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Пентагон замовив велику партію ПТРК Javelin
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство оборони США уклало контракт на понад 1 млрд доларів для виробництва Javelin та пов’язаного з ним допоміжного обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Пентагону.
Контракт буде виконано в період з 2023 по 2026 роки. У разі виконання всіх опціонів, вартість продажу може становити 7,2 млрд доларів.
Планується наростити виробництво ракет Javelin до 3960 одиниць на рік до кінця 2026 року. В рамках контракту планується постачання ПТРК для потреб армії США та її іноземних союзників.
Топ коментарі
+4 Алекс Мышкевич
показати весь коментар05.05.2023 22:55
+2 Сергій Шешеня
показати весь коментар05.05.2023 23:44
+2 Сергій Шешеня
показати весь коментар06.05.2023 00:19
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Будь ласка, зачекайте...
и чего израильтяне тормозят дать добро на реэкспорт Спайков, не могу понять. Из Спайков можно попасть не только в танк, но и в конкретное место на танке.
По мнению разработчиков, больше не имеет смысла делать, так как
это среднее значение прямой видимости в Европе.
Те кто пишут что Украине поставили ракеты с большей дальностью, мягко говоря, лукавят.