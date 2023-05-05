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Воїнам З0-ї ОМБр на Бахмутському напрямку потрібні квадрокоптери: залишилося обмаль засобів розвідки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

осипенко,олександр,вячеславович

Воїни З0-ї ОМБР просять про допомогу у купівлі квадрокоптерів. У зв’язку з потужною дією засобів РЕБ противника на Бахмутському напрямку середнє життя квадрокоптерів вкрай мале. На даний момент, у воїнів залишилося обмаль засобів розвідки.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав молодший сержант, командир відділення БпЛА З0-ї ОМБР, 3МБ Олександр Осипенко, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, потрібна ваша допомога.

Збираємо на найнеобхідніше в сучасних реаліях бою, те, що ми не можемо закрити своїми силами - на квадрокоптери, типу Mavic.

А саме:

2 - Mavic 3T

6 - Mavic 3 /Fly more combo

Усе це добро в сумі, в середньому, коштує 1 060 000 грн.

У зв'язку з потужною дією засобів РЕБ (радіо електронної боротьби) противника на Бахмутському напрямку середнє життя квадрокоптерів вкрай мале. І це при тому, що ми використовуємо різноманітне додаткове обладнання, щоб максимально його продовжувати.

А працювати треба кожний день 24/7, буквально, а як показує практика, чим більше ти літаєш і чим більше шкоди ти приносиш ворогу, тим більше вони стягують різного приладдя щоб нам унеможливлювати роботу. На даний момент, в нас залишилося обмаль засобів розвідки. А їх потрібно мати про запас, реально оцінюючи ситуацію, обставини та завдання що виконується.

Ми дуже хочемо мати можливість працювати та кожного дня наближати нашу перемогу.

Тому надія тільки на вас, кожна гривня дуже важлива.

Банка монобанк:

https://send.monobank.ua/jar/5DdytebWqo

Реквізити:

Благодійний фонд "Боріться за Україну"

ЄДРПОУ: 44757237

Найменування банку:

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

UAH

UA443052990000026007025031964

USD

UA613052990000026003045017092

EUR

UA093052990000026005045017960

Призначення : благодійний внесок.

Приват грн

4149439020377291

Моно грн

4441114451515959

Моно euro

5375419907566945

PayPal

[email protected]

