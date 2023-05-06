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РФ вивела ракетоносії із Чорного моря до пунктів базування, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

море,навчання,чорне

У Чорному морі станом на 6 травня перебуває шість військових кораблів РФ, але немає ракетоносіїв.

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан першого рангу Наталія Гуменюк в етері Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз (6 травня. - Ред.) у Чорному морі - шість кораблів. Жодного ракетоносія немає: вони заведені в пункти базування", - повідомила вона.

Проте 5 травня під час нарощування ракетної небезпеки РФ маневрувала, виводячи та заводячи кораблі в пункти базування. За словами Гуменюк, росіяни спрямовують повітряні атаки на виснаження ППО ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вивела у Чорне море 5 кораблів, серед них один ракетоносій, - ВМС

Автор: Анна Судак
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ладушки , ладушки !
унтерменш пуйло нацико-фашиковски обосратушки !
лепота !
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06.05.2023 11:40 Відповісти
Не зрозуміло: Де наші Нептуни, англійські гарпуни? Чи ми до сих пір не наладили виробництво Нептунів. Ми готов налагодити випуск. Одна умова- НЕ МІШАТИ,
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06.05.2023 12:07 Відповісти
у нас в Украине по Дерибасовской в украинской Одессе гуляют медленно.... постепенно. Ну и скромно без рекламы .
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06.05.2023 12:10 Відповісти
корыта ********** вне досягаемости ПКР.
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06.05.2023 14:42 Відповісти
Попливли після Кинджалу на "разбор полётов", рєпу чєсать))
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06.05.2023 12:20 Відповісти
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06.05.2023 12:44 Відповісти
збирають на 9 травня
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06.05.2023 15:42 Відповісти
 
 