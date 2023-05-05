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Новини За кордоном
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Берлін (150) Німеччина (4529) прапор (434)

Суд Берліна дозволив 8 і 9 травня ходити з українськими прапорами, російські – заборонені

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

прапор

Берлінський адміністративний суд зняв заборону на показ українських прапорів на радянських меморіалах у районах Трептов, Тіргартен та Шенхольцер-Хайде, яку раніше оголосила поліція столиці Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", про це берлінському мовнику rbb повідомила українська організація "Віче", яка оскаржила заборону.

У рішенні суду, яке є в розпорядженні rbb, йдеться про те, що рішення берлінської поліції про заборону прапорів Росії та України є "очевидно незаконним", й вона не надала "жодних доказів того, що громадська безпека перебуває під загрозою".

Адвокат "Віче" Патрік Хайнеманн у коментарі rbb наголосив, що адміністративний суд Берліна підтвердив правову позицію української громади.

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"Заборона на українські прапори є – за словами суду – очевидно незаконною. Той, хто користується своїм основним правом публічно заявити про підтримку українського народу та його історичних жертв у перемозі над націонал-соціалізмом, не становить загрози для громадської безпеки", – пояснив він.

Берлінська поліція ще може оскаржити рішення Адміністративного суду у Вищому адміністративному суді землі Берлін-Бранденбург.

У п’ятницю стало відомо, берлінська поліція заборонила 8 і 9 травня вивішувати біля радянських пам'ятників як російські, так і українські прапори, а також вмикати маршову музику, щоб забезпечити "гідне вшанування пам'яті загиблих воїнів тодішньої радянської армії". Поліція також заборонила "вигуки, які, зважаючи на поточну ситуацію, можуть виправдовувати, прославляти або звеличувати війну в Україні".

Рішення суду стосується лише українських прапорів і військової музики – російські залишаються під забороною.

Подібна заборона на прапори вже існувала минулого року. Тоді вона викликала багато критики з українського боку, зокрема від тодішнього посла України в Німеччині Андрія Мельника.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
Суду Берліну-респект...
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05.05.2023 23:47
+20
це добра новина. дякую суду Берлiна, шо вiн розiбравcя.
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05.05.2023 23:49
+15
Дякую США , що підказали Німеччіні , що не треба порівнювату Україну і росію.

Байдену , дякую
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05.05.2023 23:59
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хфошисты
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05.05.2023 23:44 Відповісти
Суду Берліну-респект...
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05.05.2023 23:47 Відповісти
це добра новина. дякую суду Берлiна, шо вiн розiбравcя.
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05.05.2023 23:49 Відповісти
Якесь двояке відчуття. Потрібен був суд, що б через рік війни трохи пояснити ситуацію громадянам Німеччини хто ж таке гандон. Але розумію, це не остаточне визначення.
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05.05.2023 23:52 Відповісти
Дякую США , що підказали Німеччіні , що не треба порівнювату Україну і росію.

Байдену , дякую
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05.05.2023 23:59 Відповісти
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05.05.2023 23:59 Відповісти
Дєди абтєкалі? 😁
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06.05.2023 00:01 Відповісти
Путин *****!
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06.05.2023 00:13 Відповісти
А спалити кацапську ганчірку можна?
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06.05.2023 00:08 Відповісти
Ой не добре це все!!! Ой не добре! Любі кохані мої Українці. Може бути така провокація, що всі будуть в шоці! Тут йде така тоненька гра, як павутина, і не відомо чим це все скінчиться. Будьте пильні, не виходьте на такі провокації з дітьми!!! Суд, як демократія( кому цікаво Гугль в помоц( що таке демократія і хто такий Демокріт)
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06.05.2023 00:44 Відповісти
Кохані???

Не треба поради давати. Звикли нити під іншим прапором.
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06.05.2023 01:29 Відповісти
"Любі кохані мої Українці." - цей вислів вам нікого не нагадує? А то мені нагадує а ось кого оце питання.
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06.05.2023 04:30 Відповісти
1. Це точно вислів, чи строфа з вірша?
2. Не було зазначено, що це цитата.
3. Вірши, якщо чесно, не люблю.
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06.05.2023 13:17 Відповісти
Жінка з косою ( з косою що на а не в ) .
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06.05.2023 19:49 Відповісти
"Все зло і нещастя трапляються з людиною через відсутність необхідного знання. Звідси і висновок: усунення проблем лежить в здобутті знань." - для вас напевно гонорар і гонорея це одне й те саме ( це виключно моя особиста думка - і до речі те що в лапках це думки Демокріта ).
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06.05.2023 04:27 Відповісти
О, демокаратія ****** так, а скрєпний тоталітаризм знач чудовий? Вали звідси, бо кацапньою смердить.
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06.05.2023 07:26 Відповісти
почему я против,
в основном в Германии из украинцев женщины и дети
а за русню вылезут мои сограждане казахскорусские немцы кабаны,,,
я с ними один не справлюсь
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06.05.2023 00:45 Відповісти
дык всегда так начинается, с малого, а потом раз - и Хйло двадцать лет у власти и отправляет кацапов - тысячами - на убой просто так, потому что ему так захотелось - и те идут, потому как "штрафы", "статья","все идут", "ну что я один сделаю", "мне повезет" и т.п.
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06.05.2023 01:08 Відповісти
Коцапня що з їдалом
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06.05.2023 02:24 Відповісти
Все-таки кацапи в ці дні піздюлєй відгребуть.
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06.05.2023 03:06 Відповісти
Вже відгребли від рішення суду.
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06.05.2023 05:11 Відповісти
Вони так не розуміють, а от коли в писок отримає, тоді дійде трохи. Писок - то ерогенний орган у кацапів, вони через нього зі світом обмінюються інформацією.
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06.05.2023 14:08 Відповісти
А зачем украинцам 8, 9-го ходить с прапорами? Это что какой-то праздник для них? Немцам похоже в общем надоело когда их победители носятся пьяные по улицам и празднуют. Где такое еще увидишь.
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06.05.2023 05:44 Відповісти
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06.05.2023 07:15 Відповісти
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06.05.2023 10:41 Відповісти
Якщо українці 8-9 травня будуть шоркатись з прапорами, то чим ми відрізняємось від кацапів?
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06.05.2023 07:28 Відповісти
Здається, 9 травня в Європі це день Європи. Яке має відношення московія до Європи?
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06.05.2023 07:30 Відповісти
 
 