Протягом 5 травня авіація та артилерія ЗСУ завдали 11 ударів по скупченню росіян, 3 склади, 1 засіб ППО та 5 важливих цілей, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 5 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також, сьогодні вночі, було збито два ворожих БпЛА типу "Shahed-136/131".
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей противника".
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