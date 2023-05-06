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Захід вступає в еру стратегічного суперництва з Росією та Китаєм, - президент Чехії Павел

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін,сі,цзіньпін

Захід входить в епоху стратегічного суперництва між демократією, з одного боку, і авторитарними правителями, з іншого.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як приклади авторитарних режимів Павел навів Росію, яка веде агресивну війну проти України, та Китай, який зміцнює свій вплив у всьому світі економічними засобами.

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"Демократично налаштовані країни мають співпрацювати, аби успішно протистояти їм", - сказав Павел.

За його словами, потенційно на боці демократичних лідерів будуть країни, які мають деякі недоліки, але намагаються бути демократичними та готовими до співпраці.

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"З іншого боку, ті, хто хоче змінити існуючий світопорядок, будуть переписувати норми міжнародного права, правила міжнародної торгівлі, а також хотіли б отримати більше впливу та влади над низкою країн", - додав президент Чехії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
На тлі війни в Україні чехи вибрали президентом Генерала. Актуальний урок для України на сьогодні.
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06.05.2023 08:11
+14
Чехи лохи. Наша палата № 6 выбрала целого Наполеона.
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06.05.2023 08:29
+12
Забув додати,що саме захід їх відгодовував на протязі десятків років,та продовжує це робити.
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06.05.2023 08:11
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На тлі війни в Україні чехи вибрали президентом Генерала. Актуальний урок для України на сьогодні.
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06.05.2023 08:11 Відповісти
Демократичне. Навіть не знаю про кого ви запитуєте, бо наведено два приклади.
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06.05.2023 08:32 Відповісти
Дуайт Ейзенхауер .
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06.05.2023 08:44 Відповісти
Чехи лохи. Наша палата № 6 выбрала целого Наполеона.
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06.05.2023 08:29 Відповісти
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06.05.2023 09:25 Відповісти
Відстій!
Ось такі бобіки тягнуть країну на дно. То вони зеленських вибирають, то генералів.
Кожен повинен займатися тим, на що вчився і має професійні знання та навички.
Вже потрібно мозок вмикати.
З таким вашим баченням, можу побажати, щоб Залужний вам аппендицит або грижу прооперував, чи щось інше. Але здається мені, що вас це не влаштує.
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06.05.2023 10:20 Відповісти
Ви про що і де у мене заклики вибирати Залужного? Я мене питання компетентності і актуальності. А Генерал Залужний аполітичний
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06.05.2023 10:48 Відповісти
Не підкажете, де можна отримати профільну освіту на президента? Чі є там факультети по країнах?
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06.05.2023 12:44 Відповісти
iir.edu.ua
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06.05.2023 19:28 Відповісти
Забув додати,що саме захід їх відгодовував на протязі десятків років,та продовжує це робити.
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06.05.2023 08:11 Відповісти
то до речі демократія\вільний ринок
совку також козли поставили сотні заводів, тіпа "не знаючи" шо то для зброї і КУДИ мля вся ця хрінь піде. Правду Ленін казав про мотузку. Вялікій бил вошть! Воші ганяв аж бігом поки не здох)
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06.05.2023 08:15 Відповісти
А виновен в этом......
тадам - триллион к одному ше никто не угадает!!!
имп. Хирохито!
говносамурай. теперь пусть трясутся от Мощи Китая! и мощей с чемоданами рашки.
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06.05.2023 08:12 Відповісти
Поки ми тут воюємо, і взагалі світ стає менш безпечним з огляду на зростання могутності Китаю, захід знайшов собі більш важливу проблему. В них йде полеміка за визначення поняття жінка, мати. Бо трансгендери не згідні з біологічним трактуванням цього терміну. А ще дітям без відома батьків дозволено міняти свою стать з 13 років.
Це капець всесвітній.
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06.05.2023 08:15 Відповісти
От саме те, що на Заході йде полеміка і є тим фактором, що якісно його відрізняє від Китаю, Росії... Неважлива теми суперечок, важливо, що вони є , а не суцільне скрепне, чи то комуністичне болото.
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06.05.2023 10:39 Відповісти
А ми вступили в епоху дастатку.
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06.05.2023 08:15 Відповісти
Разница в том, что рашка пьяный хулиган, побуянит и заснет с засранными штанами. А Китай как работящий сосед, уже второй этаж и третий гараж строит. Это вообще непростительно и возмутительно.
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06.05.2023 08:18 Відповісти
А що тепер зробиш тому Китаю -- маючи таку дешеву наливаику під боком - ім по барабану .
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06.05.2023 08:21 Відповісти
Алматы. В Казахстане знают толк в унижениях срусни.
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06.05.2023 08:31 Відповісти
Виростили монстра , тепер чухаються.
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06.05.2023 08:43 Відповісти
Захід вступає в еру стратегічного суперництва з Росією та Китаєм, - президент Чехії Павел Джерело: https://censor.net/ua/n3416660
Головне при цьому - не забувати вчасно фінансувати , паРашу і китай . !! І надавати їм свої технології ..
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06.05.2023 08:45 Відповісти
Кормили, взращивали, обеспечивали технологиями, а теперь начинают думает что с этим всем делать. Хоть президент Чехии озвучивает эти неудобные вопросы, возможно потому что военный.
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06.05.2023 09:22 Відповісти
Європа та США вже двічі наступають на одні й ті ж граблі. Спочатку свиней рятують від голоду, потім їх годують доти поки вони на загальний стіл не залазять, щоб насрати там для ... "вдячності". Політика демократів доводить, що всі демократи якісь недалекоглядні політики. Й не вчаться на своїх помилках.
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06.05.2023 15:38 Відповісти
 
 