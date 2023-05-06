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Російські дрони активізувалися по всій лінії фронту: у суботу збито 5, - командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ланцет

Протягом дня у суботу протиповітряна оборони знищила 5 ворожих безпілотників.

Про це розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ

"Ворог активізував роботу БпЛА різних типів по всій лінії фронту. Протягом дня 6-го травня силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено п’ять ворожих безпілотників: чотири – оперативно-тактичного рівня та один ударний БпЛА типу "Ланцет", - розповів Олещук.

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Російські дрони активізувалися по всій лінії фронту: у суботу збито 5, - командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук 01
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Ніхрена собі актив. Цілих 5. Командувач - скіки було всього? Бо так виходить 100%.
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06.05.2023 19:31 Відповісти
Ці ланцети ще попсують нам натівську техніку, якщо МО та Федоров будуть і далі бездіяти. Потрібні терміново ефективні РЕБи для притидії цим ланцетам. Інакше "Леопарди" перетворяться в металобрухт.
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06.05.2023 19:35 Відповісти
есть у меня большие подозрения, что министерство яиц совершенно не занимается проблемой производства "окопных РЭБов", хотя только в одном Киеве что-то осталось на мощностях КРЗ, "Меридиана" им. Королева, "Сатурна", завода "Квант" вместе с НИИ "Квант" и еще кучей профильных предприятий. А вместо этого волонтёры клепают их в единичных экземплярах на коленке из разнобоя, купленного на Кардачах. А потребность в них на фронте исчисляется тысячами. Возможно, такие технические проблемы сложны для понимания юристов, и вместо них должны быть другие люди.
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06.05.2023 20:49 Відповісти
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в связи с плотным графиком и множеством мероприятий, запланированных на этот день, Владимир Путин примет парад по видеосвязи.
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06.05.2023 19:39 Відповісти
Не, ну кто сомневался, шо в Мариуполи был но?
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06.05.2023 19:59 Відповісти
был не он?
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06.05.2023 20:01 Відповісти
Ці Ланцети масово виробляються промисловістю на московії і фінансуються тамтешнім рейхом, а наша держава в особі клоунів з адвокатими за рік війни поставила на ковеєр наш власний ударний дрон?
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06.05.2023 20:47 Відповісти
 
 