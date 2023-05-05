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Новини За кордоном
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День Перемоги (417) Естонія (1039) штраф (705)

В Естонії будуть штрафувати на 1200 євро за святкування 9 травня із російською символікою

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

день,победы

В Естонії вирішили штрафувати людей, які мають намір святкувати 9 травня із російською забороненою символікою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.

"Можна прийти з квітами на цвинтар, вклонитися полеглим. Наполегливе прохання поліції - не мати при собі жодної символіки та не слухати за допомогою телефону агресивну музику", - розповіли в естонській поліції.

Зазначається, що з 5 по 9 травня в Естонії заборонені всі публічні збори, які можуть бути пов'язані з підтримкою країни-агресора РФ.

"Жодної ходи з прапорами Росії та іншими забороненими символами", — попереджають у поліції.

Також наголошується, що штраф у розмірі 1 200 євро за публічну підтримку РФ і використання її символіки виписуватиметься поліцією одразу. Також правопорушника можуть заарештувати.

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"Минулого року ми намагалися з людьми домовлятися, просили прибрати заборонену символіку, і якщо людина не погоджувалась, розпочинали провадження. Цього року жодних діалогів не буде", - попередили в поліції.

Стати правопорушниками та отримати штраф в Естонії можуть навіть ті люди, які 9 травня публікуватимуть заборонену символіку у своїх соцмережах .

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Нульова толерантність до колорадського, узкого та савецкава. Бо інакше як пліснява розповзеться.
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05.05.2023 23:28
+3
Сурово запрягают эстонские хлопцы---не отнять! Шваль запросто не выведешь. Тем более кацапсинскую. Оно бы и нагайками выпороть---они привыкши кацапы кондовые!
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06.05.2023 00:21
+2
Пофіг, вата нікуди не зникне, майже 30 відсотків русні офіційно, коли розмовляєш українською прям бачиш як в них пики починають кривитись
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05.05.2023 23:31
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Нульова толерантність до колорадського, узкого та савецкава. Бо інакше як пліснява розповзеться.
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05.05.2023 23:28 Відповісти
Пофіг, вата нікуди не зникне, майже 30 відсотків русні офіційно, коли розмовляєш українською прям бачиш як в них пики починають кривитись
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05.05.2023 23:31 Відповісти
де?
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05.05.2023 23:38 Відповісти
Не бреши.
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06.05.2023 00:02 Відповісти
Моим друзьям, которые умудрились снимать квартиру в Ласнамяэ прошлым летом, там прокололи шины. Это русский район Таллинна
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06.05.2023 03:24 Відповісти
Esti EST
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05.05.2023 23:36 Відповісти
Приберіть цю гидоту зі стрічки новин! Чи на вас закон не діє?
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05.05.2023 23:46 Відповісти
Дякую
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06.05.2023 00:09 Відповісти
Коли ж ви вивчите українську? Навіть переказ заголовка зробити не можете правильно.
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06.05.2023 00:01 Відповісти
Сурово запрягают эстонские хлопцы---не отнять! Шваль запросто не выведешь. Тем более кацапсинскую. Оно бы и нагайками выпороть---они привыкши кацапы кондовые!
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06.05.2023 00:21 Відповісти
От і подивимось, що для вати важливіше:

руський мир чи €1200!
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06.05.2023 07:39 Відповісти
 
 