Українські АЕС до 2035 року будуть забезпечені канадським ядерним паливом, розмір угоди сягає $4 млрд, - Reuters
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Україна уклала 12-річну угоду з канадською компанією Cameco Corp щодо купівлі урану для живлення всіх ядерних реакторів.
Про це повідомила Reuters українська державна компанія "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.
Видання звертає увагу на "незвичайну гнучкість" оголошеної в лютому угоди, деталі якої раніше не повідомлялися. Журналісти вважають, що документи відображають невизначеність, спричинену війною Росії проти України, і підкреслюють високі ставки для обох сторін.
Для Cameco ризики є фінансовими. Для України залежність від єдиного постачальника залишає мало альтернатив для підтримки енергопостачання.
"Угода передбачає велику гнучкість, - сказав в інтерв'ю Reuters генеральний директор "Енергоатому" Петро Котін. - Угода укладена до 2035 року, але за два роки до постачання урану ми повинні (дати) їм вказівку, що нам буде потрібно, який обсяг урану нам знадобиться".
До вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року Україна працювала на російському паливі, виробляючи 55% електроенергії в країні.
Відтоді Україна припинила закупівлі російського палива і звернулася до західних компаній, таких як Cameco.
Минулого року Cameco перезапустила найбільшу в світі шахту з видобутку високосортного урану на півночі Саскачевану, оскільки більш ніж десятирічний спад у цьому секторі послабився, частково через війну в Україні, а частково через глобальні зусилля зі скорочення викидів вуглецю.
Reuters вказує, що, нарощуючи виробництво для українського контракту, свого найбільшого нині, компанія також робить ставку на отримання більшої кількості угод зі східноєвропейськими країнами, які намагаються зменшити залежність від російських енергоносіїв.
За угодою з "Енергоатомом" вартістю щонайменше $4 млрд за поточними цінами, Cameco постачатиме Україні гексафторид урану (UF6) у 2024-2035 роках, що дозволить країні покласти край залежності від російського палива.
Угода передбачає постачання на дев'ять реакторів, що перебувають під контролем України, з можливістю постачання на шість захоплених реакторів у південно-східній частині Запорізької області, якщо Україна поверне їх собі.
За словами Котіна, Cameco, як і "Енергоатом", може змінювати обсяги постачання урану за два роки до підписання угоди.
Представник "Енергоатому" заявив, що немає жодних обмежень щодо того, наскільки будь-яка сторона може змінити обсяги постачання.
Будь ласка, зачекайте...
А вот азбуку (кириллицу) создали не они, а Климент Охридский из Македонии.
В Україні мають з'явитися 20 малих модульних атомних реакторів, які обіцяє побудувати американська компанія Holtec International спільно з "Енергоатомом". Причому перший з них планують побудувати вже у 2029 році, як випливає з угоди про співробітництво між двома компаніями, підписаної 21 квітня. Коментуючи підписання документу, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що модульні реактори "дадуть можливість замінити зруйновані російськими атаками теплоенергетичні потужності й досягнути цілей декарбонізації".
Згідно з розрахунками, яке здійснили в рамках свого дослідження експерти DIW, станом на 2020 рік прогнозована вартість будівництва модульних реакторів становить 6312 доларів США за кіловат потужності. Таким чином, лише розрахункова вартість реактора потужністю у 160 мегават за цінами 2020 року становить більше мільярда доларів США. "Ці цифри приблизні і не містять навіть вартості кредитів на будівництво".
Згідно з розрахунками експертів, на першому етапі, коли ММР вийдуть на ринок, вони будуть дорожчими за собівартістю виробленої енергії, ніж нинішні великі атомні реактори. А дешевшими вони можуть стати лише тоді, коли виробництво окремих модулів, з яких вони складатимуться, набуде великих промислових масштабів, а саме тисяч штук. Коли це станеться, не береться прогнозувати ніхто.
Aатомна енергетика - найдорожчий за обсягом необхідних інвестицій і найскладніший з точки зору практичної реалізації вид виробництва електроенергії. "У Європі середня тривалість будівництва ядерних реакторів становить понад 10 років, бюджети часто значно вищі, ніж передбачалося проєктом. Перші модульні реактори, які вже збудували у Китаї і Росії - не виняток. Ці об'єкти зрештою, лише за офіційними даними, у три-чотири рази перевищили власний кошторис".
У нас урану свого вистачає, розвіданого тільки років на 100. Зрозуміло звісно,що договір купелі-продажу легше підписати, ніж домагатися будівництва заводу…
але не виправили .