В Естонії будуть штрафувати на 1200 євро за святкування 9 травня із російською символікою

В Естонії вирішили штрафувати людей, які мають намір святкувати 9 травня із російською забороненою символікою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.

"Можна прийти з квітами на цвинтар, вклонитися полеглим. Наполегливе прохання поліції - не мати при собі жодної символіки та не слухати за допомогою телефону агресивну музику", - розповіли в естонській поліції.

Зазначається, що з 5 по 9 травня в Естонії заборонені всі публічні збори, які можуть бути пов'язані з підтримкою країни-агресора РФ.

"Жодної ходи з прапорами Росії та іншими забороненими символами", — попереджають у поліції.

Також наголошується, що штраф у розмірі 1 200 євро за публічну підтримку РФ і використання її символіки виписуватиметься поліцією одразу. Також правопорушника можуть заарештувати.

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"Минулого року ми намагалися з людьми домовлятися, просили прибрати заборонену символіку, і якщо людина не погоджувалась, розпочинали провадження. Цього року жодних діалогів не буде", - попередили в поліції.

Стати правопорушниками та отримати штраф в Естонії можуть навіть ті люди, які 9 травня публікуватимуть заборонену символіку у своїх соцмережах .