений, що вся інформація доходить до російського диктатора Володимира Путіна.

"Маурер каже, те, що "заступник міністра точно знає, я побачив по обличчю, думаю, що і міністр знає, але я не впевнений, що вони доносять правду на гору, бо бояться, бо не хочуть бути кіллер-меседжерами". Тобто вони цинічно приховували правду. На той момент (Путін - ред.) міг не знати про втрати", - повідомив міністр.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
невже ?
путін: "мы попадем в рай, а они просто здохнут...."

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05.05.2023 22:41
+4
А якби й знав? Враження, що хочуть знайти хоть щось людяного в істоті, знані в світі як *****.
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05.05.2023 22:43
+2
А ***** їх на кордоні рахував чи шо?

У Рєзнікова дуже гарно виходить рахувати що завгодно, окрім того, що є його прямою відповідальністю.
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05.05.2023 22:56
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невже ?
путін: "мы попадем в рай, а они просто здохнут...."

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05.05.2023 22:41 Відповісти
Мьісва іхь нібра саІм!!!
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05.05.2023 22:57 Відповісти
"... а подбрасиваєм!"
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05.05.2023 23:08 Відповісти
А якби й знав? Враження, що хочуть знайти хоть щось людяного в істоті, знані в світі як *****.
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05.05.2023 22:43 Відповісти
А ***** їх на кордоні рахував чи шо?

У Рєзнікова дуже гарно виходить рахувати що завгодно, окрім того, що є його прямою відповідальністю.
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05.05.2023 22:56 Відповісти
Аякже, в арміі парядак должен бьіть!

0
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05.05.2023 23:16 Відповісти
Дядьку не треба нас дурити, ми ще не п'яні! Жигулів мало, як і зараз!
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05.05.2023 23:12 Відповісти
Ой спасибо Резников---поржал! Тото путя бегал по кабинету в феврале как суровый шперик суворов после перехода через Альпы---где, где мои зольдаты? А нету!
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06.05.2023 00:11 Відповісти
Резнікову так боліло за тіла свінокозлов що воно таке питання підняло? Кугут очкастий, ти б думало за тіла наших захисників!
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06.05.2023 06:34 Відповісти
А зараз вони чому не забирають ? Щоб приховати втрати від Пригожина ?
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06.05.2023 07:22 Відповісти
 
 