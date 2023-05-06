У Росії заявляють про затримання підозрюваного в замаху на Прилєпіна: чоловік нібито родом з України і нещодавно отримав громадянство РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини українофоба і пропагандиста Захара Прилєпіна.
Як заявили в російському МВС, затриманий за підозрою в причетності до вибуху машини Прилєпіна раніше був судимий. Розшук можливих співучасників підриву автомобіля триває, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Як повідомили у силових структурах РФ, причетних до замаху на Прилєпіна шукають у Підмосков'ї, встановлено адреси їхнього проживання.
Нібито встановлено квартиру в Підмосков'ї, де могло бути зібрано саморобний вибуховий пристрій, яким підірвали автомобіль.
За даними телеграм-каналу 112, затриманий чоловік родом з України і нещодавно отримав російське громадянство. 30-річного жителя Нижегородської області бачили місцеві з села Піонерське протягом двох днів, він просто ходив лісом.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, авто російського пропагандиста Прилєпіна підірвали в Нижегородській області РФ. Водій загинув, Прилєпін дістав поранення - струс мозку й переломи. Його гелікоптером доправили до лікарні. В області введено план "Перехоплення".
Згодом військовий рух українців та кримських татар "Атеш" натякнув, що причетний до підриву автомобіля російського терориста Захара Прилєпіна.
Будь ласка, зачекайте...
Гебня діє до сих пір єжово-берійськими методами.
- Я и рассказываю! Ну... наш капитан лихой. Так что он взял, да и
прихлопнул Прихлопаприлепил Прилепа.
(хф "Пираты Карибского моря")
Сподіваємося буде зустріч з татарським.