Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 193 770 (+560 за добу), 3717 танків, 2992 артсистеми, 7238 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 6 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 193 770 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.23 орієнтовно становлять:

- особового складу - близько 193770 (+560) осіб ліквідовано,

- танків - 3717 (+7) од,

- бойових броньованих машин - 7238 (+14) од,

- артилерійських систем - 2992 (+14) од,

- РСЗВ - 552 (+2) од,

- засоби ППО - 306 (+2) од,

- літаків - 308 (+0) од,

- гелікоптерів - 294 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2554 (+14),

- крилаті ракети - 947 (+0),

- кораблі /катери - 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 5936 (+20) од,

- спеціальна техніка - 375 (+2).

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Сили оборони продовжують уточнювати дані.