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Окупанти виганяють з домівок жителів Старобільська, які відмовилися від російського паспорта, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

старобільськ

Жителів окупованого Старобільська силоміць викидають на вулицю за відмову отримувати паспорт громадянина РФ. Житло віддають під заселення російським військовим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ранкове зведення Генерального штаба Збройних сил України.

"Українських громадян, які відмовились від отримання російського паспорта, окупанти у місті Старобільськ примусово виселяють із власних осель. Зазвичай, в помешкання приходять не більше двох разів. На третій раз людей і їх речі силоміць викидають на вулицю. Окупантів не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти. Після виселення такі громадяни потрапляють до фільтраційних пунктів, а їх житло віддають військовослужбовцям російської окупаційної армії під заселення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Старобільську окупанти складають списки покинутих будинків, щоб заселити туди росіян

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+6
Шашлички від єрмаКОЗЕЛі ...
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06.05.2023 08:35
+5
Через які суди виселяти? Всі правочини на окупованій території не дійсні. Ручну покладу в зуби і *********** на «белом катере к ****** матери».
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06.05.2023 08:50
+4
Кацапи , засуньте своі паШпорти в свої дупи , бо ми маємо своі і
задоволені ними 😠
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06.05.2023 08:00
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Кацапи , засуньте своі паШпорти в свої дупи , бо ми маємо своі і
задоволені ними 😠
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06.05.2023 08:00 Відповісти
Підари…
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06.05.2023 08:14 Відповісти
Жітєлям лугандонії нічого не жаль для асвабадітєлєй від бандер.
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06.05.2023 08:25 Відповісти
Шашлички від єрмаКОЗЕЛі ...
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06.05.2023 08:35 Відповісти
Німецькі окупанти такого не робили.
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06.05.2023 08:35 Відповісти
А нещодавно Ташева пропонува після звільнення Криму кацапетів через суди виселяти з України. А треба буде ось так...
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06.05.2023 08:40 Відповісти
Через які суди виселяти? Всі правочини на окупованій території не дійсні. Ручну покладу в зуби і *********** на «белом катере к ****** матери».
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06.05.2023 08:50 Відповісти
А що, окупантів виганяють через суди? А просто так, копняком, не можна?
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06.05.2023 09:12 Відповісти
Після вигнання людей з їхньої хати, вони, певне, що підуть жити до своїх родичів, в яких хтось із сім'ї має аусвайс з двоголовим мутантом.
Поки триває війна з рашистською пітьмою у людей на окупованих територіях є надія, що весь цей жах у їх житті після деокупації припиниться.
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06.05.2023 08:56 Відповісти
Почему многие из расеян из шкуры лезут, чтоб получить западный паспорт правдами и неправдами,

а свой расейский навязывают силой?

У расеи все делается по принуждению, как у насильников

Ни один народ не попал в расею по собственной воле, а только по принуждению

Расея - тюрьма народов была и есть
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06.05.2023 09:22 Відповісти
асвобадители из братскага рускага народца раскрывают все глубже загадачную рускую душу. На любих умовах великі обсяги продвинутого західного озброєння + навчання. особливо далекобійну і з вольфрамовими шариками, касетну і випалювати тотально всю нечисть без розбору.
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06.05.2023 20:10 Відповісти
 
 