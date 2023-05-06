Паради на 9 травня в Росії скасовують, бо бояться протестів через невдоволення війною проти України, - британська розвідка
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Наразі шість російських регіонів, тимчасово окупований Крим та 21 місто з міркувань безпеки скасували паради до Дня перемоги у Другій світовій війні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Міноборони Великої Британії.
Водночас святкування 9 травня в Москві, швидше за все, відбудеться, але в меншому масштабі. Зокрема, не відбудеться прийом у президента Росії Володимира Путіна, який проходив після параду до 2019 року.
Крім того, скасовано традиційну ходу "Безсмертного полку".
"Атака БПЛА на Кремль за кілька днів до Дня перемоги свідчить про все більшу вразливість Росії до таких атак і майже напевно підвищив відчуття загрози російським керівництвом щодо подій, присвячених 9 травня. Можливість протестів і невдоволення війною в Україні також, ймовірно, вплинула на розрахунок російського керівництва", - підсумовують у розвідці Британії.
Будь ласка, зачекайте...
__________
Одне з двох: або цього висновку дійшли британські вчені, або ж це зразок англійського гумору.
Ну, або "два в одному".
И аккурат к Кремлю летят,
А там монтажники-высотники,
На купол лезут из засад.
А тот, что снизу, правда Вань,
Ну прям Димон - такая ж пьянь
Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь,
Ведь правда, Вань»!
Послушай Зин, ты не врубаешься,
У нас по плану все идет,
Над ПВО вон издеваешься,
БПЛА - не самолет.
Его же очень трудно сбить
Стрелять в него и наводить
Их надо было запретить,
Мать их итить!
«Ой. Вань, гляди, что в Севастополе,
Там нефтебаза вся горит,
И на Тамани, вишь, прохлопали,
И Крымский мост не устоит,
А это ж ведь, ей-богу, Вань,
Родная русская Кубань,
Хотя она Тмутаракань,
И глухомань»!
Не место Зина тут иронии,
Тут НАТО, черт его возьми,
А беспилотник из Японии,
Попробуй-ка перехвати,
Искусственный там интеллект,
В нем линзы встроенный эффект,
И понимаешь там аспект,
Боекомплект.
«Ой. Вань, гляди, Пригожин жалится,
Мол, нет снарядов и людей,
Стрелков кричит, что фронт развалится,
И мы отхватим там люлей.
В конце квартала - слышь, Иван -
Давай уедем в Казахстан,
А то - возьмем односельчан:
И в Магадан!»
Уж ты бы лучше помолчала бы,
Не смей мне Вагнера хулить
Меня твои достали жалобы,
Молчи, ведь могут посадить.
Сплотиться мы с тобой должны,
России верные сыны,
Так против козней сатаны,
Защищены.
«Ой, Вань, умру от депутатика
Смотри как вертится, нахал.
Он, грит, у нас такая тактика,
И Путин всех переиграл.
Сказал, что встали мы с колен,
На Западе - лишь прах и тлен.
Пока крапива есть и хрен,-
Не сдастся в плен!»
Ты, Зин, на грубость нарываешься,
Народ обидеть норовишь!
Тут за день так накувыркаешься...
Придёшь домой - тут ты нудишь!
А может ты иноагент?
А то и вовсе диссидент,
И украинский есть акцент,
Как аргумент!
(Алексей С. Железнов)
💩💩 💤 💤 💤 💩💩