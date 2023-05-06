Міноборони про заяви Пригожина щодо позицій в Бахмуті: Не треба шукати глибокі сенси чи багатоходові комбінації. Ворог не змінив свої плани
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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала не шукати в заявах російських ватажків глибоких сенсів чи натяків на багатоходові комбінації.
"Як розцінювати відео та текстові заяви ворожих ватажків про їх плани? Ніяк. Не треба шукати в них глибокі сенси чи багатоходові комбінації", - зазначила Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За її словами, ворог не змінив свої плани щодо України та має на меті завоювати всю її територію.
Так, після минулорічної невдалої спроби здійснення бліцкригу загарбники рухаються тепер поетапно.
"Точніше, намагаються рухатись, бо наші оборонці не дають їм це зробити", - зауважила Маляр.
Заступниця міністра наголосила, що, незалежно від сказаного, написаного чи показаного ворогом, треба завжди бути готовим до найпідступніших сценаріїв, адже саме це росія й демонструє від початку війни.
Як повідомлялося, днями глава ПВК "Ванер" Євген Пригожин заявив, ніби з 10 травня виведе з Бахмута Донецької області своїх найманців. Причиною він назвав відмову Міністерства оборони РФ надати їм достатню кількість боєприпасів.
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Скандал, которого нет
Весь день 5 мая главной темой российских государственных и оппозиционных каналов был Евгений Пригожин и его «Шойгу, бл...ь!». Пригожин показывал тела погибших за сутки в Бахмуте «вагнеровцев», винил в их гибели искусственный снарядный голод, а позже вовсе пригрозил вывести подразделения из Бахмута 10 мая, если ситуация со снарядами не изменится.
Журналисты и эксперты анализировали появление в расположении «Вагнера» генерал-полковника Михаила Мизинцева, который до 27 апреля был заместителем министра обороны РФ и курировал материально-техническое обеспечение, а теперь стал заместителем командира ЧВК. За этим экспертам виделся раскол внутри минобороны, виновником которого стал Пригожин. Якобы при Мизинцеве «Вагнер» получал снарядов больше, чем армейские подразделения, это не нравилось Шойгу, за что Мизинцева и отправили в отставку. А появление целого генерал-полковника на руководящей должности в ЧВК говорит о росте влияния Пригожина.
Давайте разберемся, что же происходит на самом деле. По нашей информации, Михаил Мизинцев как служил в министерстве обороны, так и служит. Он больше не отвечает за материально-техническое обеспечение, но из армии не уволен и, по слухам, числится теперь в ГУ ГШ, которое в народе по-прежнему зовут ГРУ.
ГУ ГШ контролировало и контролирует ЧВК «Вагнер», в которой Евгений Пригожин является главным публичным лицом и собирателем внебюджетных (бюджетных впрочем тоже) денег и новобранцев. К управлению боевыми действиями и планированию операций Пригожин не имеет никакого отношения уже несколько лет. Это территория офицеров ГУ ГШ, прикомандированных в ЧВК. Появление Мизинцева на посту замкомандира «Вагнера» говорит не об опале генерал-полковника и не о росте влияния Пригожина, а о том, что ЧВК скоро будет сильнее встроено в армейскую структуру, для этого Мизинцев и пришел, чтобы сконцентрировать в руках ГУ ГШ не только военное, но и административно-хозяйственное управление. По словам источников в минобороны, никакого конфликта между Мизинцевым и Шойгу нет.
Мы уже много раз писали, что заявления Пригожина по Бахмуту связаны только с тем, что он хочет красиво обставить отступление от города, в который ЧВК и армия бились головой с прошлого июля. Заявление про 10 мая из той же оперы. Если украинское наступление начнется 8-9 числа, как говорят многие российские армейские источники, то к 10 мая из города вместе с ЧВК «выйдут» вообще все российские подразделения. Если же наступление начнется позже, то ЧВК продолжит воевать в Бахмуте. Снаряды у «вагнеровцев», кстати, есть. Да и потери последних дней далеко не самые высокие. Это стандартные среднесуточные потери российских сил в боях за город в последние шесть месяцев.
Громкие выступления Пригожина обычно не расходятся дальше телеграм-каналов. Также в своих эскападах он никогда не обращался к Путину*. В этот раз вышло иначе. Говоря про выход из Бахмута Пригожин упомянул «верховного главнокомандуюшего». Отреагировали и официальные СМИ. «Коммерсант» опустил оскорбления в адрес Шойгу, но написал о намерении ЧВК оставить позиции 10 мая, если ситуация со снарядами не изменится. Дал комментарий и Дмитрий Песков, сообщив, что Кремль в курсе. То есть, для аудитории российских СМИ все выглядит почти как плановая перегруппировка - «вагнер» вышел, армия зашла. О конфликте между Шойгу и Пригожиным не говорится.. Потому что для внутрироссийской аудитории и нет никакого конфликта. Это тема для информационного пузыря в котором живут аудитории оппозиции и z-каналов. Возможно, «конфликт» намеренно раздувается именно в тг, чтобы создать у имеющей хоть какой-то вес в Европе росийской оппозиции иллюзию борьбы в элитах, а потом воспользоваться этой иллюзией, чтобы перекинуть через границу «бегущих от Шойгу опальных соратников Пригожина». Под видом которых высоколобые разведчики из ГУ ГШ попытаются внедрить своих агентов. Разговоры о возможности такого развития событий уже ходят в генштабе. Будет забавно, если за их легализацию будут выступать Осечкин, Пономарев, Гудков и Ходорковский.
@Volyamedia
бо ***** закончілось..
наверно будет Киев брать за 3 дня, на 4-ый выйдут к Ла-Маншу,
а там и стены концлагеря Рейкьявик рядом.
Да прибудут с вами троица: Кабздох, Сдох, Маторылла и сторож Гиви иже с ними!!!