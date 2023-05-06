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Новини За кордоном
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зерно (1234) Молдова (1294)

Молдова приєднається до рішення ЄС про обмеження на імпорт продовольства з України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

молдова

Міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля в суботу поінформував українського візаві Миколу Сольського про намір Кишинева приєднатись до рішення Європейського Союзу щодо імпорту сільгосппродукції з України.

Про це повідомило молдовське Міністерство сільського господарства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У пресрелізі вказано, що Молдова має намір приєднатися до рішення ЄС про введення тимчасових заходів щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України, водночас дозволивши їхній транзит.

На зустрічі Боля пояснив Сольському, що у молдовських сховищах перебуває значна кількість зернових, і це викликає у фермерів побоювання, що їм не вистачить місця для нового врожаю.

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"Водночас тенденція експорту вітчизняного зерна є низхідною, витрати на логістику зросли, а ціни на міжнародних біржах обвалилися. Нашим аграріям необхідно максимально ефективно використати запаси зерна та підготуватися до нового сільськогосподарського сезону", – додав він.

Міністр сільського господарства Молдови підкреслив, що Кишинів солідарний із українським народом, який зазнав агресії Росії, та готовий вести "конструктивний діалог із українською владою" для вирішення проблем фермерів обох держав.

За підсумками зустрічі сторони домовилися посилити діалог на міністерському рівні для полегшення обміну інформацією та розвитку зв'язків із членами сільськогосподарської спільноти, ідеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+22
це гарний такий ляпас по мордяці йолопів зелених які думали що війна дасть їм змогу в європі непогано заробляти демпінгуючи ціни та знищуючи фермерів сусідніх країн які всіляко нам допомагають.
І не розумію чому ботва так переживає, ні Ви ні бюджет не отримає зовсім ніц з продажів баригиг-трейдарів.
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06.05.2023 18:00
+18
Молдова щє існує завдяки Україні, тварі
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06.05.2023 17:48
+11
До того ж вони щойно самі це сказали.
Сюрреалістичний світ.....
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06.05.2023 17:50
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Молдова щє існує завдяки Україні, тварі
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06.05.2023 17:48 Відповісти
До того ж вони щойно самі це сказали.
Сюрреалістичний світ.....
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06.05.2023 17:50 Відповісти