Будемо вдячні за будь-яку допомогу", - попросив український воїн про допомогу.
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Топ коментарі
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05.05.2023 22:42
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05.05.2023 22:44
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Не треба казати про тих хто задає правильні питання, що це ватна піздота. Я інколи долучаюсь до зборів коли є можливість, але почнемо з того, що кожен українець котрий працює офіційно сплачує щомісяця з 14 року 1,5 відсотки військового збору щомісяця. На другий рік війни мені ніхто зп не підвищував на відміну від цін. Можливо забезпечення військових це задача Міноборони, а не велике крадівництво на яйцях? Де наприклад армія дронів на яку всій країною збирали?
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05.05.2023 22:50
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05.05.2023 22:42 Відповісти
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05.05.2023 22:44 Відповісти
Цікаво скільки набежить в цю новину ватної ******* і почне скіглити,що хай депутати і всі інші допомогають?
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05.05.2023 22:44 Відповісти
Не треба казати про тих хто задає правильні питання, що це ватна піздота. Я інколи долучаюсь до зборів коли є можливість, але почнемо з того, що кожен українець котрий працює офіційно сплачує щомісяця з 14 року 1,5 відсотки військового збору щомісяця. На другий рік війни мені ніхто зп не підвищував на відміну від цін. Можливо забезпечення військових це задача Міноборони, а не велике крадівництво на яйцях? Де наприклад армія дронів на яку всій країною збирали?
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05.05.2023 22:50 Відповісти
Поки ти будеш писати і задавати питання-загине хлопець,котрий захищає і тебе в тому числі,щоб ти міг тут писати в цей час.Грощі потрібні зараз.Не можеш кинути-краще мовчати.
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05.05.2023 22:53 Відповісти
А завтра я можу згинути, або від ворожої ракети або від мобілізації. В чому питання? Я став на військовий облік минулого року коли оформив ВПО в друге, офіційно працюю. Сплачую податки,пенсії там же наши люди на окупованих територіях. Я розумію, що приорітет у даний час це військові, тому моя за нікого не хвилює і я ставлюся з розумінням, але подібні питання повинно вирішувати Міноборони, а не красти кошти, щоб люди з основною за в 5200 ще і на кожен збір гроші виділяли.
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05.05.2023 22:58 Відповісти
Поки вони будуть вирішувати-загине солдат.Ну то таке,тебе за вуха ні хто не тягне,хочеш-допомогай,хочеш ні.
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05.05.2023 23:01 Відповісти
Тоді і не треба казати, що усі ватна піздота. Я як впо знаю, що о зрадниках ця країна піклується більше ніж о тих хто залишив усе.
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05.05.2023 23:04 Відповісти
Ти сам клюнув на ватну піздоту.Тоді це твої справи.
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05.05.2023 23:05 Відповісти
За крадівництво і яйця будуть відповідати після війни,скиглення хлопцям зараз не допоможе,гроші потрібні ще вчора.
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05.05.2023 22:55 Відповісти
Так-так, не на часі, після війни. Гарна казка. Тільки діями зевлади до кінця війни не залишаться патріоти, усі загинуть на фронті або в полоні як Азов.
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05.05.2023 23:00 Відповісти
Тебе вже рік хтось зазищає,щоб ти міг тут писати?В тебе є інші пропозиції?Всім кинути зброю?
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05.05.2023 23:03 Відповісти
А ви мабуть з під бахмуту коментуєте?
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05.05.2023 23:07 Відповісти
Зараз ні,майже рік після поранення вдома.Хочу назад,але влк поки тримає.
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05.05.2023 23:09 Відповісти
Якщо не помиляюсь Мазур казада, що 80% після поранення повертаються на фронт. Я вам повірю. На вашому місці а мене було б ще більше ненависті до зелених мародерів коли бачиш дійсність на фронті.
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05.05.2023 23:14 Відповісти
В мене ненавість в першу чергу до кацапських потвор.
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05.05.2023 23:20 Відповісти
А в мене а першу чергу до тих хто кликав війну у 14 році після окупації Криму. До тих кому я 9 років сплачую пенсії. До тих хто 9 років живе у своїх домівках, отримує 2 пенсії і на них не летять ракети. Я як впо отримував до 22 року по 400 грн, зараз 2000, але я майже стільки ж податків сплачую. В мене є батькі пенсіонери, хворий батько, теж усі двічі впо. Тому в мене є питання до влади. Влада мене ні як не захищає, мене у найближчій час просто переселять з гуртожитка бо його хочуть віддати фонду маріполцям, житло мені немає за що знімати, в мене 10000 місяці, це 1,5 ставки + впо, впо я віддаю за гуртожиток. У Дніпрі за такі кошти нічого не знайдеш, я тут знаходжусь за приказом МОН. Я як впо минулого року для тцк робив платні аналізи, наприклад, бо в мене не має сімейного лікаря, а знайти його це об'їхати усі лікарні.
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05.05.2023 23:31 Відповісти
Але ще є таки,завдяки ти все це пишеш,і завдяки кому в тебе інет,і хто сидить в окопах і захищає цензорівськи дупи,так що в тебе не так все погано.
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05.05.2023 23:35 Відповісти
