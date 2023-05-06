Польща закликає ЄС ввести санкції проти російської сільгосппродукції

Польща вимагатиме від Європейського союзу запровадження санкцій проти імпорту сільгосппродукції Росії до Європи.

Про це заявив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садош, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він наголосив, що неприпустимо дозволяти Росії імпортувати сільськогосподарську продукцію в ЄС під приводом нібито продовольчої безпеки.

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"Ми вважаємо, що санкції щодо російської сільськогосподарської продукції повинні бути введені негайно, хоча б через проблеми, пов'язані з імпортом української продукції до ЄС", – сказав Садош.

Він наголосив, що наразі Європі не загрожує розрив ланцюга постачання сільськогосподарської продукції.

"Навіть навпаки. У нас є проблема з надлишками. Ми зараз вирішуємо проблему зі значно збільшеним імпортом сільськогосподарської продукції з України", – заявив представник Варшави при ЄС.