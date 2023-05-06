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фон дер Ляєн Урсула (523) Денис Шмигаль (2701)

Фон дер Ляєн і Шмигаль у Лондоні провели переговори про майбутню конференцію по відновленню України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ляєн

Президентка Єврокомісії, яка перебуває у Лондоні з нагоди коронації Короля Чарльза ІІІ, провела зустріч з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, під час якої сторони обговорили подальшу підтримку ЄС для нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент Єврокомісії написала у твіттері. 

"Дуже продуктивна зустріч з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Ми обговорили підтримку ЄС для відновлення та відбудови України, з огляду на (майбутню) конференцію з відновлення України у Лондоні в червні. ЄС буде залишатися твердим у своїх зобов’язаннях щодо допомоги Україні у відбудові країни", - написала Урсула фон дер Ляєн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трюдо та фон дер Ляєн обговорили підтримку України

Автор: Роман Свиридович
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Шмигаль..аут..продуктивно😭
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06.05.2023 01:33 Відповісти
Віновлювати Україну бажано без Шмигаля. Але він пішак. Необхідно ж - без зеєрмаків.
https://youtu.be/7PzRBlgisbE
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06.05.2023 04:03 Відповісти
Важаю , що ЩЕ треба активно агітувати на свій бік крупні азіатьскі країни, де було сильний російський вплив , такі як Китай індия Малайзія ОАЕ Саудівська Аравія і т д
А ТОМУ ( на прикладі москалів ) робити культурний фронт
Гастролі ансамблю Вірського по всім цім країнам обовьязково усамих лучших концертних залах , а не на задвірках як зараз проходять .

Український ГОПАК - Восьме чудо світу! Ансамбль Вірського.
https://youtu.be/8**********
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06.05.2023 05:24 Відповісти
‼️Пане Шмигаль , відправляйте москаля Ткаченко у відставку за ШКОДУ Культуре України , бо нормальний міністр культури давно би це зробив . А москаль Ткаченко українську культуру ненавидить
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06.05.2023 05:28 Відповісти
Ще курочка в гнізді... а він вже про відновлення.
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06.05.2023 08:34 Відповісти
Плюнути в мордяку цим шмигалям. То вони планують донбас відновлювати, коли закінчення АТО ще й не видно, то майбутнім парадом у севастополі хваляться, то Україну відновлюють, коли до перемога ще зовсім не доконаний факт. Проведіть конференцію про налагодження спільного виробництва зброї. Зе-*****!
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06.05.2023 09:02 Відповісти
Головне, гроші в "руки" не давати.
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06.05.2023 09:52 Відповісти
 
 