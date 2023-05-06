Протягом 5 травня росіяни обстріляли 9 громад Сумщини - зафіксовано 33 вибухи, - ОВА
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Сьогодні, 5 травня, росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних громад Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА у фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 33 вибухи. Обстрілів зазнали населені пункти Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської, Новослобідської, Юнаківської, Великописарівської громад.
Зноб-Новгородська громада: з території рф ворог здійснив пуски ракет з гелікоптера. Внаслідок авіаудару пошкоджено приватні житлові будинки.
Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (13 вибухів).
Новослобідська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
Есманська громада: росіяни били з міномету – 5 вибухів.
Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
Шалигинська громада: зафіксовано 3 вибухи з міномету".
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