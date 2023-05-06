Окупанти виганяють з домівок жителів Старобільська, які відмовилися від російського паспорта, - Генштаб
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Жителів окупованого Старобільська силоміць викидають на вулицю за відмову отримувати паспорт громадянина РФ. Житло віддають під заселення російським військовим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ранкове зведення Генерального штаба Збройних сил України.
"Українських громадян, які відмовились від отримання російського паспорта, окупанти у місті Старобільськ примусово виселяють із власних осель. Зазвичай, в помешкання приходять не більше двох разів. На третій раз людей і їх речі силоміць викидають на вулицю. Окупантів не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти. Після виселення такі громадяни потрапляють до фільтраційних пунктів, а їх житло віддають військовослужбовцям російської окупаційної армії під заселення", - йдеться у повідомленні.
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задоволені ними 😠
Поки триває війна з рашистською пітьмою у людей на окупованих територіях є надія, що весь цей жах у їх житті після деокупації припиниться.
а свой расейский навязывают силой?
У расеи все делается по принуждению, как у насильников
Ни один народ не попал в расею по собственной воле, а только по принуждению
Расея - тюрьма народов была и есть