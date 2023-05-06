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Новини За кордоном
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Замість Міллі головою Об’єднаного комітету начальників штабів США призначать командувача ВПС Брауна, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

браун

За даними CNN, президент США Джо Байден ймовірно призначить головою Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза К. Брауна-молодшого, головнокомандувача ВПС США, замість генерала Марка Міллі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"У разі схвалення Сенатом це стане першим випадком в історії Сполучених Штатів, коли міністр оборони та голова Об’єднаного комітету начальників штабів обидва є афроамериканцями, що є важливою віхою для адміністрації, яка пишається різноманіттям свого керівництва", - зазначає CNN.

Якщо Байден призначить Брауна, той стане лише другою темношкірою людиною на цій посаді після генерала Коліна Пауелла, котрий обіймав цю посаду між 1989 і 1993 роками при президентах Буші і Клінтоні.

Оголосити про це призначення можуть вже до липня, хоча точні терміни невідомі. Термін повноважень Міллі закінчується наприкінці вересня 2023 року.

Тоді крім Брауна ЗМІ також називали кандидатуру командувача Корпусом морської піхоти США генерала Девіда Бергера.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
нє, ну видно ж шо вiн не кацап.
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06.05.2023 00:29
+13
Темношкірий,не темношкірий-покуй. Що він думає про знищення такого явища,як кацапня? А то Міллі якийсь непевний.
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06.05.2023 00:07
+10
Якщо не помиляюсь, Швець його якось цитував. Я запамятав якраз через приставку "молодший" .
Прихильник максимальної допомоги Україні в знищенні мордору.
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06.05.2023 01:44
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Темношкірий,не темношкірий-покуй. Що він думає про знищення такого явища,як кацапня? А то Міллі якийсь непевний.
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06.05.2023 00:07 Відповісти
Якщо не помиляюсь, Швець його якось цитував. Я запамятав якраз через приставку "молодший" .
Прихильник максимальної допомоги Україні в знищенні мордору.
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06.05.2023 01:44 Відповісти
К Остіну до пари!
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06.05.2023 01:50 Відповісти
Хуже Марка Міллі певно не буде
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06.05.2023 03:18 Відповісти
ймовірно призначить головою Об'єднаного комітету начальників штабів а ща йому пакуй
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06.05.2023 04:48 Відповісти
Не раз траплялись висловлювання експертів та політоглядачів, що Міллі. м*ягко кажучи, не користується авторитетом ні у військових, ні у цивільних. Йому постійно нагадують про ганебний вихід контингенту США з Афганістану, коли вони залишили своїх прихильників там на розтерзання ісламським фанатикам, та фактично озброїли їх "до зубів".
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06.05.2023 09:44 Відповісти
Он первый афроамериканец, назначенный начальником штаба, и также первый афроамериканец, возглавивший какое-либо подразделение вооружённых сил США. Сменил генерала Дэвида Л. Гольдфейна, который занимал должность начальника штаба с 2016 года, на совместной церемонии на авиабазе Эндрюс 6 августа 2020.

Предыдущие должности Ч. К. Брауна включают в себя выполнение обязанностей командующего Тихоокеанскими военно-воздушными силами, командующего воздушным компонентом Индо-Тихоокеанского командования Соединённых Штатов и исполнительным директором штаба боевых операций Тихоокеанского региона. Как командующий воздушным компонентом Центком, он отвечал за разработку планов действий в чрезвычайных ситуациях и проведение воздушных операций в зоне ответственности 20 стран, охватывающей Центральную и Юго-Западную Азию. Также ранее занимал должность заместителя командующего Центрального командования США (CENTCOM) на базе ВВС МакДилл
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06.05.2023 12:02 Відповісти
Це ж расизм, не?))
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06.05.2023 00:15 Відповісти
Масть нас не интерисует---нам иное надо. Но меняют лихо. Срок вышел---от манды киль. Наверно правильно. Есть подозрение крепкое---что если копнуть в мо нашем---то на брежневских лэйтэнайтов нарвемся и сынков с внуками их же там же.
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06.05.2023 00:18 Відповісти
Ви коли копати будете хоч на самих себе не вийдіть)) бідосі)))
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06.05.2023 01:11 Відповісти
Чарльз К. Браун, головнокомандувач ВПС США - Так це ж F-16 для України!

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06.05.2023 00:26 Відповісти
нє, ну видно ж шо вiн не кацап.
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06.05.2023 00:29 Відповісти
а хто? козак?
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06.05.2023 13:04 Відповісти
А мне больше Бергер нравится. Его послужной список посолидней, полевой командир, несколько раз был в Ираке.
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06.05.2023 01:13 Відповісти
Аби не москаль
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06.05.2023 02:22 Відповісти
Якщо Байден призначить Брауна, той стане лише другою темношкірою людиною на цій посаді після генерала Коліна Пауелла Джерело: https://censor.net/ua/n3416647
При Буші молодшому Колін Пауел був держсекретарем. Разом з Кондолізою Райс, це був дійсно страшний сон для х*йла, його нікчемного ерзаца-мєдвєдіва та пропагагдонів.
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06.05.2023 06:21 Відповісти
Суд Берлина разрешил украинские флаги 8 и 9 мая, российские - под запретом
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06.05.2023 06:50 Відповісти
Оце тема для розмови. Колір шкіри. Суть в іншому. Міллі мудак. Його давно треба здихатися. Але звільняти його ніхто не буде, просто в вересні він сам йде на пенсію.
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06.05.2023 06:58 Відповісти
а на мордоре все повторяют, что в Омерике негров линчуют...
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06.05.2023 07:53 Відповісти
Колір шкіри неважливий. Важливо, як наполегливо він буде проштовхувати надання потрібних Україні літаків.
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06.05.2023 09:05 Відповісти
Главное - эффективность.
В военном деле выставлять на первое место цвет кожи - странная позиция.
Обама уже наруководил по самую оккупацию Крыма - теперь Остину расхлёбывать.
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06.05.2023 09:26 Відповісти
Дуже схожий на актора Дензела Вашингтона.
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06.05.2023 09:49 Відповісти
Смотреть на цвет кожи человека- уподобляться ***\лу. Подумайте об этом все, кто на этом заостряет внимание. Или вы в средневековье рветесь? Там это пользовалось спросом.
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06.05.2023 11:08 Відповісти
Афроамериканцы рулят.
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06.05.2023 20:09 Відповісти
 
 