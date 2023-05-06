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обстріл (21057) Сумська область (2204)

Протягом 5 травня росіяни обстріляли 9 громад Сумщини - зафіксовано 33 вибухи, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Сьогодні, 5 травня, росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних громад Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА у фейсбуці. 

У повідомленні зазначається: "Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 33 вибухи. Обстрілів зазнали населені пункти Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської, Новослобідської, Юнаківської, Великописарівської громад.

Зноб-Новгородська громада: з території рф ворог здійснив пуски ракет з гелікоптера. Внаслідок авіаудару пошкоджено приватні житлові будинки.

Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (13 вибухів).

Новослобідська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Есманська громада: росіяни били з міномету – 5 вибухів.

Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

Шалигинська громада: зафіксовано 3 вибухи з міномету".

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Автор: Роман Свиридович
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