Оце так підтримка
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06.05.2023 17:48 Відповісти
Молдова перебуває у руслі румунської політики. Але маленьку Молдову можна зрозуміти, на відміну від великого Європейського Союзу. Але і в цьому випадку каміння варто спочатку кидати в напрямку Києва, а вже потім Брюсселя і Варшави.
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06.05.2023 18:34 Відповісти
Поки що у всіх мають бути спільні інтереси. Якщо ми самі не заробимо, то вони будуть давати з бюджету.
В цьому є сенс ?
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06.05.2023 18:43 Відповісти
Ви спираєтесь на вищі міркування. Торгівці зерном - люди прості.)
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06.05.2023 18:45 Відповісти
Це питання навіть не національні лідери вирішують, а ЄС
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06.05.2023 18:46 Відповісти
На відміну від совітів ЄС будує політику на консенсусі національних інтересів.
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06.05.2023 18:51 Відповісти
Я це розумію, але не бачу сенсу в даній ситуації. Хіба що загравання з виборцем. Зараз мало хто каже правду, бо вона може або образити, або зменшити підтримку політсили чи кандидата.
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06.05.2023 18:53 Відповісти
Зерно для Польщі не має такого суттєвого значення. Там отримують певну частку дотацій. Але заробіток, та й дотації в молочному і м'ясному секторі суттєво більші. Тож польське джерело зернової проблеми напевно має політичний характер. Але почалось воно у Києві, бо у Зеленського себе вже уявили в ЄС. А ж там виявляється захищають власні інтереси..
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06.05.2023 18:59 Відповісти
А наші якось реагують ? Чи вони спокійно склали лапки і слідкують за рішеннями ?
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06.05.2023 19:02 Відповісти
Отож.
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06.05.2023 19:12 Відповісти
****** циганськи
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06.05.2023 17:50 Відповісти
Ці , так звані друзяки , що показилися ?😠
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06.05.2023 17:51 Відповісти
Хто ще забув заблокувати український імпорт продовольства?
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06.05.2023 17:53 Відповісти
це гарний такий ляпас по мордяці йолопів зелених які думали що війна дасть їм змогу в європі непогано заробляти демпінгуючи ціни та знищуючи фермерів сусідніх країн які всіляко нам допомагають.
І не розумію чому ботва так переживає, ні Ви ні бюджет не отримає зовсім ніц з продажів баригиг-трейдарів.
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06.05.2023 18:00 Відповісти
т.е. нам зерно не надо продавать? все продают и хотят заработать, а нам нельзя? у вас вообще в голове помутилось?
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07.05.2023 02:20 Відповісти
нам кордони відкрили для транзиту!!!!! і заради цього мита ввізні зняли в сподіванні на чесність ***** трейдерів(йолопи напевно європейці).
Ніхто не забороняє продавати, але демпінгуючи ціни наші ділки знищують аграїв сусідніх країн, ***** бурхливо плескає в долоні, і мушу визнати це дало певні результати, деяким "біженцям" дуже скоро доведеться тікати з європи та США.
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07.05.2023 13:37 Відповісти
что значит демпингувати? у нас такие цены. Не хотят - пусть не покупают, их же никто не заставлял, верно? открыли для транзита, так почему они покупали, а не транзитировали? вопрос к ним, а не к нам.
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07.05.2023 18:22 Відповісти
ви до ЄС ще не маєте відношення
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06.05.2023 18:00 Відповісти
буде дуже смішно(нажаль НІ) якщо молдова з дирою у вигляді придністровя вступить у ЄС швидше за нас, а так і буде.
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06.05.2023 18:02 Відповісти
так, я теж гадаю, що так і буде. ЄС буде простіше інтегрувати країну з набагато меншою економікою. Цей парад обмежень на імпорт показує як сильно наш експорт впливає на ЄС.
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06.05.2023 18:08 Відповісти
Та вы шо! У вас информация от Ванги или от кого?
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06.05.2023 18:09 Відповісти
Вступить, і зразу вибере Додона "взад". І буде в ЄС ще один "члєн - любітєль росії".
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06.05.2023 18:57 Відповісти
А санкции ЕС против параши цыганский табор шота забыл поддержать,
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06.05.2023 18:02 Відповісти
ото так.., не дуже і здивована..
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06.05.2023 18:04 Відповісти
Берем сухпайки і не тільки , як гумдопомогу від наших країн- друзів , а самі торгуємо харчами ?Що за хрінь ?
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06.05.2023 18:05 Відповісти
Бо сухпайки - "на шару", гріх не брати. А за наші харчі платять гроші. Правда, не нам...
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06.05.2023 18:59 Відповісти
Перербка, переробка і ще раз переробка. Об'ємно це зменшить в сотню раз теперішні мегатони збіжжя. Плюс в декілька раз підніме додану вартість. Заваліть світ кормами, макаронами, олією чи спиртом, в кінці кінців. Що ж ми повітря возимо. Там, де начебто люди голодають, вони ж не зерно сирим їдять, а роблять продукцію. Робіть самі вже.
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06.05.2023 18:20 Відповісти
Так і мало б бути. Але то треба гроші вкладати, а тут землю хапнув, добривом залив, засіяв, зібрав і підняв х2, а то і більше. Людей офіційно тримати не треба цілий рік, основні витрати - техніка, пальне, добрива, оплата паїв. І у разі форсмажора максимум, що втратиш - кілька тракторів і комбайнів на десяток лямів гривень, а не умовний завод, який коштує сотні мільйонів. І проблема не стільки у війні, як у бардаку, який влаштовують суди, податківці, контролюючі органи, представники влади і т.д.
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06.05.2023 19:32 Відповісти
они нам и переработанное запретят перевозить, не переживайте
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07.05.2023 02:22 Відповісти
Всі розумні країни скуповують за безцінь сировину або свою використовують на власному виробництві. І лише готову продукцію відправляють на експорт. Тільки так. А в нас навпаки: ліс - кругляком за кордон, все збіжжя також, майже з поля, і все інше так само. Виробляти треба вдома, тоді і люди будуть заробляти в країні, а не бігати за доларом/євро по європах.
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06.05.2023 18:23 Відповісти
А как газ зимой Молдавии бесплатно, то дайте пожалуйста.
Дали, хотя самим критично не хватало.
А теперь от тех же молдаван прилетела "благодарность"...
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06.05.2023 18:26 Відповісти
А запустить произврдство длинного цікла нашим барінам слабо? Дать рабочие места, когда много земли поскупали. Конечно так проще соубить побістрому бабла истощая плодородніе земли. Отдайте земли фермерам или построите заводі по переработке зерна!!
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06.05.2023 18:37 Відповісти
Надо свое производить, а не вівозить ресурсі!
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06.05.2023 18:40 Відповісти
Понаїдались,підари?
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06.05.2023 19:32 Відповісти
Дружба дружбой, а табачек врозь. Своя рубашка ближе к телу. И т. д.
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06.05.2023 19:39 Відповісти
Байдуже,бо звичайний громадянин України як нічого не мав з продажів зерна,так нічого і не має,і це стосується майже всього імпорту з України.Країна завжди так існувала економічно:еліта,влада-окремо,а населення-окремо,і ці два світи ніколи не перетинались.До війни,коли еліті потрібен став захист їх ресурсів.Тут вони,нарешті згадали про звичайних смертних.
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06.05.2023 19:53 Відповісти
да пенсии и соцвыплаты вам с неба падали...И где вы такие беретесь?
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07.05.2023 02:24 Відповісти
Які пенсії та соцвиплати,та в яких розмірах отримувала звичайна молода родина з двома дітьми?
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07.05.2023 11:21 Відповісти
 
 