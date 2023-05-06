Росіяни разом із мирними мешканцями "евакуюють" з окупованих територій Запорізької області своїх військових, - Бердянська МВА

Зранку 6 травня до окупованого Бердянська заїхали "евакуаційні автобуси". За попередніми даними, людей, вивезених з інших тимчасово окупованих територій Запорізької області, розселили на базах відпочинку на Косі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бердянської міської військової адміністрації.

"Але ми маємо свідчення, які вказують на те, що ця евакуація цивільних могла бути прикриттям.

У Токмаку у батьків вимагали щось на кшталт довіреності на дитину - дітей саджали в окремі автобуси. Жінок та невелику кількість чоловіків - до іншого автобуса.

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При цьому, з цивільними була лише третина автобусів, а решта - з військовими росіянами.

Мирне населення заїхало до Бердянська, а армію загарбника повезли в бік Маріуполя.

Є підстави вважати, що окупанти під прикриттям живого щита вивозили своїх солдатів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні окупаційна "влада" Запорізької області оголосила про так звану евакуацію з 18 прифронтових міст.

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