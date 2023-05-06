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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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зерно (1234) Польща (5156)

Польща закликає ЄС ввести санкції проти російської сільгосппродукції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зерно

Польща вимагатиме від Європейського союзу запровадження санкцій проти імпорту сільгосппродукції Росії до Європи.

Про це заявив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садош, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він наголосив, що неприпустимо дозволяти Росії імпортувати сільськогосподарську продукцію в ЄС під приводом нібито продовольчої безпеки.

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"Ми вважаємо, що санкції щодо російської сільськогосподарської продукції повинні бути введені негайно, хоча б через проблеми, пов'язані з імпортом української продукції до ЄС", – сказав Садош.

Він наголосив, що наразі Європі не загрожує розрив ланцюга постачання сільськогосподарської продукції.

"Навіть навпаки. У нас є проблема з надлишками. Ми зараз вирішуємо проблему зі значно збільшеним імпортом сільськогосподарської продукції з України", – заявив представник Варшави при ЄС.
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Топ коментарі
+14
Цікаво, значить українське зерно заблочили повністю, а у кацапів купують? ******* цирк якийсь...
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06.05.2023 19:22
+4
РСФСР не СССр, на секундочку.
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06.05.2023 19:15
+4
Спочатку санкції проти української сільгосппродукції, а проти кацапської лише заклики. Потрійні стандарти?
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06.05.2023 19:30
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Да и икра не РФСРовская...
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06.05.2023 19:16 Відповісти
Не надо тупить в прямом эфире, она Азердбайжану принадлежит.
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06.05.2023 19:24 Відповісти
Твоє ставлення до **********?
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06.05.2023 19:27 Відповісти
Путлер-*****, А твое? Где воевал?
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06.05.2023 19:31 Відповісти
Я взагалі то кацапського проксениша запитував.Спочатку Київ,потім харківщина.
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06.05.2023 19:32 Відповісти
Та шо ти так за киргиза хвилюєшься. Вони всі татаро-монголи, 400 років трахали московію. Зараз московія трахає чеченів.
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06.05.2023 19:51 Відповісти
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06.05.2023 19:57 Відповісти
Рашоботы просто задолбали, а то, что раша уже закончилась и так понятно.
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06.05.2023 19:58 Відповісти
Хіба союз не продавав пшеницю, метал за кордон ?
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06.05.2023 19:09 Відповісти
Як ти ставишся до **********?
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06.05.2023 19:22 Відповісти
Малось на увазі до 39 року, до початку 2 Світової війни. совок викачував з України все. Подивись український серіал -Сага.
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06.05.2023 19:56 Відповісти
РСФСР не СССр, на секундочку.
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06.05.2023 19:15 Відповісти
Іжу ні, сировину. Перекупщики... Купують за дешево, через низьку якість і перепродають папуасам...
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06.05.2023 19:18 Відповісти
Роскирию тобі ахренітельну тайну. Пушніной та ікрой московія торгувала ще з грозного, і раніше. А ввозила - порох, стальні заготовки, дзеркала, тканини, мідь, олово.... да все те шо немогли зробити жопоруки.
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06.05.2023 19:48 Відповісти
Твоє ставлення до **********?
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06.05.2023 19:57 Відповісти
Цікаво, значить українське зерно заблочили повністю, а у кацапів купують? ******* цирк якийсь...
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06.05.2023 19:22 Відповісти
Спочатку санкції проти української сільгосппродукції, а проти кацапської лише заклики. Потрійні стандарти?
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06.05.2023 19:30 Відповісти
Оце і євросоюз...українське ні,а кауапське купуємо...«друзі»...
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06.05.2023 19:32 Відповісти
ВСУ попали по авиабазе в Крыму - военкор
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06.05.2023 19:53 Відповісти
Андрей Цаплиенко заявил, ссылаясь на свои источники, что под Симферополем было попадание в местный аэродром Гвардейское.
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06.05.2023 19:55 Відповісти
ракетный комплекс С-300 - 6 штук;
РЛС разных типов - 6 штук
штурмовик Су-25 - 10 штук;
бомбардировщик Су-24 - 8 штук;
самолет управления Ил-18 - 1 штука;
много автомобильной техники, складов боеприпасов и хранилищ горючего.
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06.05.2023 19:57 Відповісти
"Что из этого повреждено, требует уточнения. Чем дотянулись, тоже неясно", - добавил журналист.
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06.05.2023 19:58 Відповісти
польща вже санкціонувала українську агропродукцію, тепер найкращий час зайнятися кацапською.
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06.05.2023 20:19 Відповісти
закрыть продажу всего с болот мацковии
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06.05.2023 20:21 Відповісти
Одна з умов роботи " зернового коридору" - дозвіл на продажі сільгосппродукції рф. Та Європа могла б просто відмовитись купувати її, незважаючи, на ціну. Словом, заплутано все там.
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06.05.2023 20:45 Відповісти
Чому тильки закликаете?ви що на марси живёте?дякую вам за пидтримку ви в першу чергу допомогали Украйнцям!там паче Дитям!!!але э одне!!!навищо вам говорити з ЕС як виж сами спромотни зробити богато Крокив щоб заборонити для ПОРШИ здийснуваьи торгивлю!!!
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06.05.2023 21:58 Відповісти
 
 