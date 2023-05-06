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Новини Війна в Україні Війна
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армія РФ (13481) Генштаб ЗС (4507) ліквідація (1944)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 193 770 (+560 за добу), 3717 танків, 2992 артсистеми, 7238 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на ранок 6 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 193 770 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.23 орієнтовно становлять:

- особового складу - близько 193770 (+560) осіб ліквідовано,
- танків - 3717 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 7238 (+14) од,
- артилерійських систем - 2992 (+14) од,
- РСЗВ - 552 (+2) од,
- засоби ППО - 306 (+2) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2554 (+14),
- крилаті ракети - 947 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5936 (+20) од,
- спеціальна техніка - 375 (+2).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар’їнку, за добу відбито близько 50 атак росіян, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 193 770 (+560 за добу), 3717 танків, 2992 артсистеми, 7238 броньованих машин 01

Сили оборони продовжують уточнювати дані.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+34
Шановний, Україна з москалями воює сотні років, остання війна триває з 2014 року, 10 років буде в наступному році. А бажаю я, щоб всі москалі здохли як можна раніше. Всіх кого задовбало най йдуть за всім відомим кораблем.
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06.05.2023 09:24
+25
Йшов 3363 день москальсько-української війни. 61!!! одиниця техніки і 560 чумардосів. Радує арта 16 та логістика 20!!!, спецтехніка та ППО по 2 та броня 21. Вчорашні БПЛА в статистиці, зачастили, шукають та тестують наші ППО. Слава ППО, Слава ЗСУ! Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 193 000 це більше ніж таке місто, як Подольськ ...
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06.05.2023 08:57
+20
Давайте не давати. На медалі "За повернення Криму" вибита дата 20.02.2014 , з цієї дати до вчорашнього дня рівно 3363 дні. Багато людей разом з Вами це забувають і я намагаюсь це нагадати. І як бачу роблю правильну справу. Бо у багатьох не війна, а спєцапіріция, внутрєній канфлікт, почалась в 2020-му ....
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06.05.2023 09:39
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Йшов 3363 день москальсько-української війни. 61!!! одиниця техніки і 560 чумардосів. Радує арта 16 та логістика 20!!!, спецтехніка та ППО по 2 та броня 21. Вчорашні БПЛА в статистиці, зачастили, шукають та тестують наші ППО. Слава ППО, Слава ЗСУ! Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 193 000 це більше ніж таке місто, як Подольськ ...
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06.05.2023 08:57 Відповісти
Йшов 3363 день
====

Шановний! Може досить? Вибачаюся, але ви вже задовбали!!! Бажаєте Україні 10 років воювати?!
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06.05.2023 09:18 Відповісти
Шановний, Україна з москалями воює сотні років, остання війна триває з 2014 року, 10 років буде в наступному році. А бажаю я, щоб всі москалі здохли як можна раніше. Всіх кого задовбало най йдуть за всім відомим кораблем.
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06.05.2023 09:24 Відповісти
Та я за СМЕРТЬ усіх кацапів. Але давайте не будемо пророкувати ще скільки часу нам їх бити. Тим більше, якщо Ви ведете відлік з часів царя Панька, то й кацапів вже закопано у десятеро більше.
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06.05.2023 09:29 Відповісти
Давайте не давати. На медалі "За повернення Криму" вибита дата 20.02.2014 , з цієї дати до вчорашнього дня рівно 3363 дні. Багато людей разом з Вами це забувають і я намагаюсь це нагадати. І як бачу роблю правильну справу. Бо у багатьох не війна, а спєцапіріция, внутрєній канфлікт, почалась в 2020-му ....
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06.05.2023 09:39 Відповісти
20.02.2014 , з цієї дати до вчорашнього дня рівно 3363 дні.

Ну ось тепер я з Вами погоджуюсь. Але тоді ваша інфа про закопаних кацапів не повна: має бути більше, хоча..... най у звітах буде менше, аби не навпаки.
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06.05.2023 09:55 Відповісти
згоден, ви, колего, робите дообру справу; і не звертайте уваги на те, що декому це не подобається: бо їм з Г+Г так промили черепки
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06.05.2023 14:00 Відповісти
воскрес з того світу Степан Бандера
і питає:
- Панове - що діється у ненці Україні?
- Воюємо з москалями, батьку!
- І як?
- На Донбасі, батьку!
- Що ж - дуже добре просунулися, поки я був відсутній!
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06.05.2023 12:36 Відповісти
ЗСУ грамотно і регулярно вибивають орківську техніку, це полегшить український наступ.
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06.05.2023 09:04 Відповісти
А пишуть про знецінення роботи Хаймерс, усе разом нищить орків до золи.
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06.05.2023 09:18 Відповісти
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06.05.2023 09:40 Відповісти
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06.05.2023 09:41 Відповісти
Уралвагонзавод підкинув московитам танчики?
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06.05.2023 10:40 Відповісти
В ЗСУ більше ніж півтора місяця назад сформовано перші ударні роти БПЛА - з навченими/досвіченими операторами, з номенклатурою БПЛА (ударні + розвідка), з відповідним управлінням і участю в плануванні РЕБ/РЕР тощо. Результат бачимо у щоденних зведеннях - хлопці кожен день виконують бойові завдання з пошуку та знешкодження техніки, Очевидно та безсумнівно зросла ефективність контрбатарейної боротьби - арту ворога почали лупити десятками на день. При цьому, ЗСУ знаходиться в обороні.

А ще - ЗСУ другий місяць "прощупує" оборону кацапів на різних ділянках фронту. Десь успішно, десь невдало.
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06.05.2023 15:46 Відповісти
Це дуже добре, але треба було робити це раніше. Була велика стаття (здається в Цензорі), що московити збільшили використання Ланцетів. Знищили 2 наші С-300. Обидно, що причиною останнього став елементарний похеризм, зокрема, нехтування вимогами до якісного маскування зброї.
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06.05.2023 20:36 Відповісти
Люди которые ни чего сами не умеют и не могут делать , всегда ищут крайнего. Нормальным адекватным украинцам это объяснять не нужно а вот те которые продали Украину и нашли себе подобных в народе уже поздно что то объяснять. Хотя можно написать так : Украина всегда была братской страной для России.
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06.05.2023 15:16 Відповісти
Кількість втрачених танків,бронемашин та артсистем вказує на те,що атріцатєльнає наступлєніє ідьот с успєхам)
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07.05.2023 08:15 Відповісти
 
 