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Новини За кордоном
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замах (471) Прилєпін (48)

У Росії заявляють про затримання підозрюваного в замаху на Прилєпіна: чоловік нібито родом з України і нещодавно отримав громадянство РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

прилепін

МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини українофоба і пропагандиста Захара Прилєпіна.

Як заявили в російському МВС, затриманий за підозрою в причетності до вибуху машини Прилєпіна раніше був судимий. Розшук можливих співучасників підриву автомобіля триває, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Як повідомили у силових структурах РФ, причетних до замаху на Прилєпіна шукають у Підмосков'ї, встановлено адреси їхнього проживання.

Нібито встановлено квартиру в Підмосков'ї, де могло бути зібрано саморобний вибуховий пристрій, яким підірвали автомобіль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Слідком РФ показав вирву на місці вибуху машини терориста Прилєпіна. ВIДЕО

За даними телеграм-каналу 112, затриманий чоловік родом з України і нещодавно отримав російське громадянство. 30-річного жителя Нижегородської області бачили місцеві з села Піонерське протягом двох днів, він просто ходив лісом.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, авто російського пропагандиста Прилєпіна підірвали в Нижегородській області РФ. Водій загинув, Прилєпін дістав поранення - струс мозку й переломи. Його гелікоптером доправили до лікарні. В області введено план "Перехоплення".

Згодом військовий рух українців та кримських татар "Атеш" натякнув, що причетний до підриву автомобіля російського терориста Захара Прилєпіна.
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Топ коментарі
+26
Який молодець, тільки в оркостані легалізувався і відразу до роботи.
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06.05.2023 17:24
+19
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06.05.2023 17:59
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06.05.2023 17:27
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Який молодець, тільки в оркостані легалізувався і відразу до роботи.
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06.05.2023 17:24 Відповісти
Справжній Біндєровєц)
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06.05.2023 17:26 Відповісти
Не Медведчук часом?!))
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06.05.2023 17:29 Відповісти
Добкін. Інфа - сотка!!!
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06.05.2023 17:30 Відповісти
Та Добкін став на довгий путь ісправлєнія. Тоді хто?! Невже знову брати Зорян/Шкіряк лютують?!
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06.05.2023 17:36 Відповісти
Не трогайте гордость Харькова. Оно уже в рясе и причастиями торгует, и лупатыми беньками лупает в такт кадилу.
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06.05.2023 17:47 Відповісти
Можливо оксана перевзулася, майно в Україні не хоче втрачати.
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06.05.2023 17:34 Відповісти
Теж може бути. Мутна та Оксана... з черепами нюхається..паломниця.
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06.05.2023 17:39 Відповісти
И как не написали, что вчера с вокзала и с поезда со Львова ну буквально! Наши когда хотят, могут.
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06.05.2023 17:43 Відповісти
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06.05.2023 17:25 Відповісти
...і прилетіло по пакалєніям прилєпіна. сам накликав..
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06.05.2023 17:41 Відповісти
І??? Водій також був "родом з України".
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06.05.2023 17:27 Відповісти
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06.05.2023 17:27 Відповісти
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06.05.2023 17:27 Відповісти
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06.05.2023 17:31 Відповісти
Та пол паРаши родом С Украины, ловить - не переловить. Козак, Матвиенко, Бортко - имя им легион.
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06.05.2023 17:29 Відповісти
Матвієнчиху сюди не шийте. Її батьки тут проєздом вишкребка зробили і вона повернулась на істарічєскю родіну.

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06.05.2023 17:33 Відповісти
Отож українці-колаборанти сто раз побумайте перпд тим,як роzіянський паспорт отримувати.На випадок якоїсь НП.типу нинішнього замаху винні будуть 100% колишні українці.
Гебня діє до сих пір єжово-берійськими методами.
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06.05.2023 17:34 Відповісти
Знайшли Зоряна, шукають Шкіряка. А може навпаки?
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06.05.2023 17:40 Відповісти
Бідняка,колишній судимий,отримав громадянство,ходив собі лісом 2 дні і думав ось прекрасний русскій мір,тепер заживу і тут на голову звалився прилєпін...Сумний кінець в цій казці ...
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06.05.2023 17:41 Відповісти
Расскажи, что было дальше!
- Я и рассказываю! Ну... наш капитан лихой. Так что он взял, да и прихлопнул Прихлопа прилепил Прилепа.
(хф "Пираты Карибского моря")
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06.05.2023 17:46 Відповісти
Усих чоловікiв родом з України негайно затримати по пiдозрi.
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06.05.2023 17:47 Відповісти
Самі підірвали, самі і винного призначили.
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06.05.2023 17:48 Відповісти
Ну звісно, хіба могло бути інакше...
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06.05.2023 17:51 Відповісти
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06.05.2023 17:59 Відповісти
Кива молодець. Роботу налагодив в рашці по утилізації руського лайна.
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06.05.2023 18:26 Відповісти
😃А що, якщо справді кива- це агент СБУ???
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06.05.2023 18:50 Відповісти
Танунах...
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06.05.2023 18:51 Відповісти
Так і є. З Ярошем Правим сектором керував. Тільки кацапам його не розкусити. Гарно підготовлений.
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06.05.2023 18:57 Відповісти
trojnoi agent
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06.05.2023 19:20 Відповісти
от не повезло пацану - среди всех переехавших на расию МВД выбрало именно его. По логике развития событий на кацапии ФСБ должно представить свою кандидатуру эмигранта с лугандона.
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06.05.2023 19:10 Відповісти
Візики Яроша, Правого сектору, томік Бандери, наколка з тризубом .
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06.05.2023 19:18 Відповісти
З нашої роботи нещодавно втекло на болота таке падло... Маю надію, це цього бовдура впіймали та зробили цапом відбувайлом...
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06.05.2023 20:12 Відповісти
прілєпіна прооперували та ввели у штучну кому, - росзмі.

Сподіваємося буде зустріч з татарським.
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06.05.2023 21:33 Відповісти
 
 