Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 193 770 (+560 за добу), 3717 танків, 2992 артсистеми, 7238 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 6 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 193 770 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 193770 (+560) осіб ліквідовано,
- танків - 3717 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 7238 (+14) од,
- артилерійських систем - 2992 (+14) од,
- РСЗВ - 552 (+2) од,
- засоби ППО - 306 (+2) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2554 (+14),
- крилаті ракети - 947 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5936 (+20) од,
- спеціальна техніка - 375 (+2).
Сили оборони продовжують уточнювати дані.
Будь ласка, зачекайте...
P.s. 193 000 це більше ніж таке місто, як Подольськ ...
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Шановний! Може досить? Вибачаюся, але ви вже задовбали!!! Бажаєте Україні 10 років воювати?!
Ну ось тепер я з Вами погоджуюсь. Але тоді ваша інфа про закопаних кацапів не повна: має бути більше, хоча..... най у звітах буде менше, аби не навпаки.
і питає:
- Панове - що діється у ненці Україні?
- Воюємо з москалями, батьку!
- І як?
- На Донбасі, батьку!
- Що ж - дуже добре просунулися, поки я був відсутній!
А ще - ЗСУ другий місяць "прощупує" оборону кацапів на різних ділянках фронту. Десь успішно, десь невдало.