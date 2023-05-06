Захід вступає в еру стратегічного суперництва з Росією та Китаєм, - президент Чехії Павел
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Захід входить в епоху стратегічного суперництва між демократією, з одного боку, і авторитарними правителями, з іншого.
Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Як приклади авторитарних режимів Павел навів Росію, яка веде агресивну війну проти України, та Китай, який зміцнює свій вплив у всьому світі економічними засобами.
"Демократично налаштовані країни мають співпрацювати, аби успішно протистояти їм", - сказав Павел.
За його словами, потенційно на боці демократичних лідерів будуть країни, які мають деякі недоліки, але намагаються бути демократичними та готовими до співпраці.
"З іншого боку, ті, хто хоче змінити існуючий світопорядок, будуть переписувати норми міжнародного права, правила міжнародної торгівлі, а також хотіли б отримати більше впливу та влади над низкою країн", - додав президент Чехії.
Будь ласка, зачекайте...
Ось такі бобіки тягнуть країну на дно. То вони зеленських вибирають, то генералів.
Кожен повинен займатися тим, на що вчився і має професійні знання та навички.
Вже потрібно мозок вмикати.
З таким вашим баченням, можу побажати, щоб Залужний вам аппендицит або грижу прооперував, чи щось інше. Але здається мені, що вас це не влаштує.
совку також козли поставили сотні заводів, тіпа "не знаючи" шо то для зброї і КУДИ мля вся ця хрінь піде. Правду Ленін казав про мотузку. Вялікій бил вошть! Воші ганяв аж бігом поки не здох)
тадам - триллион к одному ше никто не угадает!!!
имп. Хирохито!
говносамурай. теперь пусть трясутся от Мощи Китая! и мощей с чемоданами рашки.
Це капець всесвітній.
Головне при цьому - не забувати вчасно фінансувати , паРашу і китай . !! І надавати їм свої технології ..