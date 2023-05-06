Замість Міллі головою Об’єднаного комітету начальників штабів США призначать командувача ВПС Брауна, - CNN
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
За даними CNN, президент США Джо Байден ймовірно призначить головою Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза К. Брауна-молодшого, головнокомандувача ВПС США, замість генерала Марка Міллі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"У разі схвалення Сенатом це стане першим випадком в історії Сполучених Штатів, коли міністр оборони та голова Об’єднаного комітету начальників штабів обидва є афроамериканцями, що є важливою віхою для адміністрації, яка пишається різноманіттям свого керівництва", - зазначає CNN.
Якщо Байден призначить Брауна, той стане лише другою темношкірою людиною на цій посаді після генерала Коліна Пауелла, котрий обіймав цю посаду між 1989 і 1993 роками при президентах Буші і Клінтоні.
Оголосити про це призначення можуть вже до липня, хоча точні терміни невідомі. Термін повноважень Міллі закінчується наприкінці вересня 2023 року.
Тоді крім Брауна ЗМІ також називали кандидатуру командувача Корпусом морської піхоти США генерала Девіда Бергера.
Будь ласка, зачекайте...
Прихильник максимальної допомоги Україні в знищенні мордору.
Предыдущие должности Ч. К. Брауна включают в себя выполнение обязанностей командующего Тихоокеанскими военно-воздушными силами, командующего воздушным компонентом Индо-Тихоокеанского командования Соединённых Штатов и исполнительным директором штаба боевых операций Тихоокеанского региона. Как командующий воздушным компонентом Центком, он отвечал за разработку планов действий в чрезвычайных ситуациях и проведение воздушных операций в зоне ответственности 20 стран, охватывающей Центральную и Юго-Западную Азию. Также ранее занимал должность заместителя командующего Центрального командования США (CENTCOM) на базе ВВС МакДилл
При Буші молодшому Колін Пауел був держсекретарем. Разом з Кондолізою Райс, це був дійсно страшний сон для х*йла, його нікчемного ерзаца-мєдвєдіва та пропагагдонів.
В военном деле выставлять на первое место цвет кожи - странная позиция.
Обама уже наруководил по самую оккупацию Крыма - теперь Остину расхлёбывать.