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СБУ повідомила про підозру 170 російським сенаторам, які підтримали "приєднання" до РФ тимчасово окупованих регіонів України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали масштабну доказову базу на 170 сенаторів Ради Федерації федеральних зборів РФ, які сприяли тимчасовій окупації частини східних та південних регіонів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба безпеки України.

"У лютому 2022 року всі вони підтримали ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між країною-агресором і терористичними організаціями "Л/ДНР". Також посадовці одностайно підтримали звернення президента Росії про використання ЗС РФ за межами країни. Тим самим сенатори сприяли реалізації плану Москви щодо ведення агресивної війни проти нашої держави", - ідеться в повідомленні.

Крім цього, у жовтні минулого року вони ратифікували "договори про входження" до складу РФ тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Також дивіться: Повідомлено про підозру голові парламенту Чечні Даудову, який формує нові загони "кадирівців" для війни проти України, - СБУ. ФОТО

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російським сенаторам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
▪️ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);
▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Як зазначається, зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві викрито "посадовицю МВС ДНР", яка видавала себе за переселенку і планувала втекти за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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А Баканову з Єрмаком буде підозра?
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06.05.2023 10:28 Відповісти
Да, это круто! А чому нью Гітлеру - ПУ підозру не оголосили?
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06.05.2023 10:33 Відповісти
Сенатори - це в Римській імперії або США. Не треба розмножувати рашен наративи про третій рим. госдура, а в ній дурикі, частина ман'якв і гомосекі.
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06.05.2023 10:48 Відповісти
ОПівськими кротами займіться!!! А то дурньою займаєтеся! Підозри тим до кого дотягнутися неможливо, в дупі вони мали оті підозри!
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06.05.2023 11:09 Відповісти
Дальнозоркість в сбушників. Під носом ніц не бачать.
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06.05.2023 11:31 Відповісти
 
 