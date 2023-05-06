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Новини АвтоВійна в Україні
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Зеленський (17439) привітання (704)

"Дякую за звитягу, мужність, стійкість і самопожертву в боях з російським агресором", - Зеленський привітав піхотинців

Новини Цензор.НЕТ Авто Війна в Україні

володимир,зеленський

Президент Володимир Зеленський від імені українського народу подякував піхотинцям за звитягу та самовіддане виконання військового обов’язку, мужність, стійкість і самопожертву у боях з російським агресором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ідеться у вітанні з Днем піхоти, розміщеному на сайті Президента.

"Українські піхотинці – це мужні, рішучі та сміливі воїни, які понад усе люблять рідну землю та гідно її боронять", - наголосив Зеленський.

За його словами, загартовані важкими кровопролитними боями, "ви злагоджено й потужно знищуєте російських загарбників, під лютим вогнем і обстрілами міцно тримаєте зайняті рубежі, відбиваєте численні атаки ворога та впевнено просуваєтесь уперед, крок за кроком наближаючи нашу Перемогу".

"Сьогодні українська піхота продовжує активно нарощувати свої бойові спроможності за рахунок формування нових підрозділів, надходження на озброєння сучасних зразків озброєння і військової техніки іноземного та вітчизняного виробництва, підвищення навченості особового складу, посилення рівня управління і взаємодії на полі бою", - зазначив Президент.

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"Вшановуючи славетних воїнів-піхотинців, низько вклоняємося світлій пам’яті полеглих та згадуємо всіх, хто загинув у боротьбі за свободу й незалежність України", - наголосив він.

Зеленський висловив переконання, що високий професіоналізм і майстерність української піхоти й надалі служитимуть взірцем виконання завдань за призначенням.

Глава держави побажав піхотинцям "незламності духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з російськими окупантами".

Нагадаємо, 6 травня українські піхотинці відзначають професійне свято – День піхоти Збройних сил України, яке було встановлене у 2019 році тодішнім Президентом Петром Порошенком.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Слова гарні, але все одно від нього тошно. Ну його в сраку.
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06.05.2023 10:44
+8
Глава держави бажає піхотинцю "незламності духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з російськими окупантами".
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06.05.2023 11:13
+6
Гарно грає, артист ***!
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06.05.2023 11:06
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Слова гарні, але все одно від нього тошно. Ну його в сраку.
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06.05.2023 10:44 Відповісти
Слова гарні а справи не дуже.
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06.05.2023 17:11 Відповісти
Послухав. Поблював. Полегшало.
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06.05.2023 10:55 Відповісти
Для Вас добре,а тут не блювати,а вирішувати щось,з цією гидотою хочеться.
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06.05.2023 22:27 Відповісти
Зе-команда розуміють що під час віййни проти них ніхто не висступить, тому і гребуть в 2 рукки кожен. Знахабніли вкрай. мен здається - з цимнаступом якийсь тихий саботаж зе і дєрмак проводять.
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07.05.2023 10:52 Відповісти
Потужна промова…
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06.05.2023 11:05 Відповісти
Гарно грає, артист ***!
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06.05.2023 11:06 Відповісти
Як піхотинець піхотинця.
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06.05.2023 11:08 Відповісти
Глава держави бажає піхотинцю "незламності духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з російськими окупантами".
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06.05.2023 11:13 Відповісти
Очи у нього, як у пацієнта дурдома.
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06.05.2023 11:16 Відповісти
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06.05.2023 11:10 Відповісти
Ганьбище зелене ! Слова сам не може сказати , вставив динамік в вухо ( на фото видно ) щоб промову начитували ?
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06.05.2023 11:32 Відповісти
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06.05.2023 12:15 Відповісти
І за це дякує ГАНДОН який 4 рази косив від армії і давав концерт в Горлівці Безлеру, преЗЕрватив тупий.
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06.05.2023 13:18 Відповісти
Не тільки Воно,там ще й Вона гроші за здачу наших частин пропонувала.Який їхав,таку і здибав,перша б леди,БЛД.
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06.05.2023 22:30 Відповісти
Треба перше зоріетуватися за Путлера він ци за товариша Сі.
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06.05.2023 15:32 Відповісти
Birthday wishes for Friend
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11.05.2023 00:06 Відповісти
 
 