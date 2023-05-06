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Бахмут(Артемівськ) (1483) Пригожин Євген (503) Череватий Сергій (165)

Заява Пригожина про брак боєприпасів - блеф. Зараз вони випускають понад 20 тисяч снарядів на добу, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сергій,череватий

Речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий назвав тираду ватажка російської державної терористичної організації Група Вагнера Євгена Пригожина щодо нестачі боєприпасів "повним блефом". Жорсткі бої в Бахмуті тривають.

Про це Череватий сказав у коментарі CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми контролюємо частину міста. Там нічого не змінилося, триває позиційна війна. Супротивник не здійснив жодного великого прориву", – сказав представник ЗСУ.

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Череватий відкинув заяви Пригожина про зменшення запасів боєприпасів. За його словами, протягом останньої доби окупанти випустили тисячі снарядів уздовж лінії фронту.

"Зараз вони випускають понад 20 тисяч снарядів на добу. Тому це повний блеф", – сказав він.
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Топ коментарі
+10
Тому й кажуть, що заявочки цього терорюги мають зовсім іншу мету.
І слухати вбивцю та злочинця - не варто.
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06.05.2023 21:39
+6
****** просто хоче собі відмазку знайти через те, що не може взяти Бахмут. От і все. Хоче звалити провину на удмурта и ко. А також шукає привід звалити в Африку не чекаючи люлєй під час нашого контрнаступу.
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06.05.2023 21:39
+4
та i х#р на того пригожина, шо воно там варнякає. вiрити оркам - себе не поважати. а цього опущеного нашi cмi ще й цитують - це повна ганьба.

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06.05.2023 21:51
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Тому й кажуть, що заявочки цього терорюги мають зовсім іншу мету.
І слухати вбивцю та злочинця - не варто.
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06.05.2023 21:39 Відповісти
****** просто хоче собі відмазку знайти через те, що не може взяти Бахмут. От і все. Хоче звалити провину на удмурта и ко. А також шукає привід звалити в Африку не чекаючи люлєй під час нашого контрнаступу.
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06.05.2023 21:39 Відповісти
Блефом было бы сообщение, что у них море снарядов и все высокоточные. Читайте толковый словарь, играйте в карты, смотрите фильм с Челентано.
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06.05.2023 21:41 Відповісти
та i х#р на того пригожина, шо воно там варнякає. вiрити оркам - себе не поважати. а цього опущеного нашi cмi ще й цитують - це повна ганьба.

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06.05.2023 21:51 Відповісти
не можуть існувати в РФ ПВК не підконтрольні Кремлю...
тобі потрібно вбивати цивільне населення, робити злочини на ґрунті расової ненависті-геноцид, знищувати місцевих етносів з ціллю захоплення територій... Ти створюєш організацію "незалежне військове угрупування" називаєш "Вагнер", а потім всю відповідальність за злочини скидаєш на цю організацію, ось збройні сили РФ добрі і гуманні, а Вагнер це злочинці за дії яких ми влада РФ не несемо відповідальності... коли це буде потрібно, РФ знищить Вагнер, а потім за потреби відродить під іншою назвою...
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06.05.2023 21:53 Відповісти
Хто повірить кацапам, той дурень. Ніколи не вірте кацапу, не вірте в його сльози і обіцянки, бо то його ціль заплутати, приспати пилшьність і вбити вас.
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06.05.2023 21:56 Відповісти
Как говорят злие язики, летят снаряди 22, 23 года, виходит что кто то им продает, Иран да но не может он делать такие обьеми, значит дает Китай через Иран и Северную Корею, а Южная Корея делает вид что не знает, хотя уверен что и Япония и Южная Корея все вкурсе, но нам и ничего такого не дают, єто какой то ПОЗОР!!!!!
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06.05.2023 21:56 Відповісти
Південній Кореї і Японії якось не до снарядів, це має турбувати українські спецслужби, але як показав час їм немає часу, вони готують по наказу Найвєлічайшого відоси. А то виходить, що у Вас винні то США, то німці, то вже навіть і корейці, тільки не наші.
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06.05.2023 22:02 Відповісти
ни одна страна мира в одиночку не потянет такой расход снарядов, как в этой войне! хватит нести этот бред, что Украина сама должна себя обеспечивать снарядами! даже россия с кучей своих оружейных заводов уже клянчит снаряды по всей азии. сколько Украина должна построить заводов, чтобы себя обеспечивать снарядами? десяток? а защищать их чем? не можем подстанции защитить, а то заводы - шикарные цели для кацапских ракет! надежда только на западные страны. пока они помогают - мы воюем. если перестанут помогать, то все, конец. и не сможем мы сами себе ничем помочь, как не пыжься, хоть пупок себе развяжи, все равно не потянешь в одиночку!
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06.05.2023 22:44 Відповісти
Іран продає - точно , це вже підтверджено розвідкою ,, Північна Корея - дуже можливо , бо кацапня вже давно в них випрошує , можливо вже й вламали того корейського лантуха .
Китай навряд чи ,, бо русня їм не такі вже й друзі , щоб заради неї ускладнювати стосунки з Заходом .
Ходять ще чутки про В'єтнам і Камбоджу , але це не точно .
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06.05.2023 22:14 Відповісти
Роман Тока cb1f6f69 летят снаряди 22, 23 года, виходит что кто то им продает

Действительно. Не могут же они их сами делать. У них ведь нет ни железа, ни пороха.
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06.05.2023 22:48 Відповісти
Китай не даёт. Уже не раз говорили.
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06.05.2023 23:05 Відповісти
Нічого в них там не закінчується -- сумашедшии дім собі такого позволити не може .
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06.05.2023 21:56 Відповісти
Prigozhyn nese randomnu ******, sho b my z vamy dumaly nad irracional'nym... pro n'ogo treba zabuty, ce moshka pered ochyma
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06.05.2023 22:17 Відповісти
..снаряды лишь причина,суть валить надо(поваренок знает кого) песец гуляет по передовой
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06.05.2023 22:20 Відповісти
Та ні, не блеф. Вони просто звикли випускати 60 тисяч снарядів на добу, а зараз є тільки 20 тисяч.
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06.05.2023 22:46 Відповісти
Лысый черт пиариться.
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06.05.2023 22:51 Відповісти
****** с ушами что-то мутит...
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06.05.2023 23:55 Відповісти
Мій знайомий з тих країв теж говорить, що снарядів випускають орки ніяк не менше, як у попередній період. Але зазначає, що орків стало менше. У них не снаряди закінчуються, а м'ясо. Я завжди стверджував, що 140 мільйонів кацапів - то такий самий блеф, як і те, що "Кинджал" - гіперзвукова ракета
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07.05.2023 00:13 Відповісти
Бахмут-Авдеевка-Марьинка- это порядка 125км (по дорогам)
20тыс снарядов в сутки- это 833/час или 14 /минуту
Например Цезарь- 8 выстрелов/минута. Т.е. у РФерийцев
порядка 100+ орудий по фронту если разделить на 3 города
и учитывая что скорострельность российских гаубиц такого же порядка
это по 35-40 стволов на город, это 500 выстрелов на ствол
РФерийцы заявляют что их стволы выдерживают до 6000 выстрелов
т.е. через 12 дней ресурс ствола орудия выработан, а гидравлика и механизм заряжания?
выходит что каждые 2-3 недели РФерийцы должны менять стволы
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07.05.2023 09:11 Відповісти
 
 