На відміну секти телемарафону я уявляю скільки дійсно мужніх людей гинуть кожного дня, а це теж чиїсь чоловіки, батькі, діти. Але до влади багато питань, не тільки да велике мародерство, Чонгар, трагедія Бучі, Азовсталь. Зелений марафон брехні мене деморалізовав краще ніж зимові ракетні обстріли.
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05.05.2023 23:47 Відповісти
Марафон не дивлюсь і не дивився,але за рахунок ціх мужніх людей,ви ще маєте змогу тут писати.І вибору в нас немає.Ну можна в кацапські концтабори підти.
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05.05.2023 23:51 Відповісти
При концтабори це перебільшення. В кращому випадку підвал мгб за прукраїнську позицію, в гіршому просто вб'ють. І знову йдемо до питання до влади. Якщо б влада попередила про вторгнення скільки б людей врятували життя у Бучі? Якби попередили то втрачали б міліони на місяць. Зараз усі чоловіки у заручниках. Я б краще допоміг батькам закордону, щоб житло могли придбати. Але в мене тільки варіант чекати поки заберуть на фронт або прилетить ракета/шахід. В обох випадках батькам мене ховати. Я не воїн, я не повернусь звідки. Це теж питання до влади яка казала про хвилі мобілізації, а потім просто проїбади, а зараз на нулі хлопці з двохтижневою підготовкою.
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06.05.2023 00:07 Відповісти
Про канцтобари не перебільшення.Влада в нас дуже погана,згоден.Я не воїн-не згоден,не бійтеся,можу дати бригаду,підготують,потім підете воювати,грошей заробити-батькам допоможете.Ніхто не хоче помирати,але помирають,за ці огидні цензорівськи дупи,щоб вони могли змогу тут писати.
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06.05.2023 00:15 Відповісти
Фільтраційні табори це все ж таки не концтабори. У кацапів достатньо злочинів. Вбивств цилівільних, згвалтування, в тому числі дітей, мародерства. Але до газових камер та експерементів на в'язнях вони ще не опустилися.
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06.05.2023 00:31 Відповісти
Це дуже сумна історія,але зараз нас всіх захищає ЗСУ,а не влада,і це нажаль реальність.
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05.05.2023 23:37 Відповісти
І ось таки волонтери прмвозили нам дуже багато корисних речей,чим рятували нам життя на той час,мене наприклад врятував шолом від волонтерів,не привезли би його,зараз би вже не писав.
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05.05.2023 23:23 Відповісти
Управлінські якості влади мають вирішальне значення ,тому ми маємо патову ситуацію,де укроборонпром він мертвий?,якщо хтось думає що тривалу війну можна виграти на волонтерських засадах то це просто тупо.А москвабад системно підійшов до цього і випереджає нас бо випробовує та виробляє нові зразки...
"Армія РФ цілеспрямовано намагається нищити "Ланцетами" дефіцитну техніку ЗСУ: способи протидії російським ударним дронам. ФОТОрепортаж Джерело: https://censor.net/ua/p3416636"
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05.05.2023 23:07 Відповісти
Поки прибіг тільки ти в#****** падалЬяцький п'ятирубльовий. Мені цікаво , шашличники тобі платять щоб ти п#3діло , що начебто слуги урода не повинні нічого давати на армію ,а тільки красти і тихо в ліс ходить?
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05.05.2023 22:56 Відповісти
********-ти,*****-твоя мати.Грошима вже допоміг на збір?Допомогай-ну пляшку горілки не купиш,не будь чортом.
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05.05.2023 22:58 Відповісти
Так ти кинула мразота гроші?
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05.05.2023 23:10 Відповісти
Куди втік?
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05.05.2023 23:38 Відповісти
«Армія дронів» - то що таке?
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05.05.2023 22:49 Відповісти
Як про повістки так під сто коментів,скиглення-хай синки олігархів воюють.....Ау патріоти цензорівськи,ви де?Кидаємо,не соромимся,а то прийдуть кацапи і заберуть діван з клавою.
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05.05.2023 22:50 Відповісти
Пішли єврики на пейпал.
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05.05.2023 22:54 Відповісти
а Марїнський районний суд Донецької обл. в цей час "стриже" разом з патрульною поліцією , адвокатом та суддею ..... військовослужбовців по алкоголю, наркоті і ...... Ціна питання, кажуть 20 тис грн
Коли, *****, це закінчиться?
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05.05.2023 22:58 Відповісти
В Херсоні люди також кажуть:
«Чекали поліцію, а приїхали менти»…..
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05.05.2023 23:01 Відповісти
Звоніть на гарячу лінію МВС. Вони від того фуїють, потім перезвонює нач обл управління і просить більше не звонити на гарячу лінію.

Телефонна гаряча лінія Міністерства внутрішніх справ України

Телефонний номер "гарячої лінії" МВС України:

1536

Графік роботи телефонної "гарячої лінії" МВС України
ПН-СБ з 9:00 до 18:00
ГРАЙТА МЕНТІВ!
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05.05.2023 23:06 Відповісти
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05.05.2023 23:06 Відповісти
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05.05.2023 23:16 Відповісти
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05.05.2023 23:42 Відповісти
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06.05.2023 00:51 Відповісти
Это все ложь, ведь:
"США сделали все возможное для контрнаступления ВСУ, Украина получила 98% вооружения"
США наши союзники уже все сделали....прекращаем сборы....они сказали, что все уже есть....
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06.05.2023 01:14 Відповісти
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06.05.2023 02:25 Відповісти
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06.05.2023 11:06 Відповісти
 
 