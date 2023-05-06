Захід вступає в еру стратегічного суперництва з Росією та Китаєм, - президент Чехії Павел

Захід входить в епоху стратегічного суперництва між демократією, з одного боку, і авторитарними правителями, з іншого.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як приклади авторитарних режимів Павел навів Росію, яка веде агресивну війну проти України, та Китай, який зміцнює свій вплив у всьому світі економічними засобами.

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"Демократично налаштовані країни мають співпрацювати, аби успішно протистояти їм", - сказав Павел.

За його словами, потенційно на боці демократичних лідерів будуть країни, які мають деякі недоліки, але намагаються бути демократичними та готовими до співпраці.

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"З іншого боку, ті, хто хоче змінити існуючий світопорядок, будуть переписувати норми міжнародного права, правила міжнародної торгівлі, а також хотіли б отримати більше впливу та влади над низкою країн", - додав президент Чехії.