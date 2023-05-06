Окупанти виганяють з домівок жителів Старобільська, які відмовилися від російського паспорта, - Генштаб

Жителів окупованого Старобільська силоміць викидають на вулицю за відмову отримувати паспорт громадянина РФ. Житло віддають під заселення російським військовим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ранкове зведення Генерального штаба Збройних сил України.

"Українських громадян, які відмовились від отримання російського паспорта, окупанти у місті Старобільськ примусово виселяють із власних осель. Зазвичай, в помешкання приходять не більше двох разів. На третій раз людей і їх речі силоміць викидають на вулицю. Окупантів не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти. Після виселення такі громадяни потрапляють до фільтраційних пунктів, а їх житло віддають військовослужбовцям російської окупаційної армії під заселення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Старобільську окупанти складають списки покинутих будинків, щоб заселити туди росіян