УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8607 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
5 394 15
Олійник Святослав (6) фейк (649)

Депутат Дніпропетровської облради Олійник: Не веду жодного акаунта в соцмережі, все розповсюджене від мого імені - суто фейк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

олійник,святослав

Екскерівник Дніпропетровської облради зауважив, що якщо фейки з’являються, то за це хтось платить.

У ЗМІ 5 травня з'явилася інформацію, начебто екскерівник Дніпропетровської облради у своєму телеграм-каналі написав, що "необхідно якомога можна скоріше припиняти бойові дії і запускати процес мирних перемовин, оснований на компромісі та інтересах всіх сторін". Святослав Олійник прокоментував ситуацію "9 каналу", передає Цензор.НЕТ.

Перш за все екскерівник Дніпропетровської облради зауважив, що взагалі теми перемовин не можуть і не повинні коментувати цивільні особи. Адже вони виключно в компетенції військових, головнокомандувача, державних осіб тощо.

"Як і кожний нормальний українець, я вважаю Росію країною агресором, з якою будь-які перемовини можливі тільки в рамках, визначених Головнокомандувачем та Верховною Радою", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ почало досудове розслідування стосовно ексголови Дніпропетровської облради

Він наголосив, що немає жодної сторінки в соціальних мережах: "Я не веду жодного акаунту, тому будь-які посилання на начебто мої висловлювання, на створені скріни начебто з моїх сторінок є фейковими".

"Ідеологія Росії зараз – це форма сучасного фашизму, їз яким сьогодні бореться весь цивілізований світ. Обов’язком кожного українця зараз є допомога державі в цій боротьбі у той спосіб, який для нього можливий. Я особисто роблю все можливе, але не вважаю коректним піаритися на цьому. На жаль, ми маємо приклади, коли допомоги на карбованець, а реклами на сотні. Або вкрали тисячі вагонів гуманітарки, сотні мільйонів доларів бюджету, а піаряться на дрібному волонтерстві", - наголосив Олійник.

Він також прокоментував сам факт появи фейку: "Якщо фейки з’являються, то за це хтось платить. Зараз відбувається активізація процесуальних дій НАБУ стосовно колишніх керівників Дніпропетровської ОДА".

І наприкінці додав, що росіяни ще з 2014 року внесли його у свої якісь списки на денацифікацію, де він у другій сотні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
****** же...
показати весь коментар
05.05.2023 23:08
+11
Фигурное переобувание в воздухе.Все "слуги" по этой дисциплине Ермаку зачет сдают.
показати весь коментар
05.05.2023 23:13
+10
Тобто це ОПа ?
показати весь коментар
05.05.2023 23:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто це ОПа ?
показати весь коментар
05.05.2023 23:02 Відповісти
****** же...
показати весь коментар
05.05.2023 23:08 Відповісти
Тобто це хтось насрав йому в штани...
показати весь коментар
05.05.2023 23:09 Відповісти
Фигурное переобувание в воздухе.Все "слуги" по этой дисциплине Ермаку зачет сдают.
показати весь коментар
05.05.2023 23:13 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2023 23:16 Відповісти
Почитав його біографію. Стрибав з однієї партії в іншу поки не вляпався в зелене лайно.
показати весь коментар
05.05.2023 23:23 Відповісти
Всё? Усрался зелёный скот?
показати весь коментар
05.05.2023 23:32 Відповісти
знов вирване з контексту ІПСО, бо треба прийняти закон за клевету на найвеличніших лідорів **********?
як вони забембали!
показати весь коментар
05.05.2023 23:40 Відповісти
быстро всрался!

ну оно и хорошо - принципиальных сепаров и ваты в Украине все меньше и меньше
показати весь коментар
05.05.2023 23:40 Відповісти
Принципових ватніків меншає за рахунок того, що ватників латентних більшає. Доброго в тому мало. Скорше, це паршиво, бо треба буде доводити в наших найгуманніших у світі судах, що ватніки - направду ватніки, хоч і латентні.
показати весь коментар
06.05.2023 00:41 Відповісти
От чесно: вірю! Вірю, бо як можна не повірити, коли найчесніший у світі олійник сам щойно увірував у те, що сам же ротом і сказав...
показати весь коментар
06.05.2023 00:33 Відповісти
зэ-предатели
показати весь коментар
06.05.2023 01:53 Відповісти
Великий діяч ! Ηαχ він кому потрібен від його імені у соцмережах сидіти !
показати весь коментар
06.05.2023 07:18 Відповісти
Все как предполагалось, блин хотя бы что-то другое придумал😂
показати весь коментар
06.05.2023 09:07 Відповісти
і я не я,і хати з машинами і корубцією не моя.
показати весь коментар
06.05.2023 10:37 Відповісти
 
 