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армія РФ (13481) Бердянськ (370) Запорізька область (2562)

Росіяни разом із мирними мешканцями "евакуюють" з окупованих територій Запорізької області своїх військових, - Бердянська МВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти,депортація

Зранку 6 травня до окупованого Бердянська заїхали "евакуаційні автобуси". За попередніми даними, людей, вивезених з інших тимчасово окупованих територій Запорізької області, розселили на базах відпочинку на Косі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бердянської міської військової адміністрації.

"Але ми маємо свідчення, які вказують на те, що ця евакуація цивільних могла бути прикриттям.

У Токмаку у батьків вимагали щось на кшталт довіреності на дитину - дітей саджали в окремі автобуси. Жінок та невелику кількість чоловіків - до іншого автобуса.

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При цьому, з цивільними була лише третина автобусів, а решта - з військовими росіянами.

Мирне населення заїхало до Бердянська, а армію загарбника повезли в бік Маріуполя.

Є підстави вважати, що окупанти під прикриттям живого щита вивозили своїх солдатів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні окупаційна "влада" Запорізької області оголосила про так звану евакуацію з 18 прифронтових міст.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+13
садиться в отдельные от своих детей автобусы - доказательство дебилизма этих родителей.
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06.05.2023 15:51
+13
треба розуміти що окупація півдня Укрвїни відбувалась дуже швидко завдяки зусиллям боневтіка, дельмака та верещучки. тому у людей банально не було часу виїхати. частина свідомо залишилась там бо бажала отримати паспорт з півнем. тепер відчують на собі сруський мір
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06.05.2023 16:03
+10
Так они выводили своих из Херсона, под прикрытием гражданских через мосты и переправы, вывезли 74 тыс. жителей на левый берег.
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06.05.2023 15:58
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садиться в отдельные от своих детей автобусы - доказательство дебилизма этих родителей.
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06.05.2023 15:51 Відповісти
а якщо їх так посадили силоміць? тут важко ствердно щось говорити.
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06.05.2023 16:29 Відповісти
не исключено. Причем я уверен, что в колонне автобусов с детьми едут и автобусы с кацапскими военными.
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06.05.2023 18:27 Відповісти
так і є. так само як перед втечею з Херсона робили кацапи.
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06.05.2023 19:35 Відповісти
Так они выводили своих из Херсона, под прикрытием гражданских через мосты и переправы, вывезли 74 тыс. жителей на левый берег.
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06.05.2023 15:58 Відповісти
Они так из Славянска бежали. Стандартная тактика путлера.
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06.05.2023 16:09 Відповісти
треба розуміти що окупація півдня Укрвїни відбувалась дуже швидко завдяки зусиллям боневтіка, дельмака та верещучки. тому у людей банально не було часу виїхати. частина свідомо залишилась там бо бажала отримати паспорт з півнем. тепер відчують на собі сруський мір
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06.05.2023 16:03 Відповісти
З російського форуму - "Москаляка - не любой русский, это про власть. Любой русский это кацап. Кацапов на ножи никто не предлагал."
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06.05.2023 16:03 Відповісти
Зрадники також "звалюють". Але купа народу, який танцював із георгіївськими стрічками, який видавав окупантам патріотів - залишаються. І що з ними робити?
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06.05.2023 16:04 Відповісти
Разбираться и сажать до 15 лет. Но не при этой власти, ей самой на пятнашку надо готовится.
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06.05.2023 16:11 Відповісти
Якути .... вирішили повернутись у свої історичні ... ЮРТИ. На Байкалі до Китаю.
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06.05.2023 16:11 Відповісти
Вся эта эвакуация пахнет рукотворно запланированной техногенной катастрофой на АЭС. Таким образом радисты попытаются сбить наступление ВСУ и закрепиться на уже захваченном.
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06.05.2023 16:15 Відповісти
Рашисты
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07.05.2023 02:09 Відповісти
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06.05.2023 16:18 Відповісти
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06.05.2023 16:32 Відповісти
А навіщо їм прикриватись мирняком , щоб виїхати ? Вони можуть це зробити вільно , без всякого прикриття .
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06.05.2023 17:05 Відповісти
 
 