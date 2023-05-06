Жителів Запорізької області закликають повідомляти у чат-бот "єВорог" про техніку РФ
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Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликає громадян повідомляти про колони військової техніки російської армії на окупованих територіях Запорізької області за допомогою чат-бота "єВорог".
Відповідний заклик Федоров опублікував у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Військовим дуже потрібна ваша допомога в Запорізькій області — надсилайте заявки про техніку росіян у єВорог @evorog_bot
На мапі — конкретні населені пункти, щодо яких необхідна інформація. Серед них — Василівка, Токмак, Кам’янка-Дніпровська, Дніпрорудне, Енергодар та Пологи.
Пишіть, якщо бачите там танки, БТРи, бензовози, ракетні комплекси С300, Іскандери. Або переміщення колон техніки та скупчення особового складу. Цінне кожне повідомлення.
За можливості обережно робіть фото / відео. Але перед цим переконайтеся, що росіяни вас не бачать. Одразу після відправлення у єВорог видаліть листування з чатботом та всі надіслані дані.
Дякую кожному за сміливість. Запорізька область буде вільною від окупантів та колаборантів. Сили оборони працюють над цим. Наближаємо деокупацію разом", - закликав Федоров.
Будь ласка, зачекайте...
https://ru.euronews.com/video/2023/05/06/novosti-dnya-6-maya-vechernij-vypusk
Таких ще не показували тут.
М′ясо є ?
Є-є!
Пиво є?
Є-є!
Сало є?
Є-є!
Всьо чотко!
(Брати Гадюкіни)
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Отже, також маємо єМ′ясо, єПиво, єСало!
Черговий ідіот від зебілів. В свій час на Сумщині,без закликів, повідомлення йшли так що можна було слідкувати куди кожний москаль посцять пішов,а він щось закликає.