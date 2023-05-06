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Російські дрони активізувалися по всій лінії фронту: у суботу збито 5, - командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Протягом дня у суботу протиповітряна оборони знищила 5 ворожих безпілотників.
Про це розповів командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ
"Ворог активізував роботу БпЛА різних типів по всій лінії фронту. Протягом дня 6-го травня силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено п’ять ворожих безпілотників: чотири – оперативно-тактичного рівня та один ударний БпЛА типу "Ланцет", - розповів Олещук.
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