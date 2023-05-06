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Паради на 9 травня в Росії скасовують, бо бояться протестів через невдоволення війною проти України, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

москва,парад,мск

Наразі шість російських регіонів, тимчасово окупований Крим та 21 місто з міркувань безпеки скасували паради до Дня перемоги у Другій світовій війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Міноборони Великої Британії.

Водночас святкування 9 травня в Москві, швидше за все, відбудеться, але в меншому масштабі. Зокрема, не відбудеться прийом у президента Росії Володимира Путіна, який проходив після параду до 2019 року.

Крім того, скасовано традиційну ходу "Безсмертного полку".

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"Атака БПЛА на Кремль за кілька днів до Дня перемоги свідчить про все більшу вразливість Росії до таких атак і майже напевно підвищив відчуття загрози російським керівництвом щодо подій, присвячених 9 травня. Можливість протестів і невдоволення війною в Україні також, ймовірно, вплинула на розрахунок російського керівництва", - підсумовують у розвідці Британії.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
Лол, протести на підораші, це окмюморон
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06.05.2023 09:58
+9
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06.05.2023 10:05
+8
«Ой. Вань, гляди-ка, беспилотники
И аккурат к Кремлю летят,
А там монтажники-высотники,
На купол лезут из засад.
А тот, что снизу, правда Вань,
Ну прям Димон - такая ж пьянь
Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь,
Ведь правда, Вань»!

Послушай Зин, ты не врубаешься,
У нас по плану все идет,
Над ПВО вон издеваешься,
БПЛА - не самолет.
Его же очень трудно сбить
Стрелять в него и наводить
Их надо было запретить,
Мать их итить!

«Ой. Вань, гляди, что в Севастополе,
Там нефтебаза вся горит,
И на Тамани, вишь, прохлопали,
И Крымский мост не устоит,
А это ж ведь, ей-богу, Вань,
Родная русская Кубань,
Хотя она Тмутаракань,
И глухомань»!

Не место Зина тут иронии,
Тут НАТО, черт его возьми,
А беспилотник из Японии,
Попробуй-ка перехвати,
Искусственный там интеллект,
В нем линзы встроенный эффект,
И понимаешь там аспект,
Боекомплект.

«Ой. Вань, гляди, Пригожин жалится,
Мол, нет снарядов и людей,
Стрелков кричит, что фронт развалится,
И мы отхватим там люлей.
В конце квартала - слышь, Иван -
Давай уедем в Казахстан,
А то - возьмем односельчан:
И в Магадан!»

Уж ты бы лучше помолчала бы,
Не смей мне Вагнера хулить
Меня твои достали жалобы,
Молчи, ведь могут посадить.
Сплотиться мы с тобой должны,
России верные сыны,
Так против козней сатаны,
Защищены.

«Ой, Вань, умру от депутатика
Смотри как вертится, нахал.
Он, грит, у нас такая тактика,
И Путин всех переиграл.
Сказал, что встали мы с колен,
На Западе - лишь прах и тлен.
Пока крапива есть и хрен,-
Не сдастся в плен!»

Ты, Зин, на грубость нарываешься,
Народ обидеть норовишь!
Тут за день так накувыркаешься...
Придёшь домой - тут ты нудишь!
А может ты иноагент?
А то и вовсе диссидент,
И украинский есть акцент,
Как аргумент!

(Алексей С. Железнов)
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06.05.2023 10:46
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Лол, протести на підораші, це окмюморон
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06.05.2023 09:58 Відповісти
скасовано традиційну ходу "Безсмертного полку" - бо перетворився на Смертний полк
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06.05.2023 10:00 Відповісти
Залишились лапті без дєвятамая. Какоє горє.
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06.05.2023 10:02 Відповісти
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06.05.2023 10:05 Відповісти
британці оптімісти , насправді парадобесія скасовують через гасла: "Повторить поход на Киев", "Вдарити ЯО по всім", "Расстрелять за нехватку снарядов" и т.д
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06.05.2023 10:05 Відповісти
кацапи боятья не протестів, а флешмобу "побєдітєля на рот" і сотень тисяч свіжих дідів на палках та ходи виживших свіжих обрубків і їхнього шоку від усвідомлення того скільки їх насправді і їхньої "пАбєди за трі дня"
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06.05.2023 10:05 Відповісти
А командующий парадом, о готовности к проведению, доклад будет делать телевизору?
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06.05.2023 10:07 Відповісти
Мокшанська свинобидлота і так нажереться просто перед телевізором, але без живого пабєдабєсія - не той драйв. Скасування параду - це один з багатьох маркерів насування розпаду гівноімперії козло-рашки на благо всієї планети і особливо України.
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06.05.2023 10:08 Відповісти
Це називається, ОБОСРАЛИСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.05.2023 10:11 Відповісти
...бояться протестів через невдоволення війною проти України...
__________
Одне з двох: або цього висновку дійшли британські вчені, або ж це зразок англійського гумору.
Ну, або "два в одному".
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06.05.2023 10:19 Відповісти
Прильотів вони бояться
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06.05.2023 10:22 Відповісти
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06.05.2023 10:23 Відповісти
Паради на 9 травня в Росії скасовують, бо бояться українців.
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06.05.2023 10:42 Відповісти
«Ой. Вань, гляди-ка, беспилотники
И аккурат к Кремлю летят,
А там монтажники-высотники,
На купол лезут из засад.
А тот, что снизу, правда Вань,
Ну прям Димон - такая ж пьянь
Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь,
Ведь правда, Вань»!

