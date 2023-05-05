УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8607 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
4 068 10
Пентагон (1077) США (14469) Javelin (159) ПТРК (70)

Пентагон замовив велику партію ПТРК Javelin

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

джавелін

Міністерство оборони США уклало контракт на понад 1 млрд доларів для виробництва Javelin та пов’язаного з ним допоміжного обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Пентагону.

Контракт буде виконано в період з 2023 по 2026 роки. У разі виконання всіх опціонів, вартість продажу може становити 7,2 млрд доларів.

Планується наростити виробництво ракет Javelin до 3960 одиниць на рік до кінця 2026 року. В рамках контракту планується постачання ПТРК для потреб армії США та її іноземних союзників.

Також читайте: США виділяють $215,6 мільйона на прискорення виробництва Javelin та Stinger

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Свята Джавеліна

показати весь коментар
05.05.2023 22:55
+2
там есть разные модели джавелинов до 5 км, кто его знает какие нам поставляют
показати весь коментар
05.05.2023 23:44
+2
Javelin - это система средней дальности, предназначенная для дополнения TOW, поэтому меньшая дальность вряд ли является недостатком. Зато есть функция -"выстрелил и забыл" И у них есть новая разработка, так называемая облегченная пусковая установка, которая бьет до 4500 м, хотя нам врядли ее дали
показати весь коментар
06.05.2023 00:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свята Джавеліна

показати весь коментар
05.05.2023 22:55 Відповісти
эээх, вот бы еще Raytheon c Lockheed Martin дистанцию поражения увеличили бы. Километров до 3-4х. а то стугн на всех кацапских падл не хватит.
и чего израильтяне тормозят дать добро на реэкспорт Спайков, не могу понять. Из Спайков можно попасть не только в танк, но и в конкретное место на танке.
показати весь коментар
05.05.2023 23:33 Відповісти
там есть разные модели джавелинов до 5 км, кто его знает какие нам поставляют
показати весь коментар
05.05.2023 23:44 Відповісти
Как было 2,5км так и осталась.
По мнению разработчиков, больше не имеет смысла делать, так как
это среднее значение прямой видимости в Европе.
Те кто пишут что Украине поставили ракеты с большей дальностью, мягко говоря, лукавят.
показати весь коментар
06.05.2023 00:00 Відповісти
Javelin - это система средней дальности, предназначенная для дополнения TOW, поэтому меньшая дальность вряд ли является недостатком. Зато есть функция -"выстрелил и забыл" И у них есть новая разработка, так называемая облегченная пусковая установка, которая бьет до 4500 м, хотя нам врядли ее дали
показати весь коментар
06.05.2023 00:19 Відповісти
Максимальная дальность стрельбы - 2 500 м (современные модификации - 4 750 м);15 янв. 2018г===================Учи матчасть,Гоша..
показати весь коментар
06.05.2023 03:37 Відповісти
Не быкуй,Гоша-дави на клаву...
показати весь коментар
06.05.2023 14:42 Відповісти
У Києві мав би бути бульвар Джавелінів.
показати весь коментар
06.05.2023 05:31 Відповісти
 
 