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Росіяни обстріляли з "Граду" промислове підприємство в Нікополі: постраждало четверо людей (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська обстріляли з "Градів" Нікополь на Дніпропетровщині. Поранено чотирьох людей чоловіків.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"З "Граду" та важкої артилерії вдарили по Нікополю. Випустили понад чотири десятки снарядів!Поцілили по промисловому підприємству", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, поранені троє працівників. Це чоловіки 48, 50 та 58 років. Наслідки атаки уточнюються.
Згодом на Telegram-канал Дніпропетровської обласної прокуратури уточнили, що в результаті обстрілу постраждало четверо людей. Також пошкоджено промислове підприємство, приватні будинки, газопровід.
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