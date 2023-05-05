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Новини За кордоном
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П’ять країн ЄС вимагатимуть продовження імпортних обмежень для України після червня, - міністр сільського господарства Польщі Телус

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зерно

Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина проситимуть Європейську комісію продовжити тимчасове обмеження імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України, на яке вони погодились в обмін на фінансову допомогу.

Про це в п’ятницю оголосив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У п'ятницю відбулися переговори між представниками так званих "прифронтових країн" – Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини – щодо української сільськогосподарської продукції.

Як наголосив Телус на брифінгу за підсумками зустрічі, звернення до Єврокомісії полягатиме у наданні допомоги із загального бюджету Євросоюзу, оскільки кошти з кризового фонду Спільної аграрної політики вже повністю вичерпані.

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Польський міністр також повідомив, що п'ять країн ЄС проситимуть продовжити дію постанови Єврокомісії про тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України.

"Нам пообіцяли, що вона (постанова. – Ред.) буде діяти і після 5 червня", – зазначив він.

Окрім того, Телус повідомив, що Польща продовжить моніторинг продуктів, що імпортують з України – зокрема борошна, м'яса птиці, яєць, яблучного соку, м'яких фруктів, і повідомив про це представнику України на зустрічі.

Нагадаємо, 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін. Таким чином Єврокомісія замінила одностронні рішення п’яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.
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Топ коментарі
+8
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06.05.2023 00:20
+7
...зелені покидьки й тут забажали кишені набити, але щось пійшло не так
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06.05.2023 00:18
+4
А чого не червоні кхмери? Вони таким самим боком до новини як і порохоботи
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06.05.2023 00:17
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Окрім того, Телус повідомив, що Польща продовжить моніторинг продуктів, що імпортують з України - зокрема борошна, м'яса птиці, яєць, яблучного соку, м'яких фруктів, і повідомив про це представнику України на зустрічі. - Жорстко, як справжні друзі і повинні робити) Я завжди казав, що відносини з будь-якими сусідами, хоч з сходу, хоч с заходу -це Кайдашева сім'я.
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06.05.2023 00:10 Відповісти
з економічної точки зору, Полякам логічно бути в найбільшій оппозиції до нас при вступі в ЄС. Польща багато продає сільгосппродукції в Європі, і ми їх прямі конкуренти.
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06.05.2023 00:44 Відповісти
Там ж інше..Африка голодує
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06.05.2023 01:31 Відповісти
Ну, продолжи свою мысль. Или скажи уже что хотел: "не с теми воюем"?
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06.05.2023 00:14 Відповісти
Гордость смотрится весьма жалко, когда ты воровитое чмо.
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06.05.2023 00:27 Відповісти
Нет. Это о гордости. Твоя гордость должна быть прямо пропорциональна твоим другим достоинствам. Иначе это не гордость, а спесь.
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06.05.2023 00:32 Відповісти
Мысль очень простая, нужно в первую очередь любить и отстаивать украинские национальыне интерсы, а не интересы соседей! Бандеровцы мы или кто?) В реальном мире все страны думают только про свои интересы. И только наивные украинцы то боялись путина разозлить, теперь боятся поляков разозлить. Почему-то поляки не боятся разозлить наших фермеров. Магазины в Украине ломятся от польских продуктов, молочки, консервов, нашим фермерам нормально? Где справедливость?
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06.05.2023 14:19 Відповісти
А чого не червоні кхмери? Вони таким самим боком до новини як і порохоботи
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06.05.2023 00:17 Відповісти
Іди до біса , не порохобот 😠
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06.05.2023 00:18 Відповісти
Краще з розумним втратити , ніж з дурнем знайти 😠
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06.05.2023 00:24 Відповісти
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06.05.2023 00:20 Відповісти
Во всем виноваты порохоботы, а не свиньи, которые думают как набить себе карманы.
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06.05.2023 00:22 Відповісти
Не знаю какое отношение мудрый народ имеет к вполне конкретным дельцам, которые зарабатывали на этих схемах.
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06.05.2023 00:30 Відповісти
Тобто, тепер зрозуміло. В ціх країнах, як мінімум. недосконала система моніторінгу транзитних грузів. Або та сама корупція що і в нас. А корупція робить пшик скрізь.
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06.05.2023 00:13 Відповісти
Земля кругла
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06.05.2023 00:16 Відповісти
...зелені покидьки й тут забажали кишені набити, але щось пійшло не так
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06.05.2023 00:18 Відповісти
Скоріш за все, саме так!
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06.05.2023 00:22 Відповісти
🤣🤣🤣👍🏼👍🏼👍🏼
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06.05.2023 01:02 Відповісти
Кацапе , іди геть зі своїми страшилками 🙁
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06.05.2023 00:25 Відповісти
"звернення до Єврокомісії полягатиме у наданні допомоги із загального бюджету Євросоюзу, оскільки кошти з кризового фонду Спільної аграрної політики вже повністю вичерпані. "

Ось вам і відповідь, для чого це все було.
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06.05.2023 01:52 Відповісти
В Польше СХ опирается на фермером, конечно им не упирается продукция произведенная там, где платят рабские зарплаты.
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06.05.2023 06:45 Відповісти
 
 