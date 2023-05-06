СБУ повідомила про підозру 170 російським сенаторам, які підтримали "приєднання" до РФ тимчасово окупованих регіонів України

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали масштабну доказову базу на 170 сенаторів Ради Федерації федеральних зборів РФ, які сприяли тимчасовій окупації частини східних та південних регіонів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба безпеки України.



"У лютому 2022 року всі вони підтримали ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між країною-агресором і терористичними організаціями "Л/ДНР". Також посадовці одностайно підтримали звернення президента Росії про використання ЗС РФ за межами країни. Тим самим сенатори сприяли реалізації плану Москви щодо ведення агресивної війни проти нашої держави", - ідеться в повідомленні.



Крім цього, у жовтні минулого року вони ратифікували "договори про входження" до складу РФ тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російським сенаторам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).



Як зазначається, зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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