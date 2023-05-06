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армія РФ (13481) Запорізька область (2562) Федоров Михайло (533)

Жителів Запорізької області закликають повідомляти у чат-бот "єВорог" про техніку РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,кацап,русня,орк

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликає громадян повідомляти про колони військової техніки російської армії на окупованих територіях Запорізької області за допомогою чат-бота "єВорог".

Відповідний заклик Федоров опублікував у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Військовим дуже потрібна ваша допомога в Запорізькій області — надсилайте заявки про техніку росіян у єВорог @evorog_bot

На мапі — конкретні населені пункти, щодо яких необхідна інформація. Серед них — Василівка, Токмак, Кам’янка-Дніпровська, Дніпрорудне, Енергодар та Пологи.

Пишіть, якщо бачите там танки, БТРи, бензовози, ракетні комплекси С300, Іскандери. Або переміщення колон техніки та скупчення особового складу. Цінне кожне повідомлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни разом із мирними мешканцями "евакуюють" з окупованих територій Запорізької області своїх військових, - Бердянська МВА

За можливості обережно робіть фото / відео. Але перед цим переконайтеся, що росіяни вас не бачать. Одразу після відправлення у єВорог видаліть листування з чатботом та всі надіслані дані.

Дякую кожному за сміливість. Запорізька область буде вільною від окупантів та колаборантів. Сили оборони працюють над цим. Наближаємо деокупацію разом", - закликав Федоров.

Жителів Запорізької області закликають повідомляти у чат-бот єВорог про техніку РФ 01
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Цікава конструкція кацапського танку... див на хв. 2:08

https://ru.euronews.com/video/2023/05/06/novosti-dnya-6-maya-vechernij-vypusk

Таких ще не показували тут.
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06.05.2023 21:15 Відповісти
повідомляти у чат-бот в обмін на короткоствол і рпг-7...
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06.05.2023 21:20 Відповісти
єВорог...

М′ясо є ?
Є-є!
Пиво є?
Є-є!
Сало є?
Є-є!
Всьо чотко!

(Брати Гадюкіни)
_________________________

Отже, також маємо єМ′ясо, єПиво, єСало!
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06.05.2023 21:22 Відповісти
Я знаю где ВРАГИ в зРаде и в ОП, реагируйте.
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06.05.2023 21:24 Відповісти
кацапам стоит уйти из Пришиба. Больно название нехорошее.
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06.05.2023 21:33 Відповісти
...Михайло Федоров закликає громадян повідомляти ...

Черговий ідіот від зебілів. В свій час на Сумщині,без закликів, повідомлення йшли так що можна було слідкувати куди кожний москаль посцять пішов,а він щось закликає.
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07.05.2023 00:01 Відповісти
телеграм, швидше за все, контролюється фсб. невже інші месенджери не дозволяють створювати аналогічні чат-канали...
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07.05.2023 01:16 Відповісти
 
 