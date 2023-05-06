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Російського пропагандиста і учасника агресії проти України Прилєпіна підірвали в машині в РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Нижньому Новгороді підірвали автомобіль, у якому перебував російський терорист і пропагандист Захар Прилєпін. Водій загинув, Прилєпін поранений.
Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
За їх даними, під дном автомобіля Audi Q7, в якому Прилєпін прямував до родичів, розірвався вибуховий пристрій.
Водій загинув на місці. Прилєпіну надають медичну допомогу. Характер його поранень не уточнюють.
ЗМІ повідомляють, що разом з Прилєпіним в машині була його дочка. Вона неушкоджена. За повідомленнями телеграм-каналів, Прилєпін висадив доньку - і коли авто від'їхало на 200 метрів, стався вибух.
На місці працюють екстрені служби. На дорогах Нижегородської області виставляють блокпости.
Топ коментарі
+73 Valentina Grin
показати весь коментар06.05.2023 12:37
+51 Олександр Карін
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+40 Raccoonenko
показати весь коментар06.05.2023 12:38
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"Снаряд вдруг проснесло,
Ой,ладо,гей люли!
Башку оторвало,
Ой,ладо,гей люли!"
Жалко, не оторвало. Но думаю, впереди еще немало праздников
На суку прилеплена.
Не пойдет уж на врага Батальон Прилепина
Полмотора, полшофера.
Четверть карбюратора.
За кустами у забора - Жопа литератора
Тикають кацапы в "Новую Швабию".
Щас ему волосьев насадят нос изменят, боттокса в губы качнут и будит новый гражданин Францыи.
Жинку Вэдмэдчука фсе видели?
Запалилась она, вынужена была зашкварицца - без тушки супруга нет доступа к баблу.
Дочка Дугина и Пельмень слиняли одинакава.
Никатят такие фортэли - найду усех.
Панятно, шо за очень немалое бабло.
И оно у них таки есть.