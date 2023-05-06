Протягом 5 травня авіація та артилерія ЗСУ завдали 11 ударів по скупченню росіян, 3 склади, 1 засіб ППО та 5 важливих цілей, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 5 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також, сьогодні вночі, було збито два ворожих БпЛА типу "Shahed-136/131".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артилерія та авіація ЗСУ протягом 4 травня уразили 11 районів зосередження росіян, 2 склади, 1 станцію РЕБ, - Генштаб