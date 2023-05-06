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вибух (3749) Росія (47217) Прилєпін (48)

Російського пропагандиста і учасника агресії проти України Прилєпіна підірвали в машині в РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В Нижньому Новгороді підірвали автомобіль, у якому перебував російський терорист і пропагандист Захар Прилєпін. Водій загинув, Прилєпін поранений.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

За їх даними, під дном автомобіля Audi Q7, в якому Прилєпін прямував до родичів, розірвався вибуховий пристрій.

Водій загинув на місці. Прилєпіну надають медичну допомогу. Характер його поранень не уточнюють.

Читайте: "Земля перетравила молодого москаля": Росіяни скаржаться терористу Прилєпіну на пісні українського гурту "Пирятин"

ЗМІ повідомляють, що разом з Прилєпіним в машині була його дочка. Вона неушкоджена. За повідомленнями телеграм-каналів, Прилєпін висадив доньку - і коли авто від'їхало на 200 метрів, стався вибух.

На місці працюють екстрені служби. На дорогах Нижегородської області виставляють блокпости.

Російського пропагандиста і учасника агресії проти України Прилєпіна підірвали в машині в РФ 01
Російського пропагандиста і учасника агресії проти України Прилєпіна підірвали в машині в РФ 02
Російського пропагандиста і учасника агресії проти України Прилєпіна підірвали в машині в РФ 03
Російського пропагандиста і учасника агресії проти України Прилєпіна підірвали в машині в РФ 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+73
От би, ця с...ка здохла.
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06.05.2023 12:37
+51
Їбана мразь, яка закликала до знищення українців і конкретно українських дітей. Сподіваюсь, цьому гнійному підору трохи повідривало кінцівки і воно здохне не відразу, а принаймі через тиждень і в страшних муках.
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06.05.2023 13:30
+40
Геть живий чи ще є надія?
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06.05.2023 12:38
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Коли цей підар здохне,тоді і повідомите.
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06.05.2023 18:12 Відповісти
Хреновый был из него танцор, а теперь и вообще никакой 😀
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06.05.2023 18:40 Відповісти
МАЛОВАТО БУДЕТ!
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06.05.2023 18:50 Відповісти
Як каже Балу- ЗахарГовно Прілєпін.Нє балєй!🤣
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06.05.2023 19:18 Відповісти
У скрепоносца, машина какая то не скрепная была.
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06.05.2023 19:58 Відповісти
А яма начє вручну вирита.
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06.05.2023 22:15 Відповісти
Автівку шкода, собаку ні.
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06.05.2023 22:50 Відповісти
Треба, щоб воно здохло в лікарні.
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06.05.2023 23:09 Відповісти
должен был умереть от потери крови если я правильно понимаю
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07.05.2023 00:02 Відповісти
Ну, что Прилепин - ТВАРЬ, теперь без копыт и без ЧЛЕНА будешь КУКАРЕКАТЬ !!!!
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07.05.2023 01:08 Відповісти
Что-то Швейка вдруг вспомнил:
"Снаряд вдруг проснесло,
Ой,ладо,гей люли!
Башку оторвало,
Ой,ладо,гей люли!"

Жалко, не оторвало. Но думаю, впереди еще немало праздников
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07.05.2023 03:06 Відповісти
машина на газу? может балон рванул?
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07.05.2023 03:58 Відповісти
Что бы Билли не побили - не проходило ни дня!
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07.05.2023 08:12 Відповісти
мразь
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07.05.2023 08:48 Відповісти
жалко что одного.
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07.05.2023 09:57 Відповісти
Гіркін і бородай - приготуватися!!! А ще наступні - зек, коля бімба, клименко, марков та інші (я всіх в екзилі вже не пам'ятаю, але їх там у мацкві багато заховались, вони ************* гниди і підораси).
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07.05.2023 11:57 Відповісти
На сосне висит нога
На суку прилеплена.
Не пойдет уж на врага Батальон Прилепина

Полмотора, полшофера.
Четверть карбюратора.
За кустами у забора - Жопа литератора
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07.05.2023 12:53 Відповісти
на асфальті ефект був би кращий - грунт поглинув частину енергії вибуху
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07.05.2023 17:18 Відповісти
Мало тварюке досталось, ой мало, ну ничего, будем надеяться, что и этого будет достаточно, чтоб подохнуть этой сволочи!!!
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07.05.2023 19:19 Відповісти
Постанова.
Тикають кацапы в "Новую Швабию".
Щас ему волосьев насадят нос изменят, боттокса в губы качнут и будит новый гражданин Францыи.
Жинку Вэдмэдчука фсе видели?
Запалилась она, вынужена была зашкварицца - без тушки супруга нет доступа к баблу.
Дочка Дугина и Пельмень слиняли одинакава.
Никатят такие фортэли - найду усех.
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07.05.2023 20:21 Відповісти
Так я не зрозумів - ця тварина здохла, чи ні?
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07.05.2023 20:29 Відповісти
Тільки нога відвалилась.
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07.05.2023 21:54 Відповісти
а мине кажэцца, шо контора развернула гешэфт: эвакуирует безнадьожных в ЕС с новой личностью.
Панятно, шо за очень немалое бабло.
И оно у них таки есть.
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07.05.2023 22:49 Відповісти
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