Послушай Зин, ты не врубаешься,
У нас по плану все идет,
Над ПВО вон издеваешься,
БПЛА - не самолет.
Его же очень трудно сбить
Стрелять в него и наводить
Их надо было запретить,
Мать их итить!

«Ой. Вань, гляди, что в Севастополе,
Там нефтебаза вся горит,
И на Тамани, вишь, прохлопали,
И Крымский мост не устоит,
А это ж ведь, ей-богу, Вань,
Родная русская Кубань,
Хотя она Тмутаракань,
И глухомань»!

Не место Зина тут иронии,
Тут НАТО, черт его возьми,
А беспилотник из Японии,
Попробуй-ка перехвати,
Искусственный там интеллект,
В нем линзы встроенный эффект,
И понимаешь там аспект,
Боекомплект.

«Ой. Вань, гляди, Пригожин жалится,
Мол, нет снарядов и людей,
Стрелков кричит, что фронт развалится,
И мы отхватим там люлей.
В конце квартала - слышь, Иван -
Давай уедем в Казахстан,
А то - возьмем односельчан:
И в Магадан!»

Уж ты бы лучше помолчала бы,
Не смей мне Вагнера хулить
Меня твои достали жалобы,
Молчи, ведь могут посадить.
Сплотиться мы с тобой должны,
России верные сыны,
Так против козней сатаны,
Защищены.

«Ой, Вань, умру от депутатика
Смотри как вертится, нахал.
Он, грит, у нас такая тактика,
И Путин всех переиграл.
Сказал, что встали мы с колен,
На Западе - лишь прах и тлен.
Пока крапива есть и хрен,-
Не сдастся в плен!»

Ты, Зин, на грубость нарываешься,
Народ обидеть норовишь!
Тут за день так накувыркаешься...
Придёшь домой - тут ты нудишь!
А может ты иноагент?
А то и вовсе диссидент,
И украинский есть акцент,
Как аргумент!

(Алексей С. Железнов)
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06.05.2023 10:46 Відповісти
Шедевр!
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06.05.2023 11:20 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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06.05.2023 13:29 Відповісти
Вечірній "марш" по Москві - половина машин ГАІ, "Тигри", прапори на БТР і дивізіон с-300. Ось і вся "матчасть"
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06.05.2023 10:47 Відповісти
но єто не отменяет НАШЕГО подарка ))))) ох там весело будет , , кацапы будут в **** , С НАСТУПАЮЩИМ , ****** ......
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06.05.2023 11:24 Відповісти
победителі-*** на трупах народов совка а самі вертухаї і заградотряди і армія власова.
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06.05.2023 11:25 Відповісти
Проход бессмертного полка пришлось бы заменить проносом гробов бессмертного полка.
💩💩 💤 💤 💤 💩💩
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06.05.2023 11:58 Відповісти
От би їм щось типу макіївського гуртожитку в цей скрєпний празднік, було б дуже чудово.
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06.05.2023 12:05 Відповісти
як це фашисти можуть святкувати перемогу над фашистами
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06.05.2023 12:37 Відповісти
Англичане, вы херню полную несете. Какие нахрен у этой биомассы протесты? А то вы их прямо за людей считаете. Запомните и детям своим это передайте:никогда в жизни они людьми не будут, а так животными и останутся. А вы-протесты.
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06.05.2023 14:44 Відповісти
британская разведка чушь пишет. Какие протесты?!
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07.05.2023 03:14 Відповісти
 
 