Заява Пригожина про брак боєприпасів - блеф. Зараз вони випускають понад 20 тисяч снарядів на добу, - Череватий
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Речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий назвав тираду ватажка російської державної терористичної організації Група Вагнера Євгена Пригожина щодо нестачі боєприпасів "повним блефом". Жорсткі бої в Бахмуті тривають.
Про це Череватий сказав у коментарі CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ми контролюємо частину міста. Там нічого не змінилося, триває позиційна війна. Супротивник не здійснив жодного великого прориву", – сказав представник ЗСУ.
Череватий відкинув заяви Пригожина про зменшення запасів боєприпасів. За його словами, протягом останньої доби окупанти випустили тисячі снарядів уздовж лінії фронту.
"Зараз вони випускають понад 20 тисяч снарядів на добу. Тому це повний блеф", – сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
І слухати вбивцю та злочинця - не варто.
тобі потрібно вбивати цивільне населення, робити злочини на ґрунті расової ненависті-геноцид, знищувати місцевих етносів з ціллю захоплення територій... Ти створюєш організацію "незалежне військове угрупування" називаєш "Вагнер", а потім всю відповідальність за злочини скидаєш на цю організацію, ось збройні сили РФ добрі і гуманні, а Вагнер це злочинці за дії яких ми влада РФ не несемо відповідальності... коли це буде потрібно, РФ знищить Вагнер, а потім за потреби відродить під іншою назвою...
Китай навряд чи ,, бо русня їм не такі вже й друзі , щоб заради неї ускладнювати стосунки з Заходом .
Ходять ще чутки про В'єтнам і Камбоджу , але це не точно .
Действительно. Не могут же они их сами делать. У них ведь нет ни железа, ни пороха.
20тыс снарядов в сутки- это 833/час или 14 /минуту
Например Цезарь- 8 выстрелов/минута. Т.е. у РФерийцев
порядка 100+ орудий по фронту если разделить на 3 города
и учитывая что скорострельность российских гаубиц такого же порядка
это по 35-40 стволов на город, это 500 выстрелов на ствол
РФерийцы заявляют что их стволы выдерживают до 6000 выстрелов
т.е. через 12 дней ресурс ствола орудия выработан, а гидравлика и механизм заряжания?
выходит что каждые 2-3 недели РФерийцы должны менять стволы