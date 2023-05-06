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Грузія (1419) Фукуяма (8)

Нейтралітет Грузії щодо війни в Україні грає на руку Росії, - американський філософ Фукуяма

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фукуяма

При цьому грузинський уряд заперечує свою підтримку агресора.

Нейтральна позиція грузинської влади щодо російсько-української війни грає на руку агресору, заявив американський політолог зі Стенфордського університету Френсіс Фукуяма в інтерв'ю RFE/RL, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

"Було б непогано, якби уряд Грузії зайняв чітку позицію на підтримку України. Я думаю, що нейтралітет справді вигідний Росії", - сказав він.

Фукуяма також зазначив, що є свідчення того, що Грузія тихо допомагає Росії обійти санкції, запроваджені Європою та США.

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"Цей уряд справді непрозорий щодо своїх мотивів і того, що він насправді робить. І тому він може вести подвійну гру, заявляючи про свою нейтральність, але насправді допомагаючи скоріше одній стороні, ніж іншій. І я думаю, що це є наслідок проросійського ухилу даного уряду", - сказав політолог.
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Топ коментарі
+14
Нейтралітету дійсно - не буває . За цим поняттям зазвичай ховають - пох.їзм . Що ще огидніше ніж прийняти чиюсь сторону . імхо
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06.05.2023 22:25
+12
ты не прав...
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06.05.2023 22:35
+11
Усю свою історію Грузія, як те гімно в ополонці, вирішувала, до якого ж берега прибитись.
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06.05.2023 22:20
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Тобто нейтралітету не буває.
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06.05.2023 22:19 Відповісти
Нейтралітету дійсно - не буває . За цим поняттям зазвичай ховають - пох.їзм . Що ще огидніше ніж прийняти чиюсь сторону . імхо
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06.05.2023 22:25 Відповісти
vy ne chipaite Svyatyi *******!
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06.05.2023 22:30 Відповісти
Називається хитрість. Хитрий вважає дурнями всіх, крім себе.
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06.05.2023 22:31 Відповісти
Самое ужасное , что и Дерьмак с бандой ТАТАРОВА , арахламидии , портновым , бойко, Шуфричем ……………. Ведут двойную игру ! МАФИИ НЕ НУЖНЫ ни ЕС ни НАТО ! А то , что этому УРОДЛИВОМУ ГНИДЕ необходимо выполнить ОМАНСКИЙ ДОГОВОРНЯК С ПАТРУШЕВЫМ ,про « КОРИДОР « в Крым видно не вооруженным взглядом ! Грабят и марадерят на крови , как перед последним днём Помпеи
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07.05.2023 09:50 Відповісти
Буває, якщо ти на іншому кінці світу і тобі взагалі на пофіг на все, що там десь за кількадесят тисяч км коїться. Але точно не коли у тебе поряд війна.
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06.05.2023 23:03 Відповісти
Усю свою історію Грузія, як те гімно в ополонці, вирішувала, до якого ж берега прибитись.
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06.05.2023 22:20 Відповісти
...і постійно прибивалася до російського.
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06.05.2023 22:32 Відповісти
Ну не певен. Що пам'ятаю із шкільних уроків з історії, так це те, що запоребрик постійно на Кавказі воював, тобто добровільного приєднання не було.
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06.05.2023 22:44 Відповісти
Але був Багратіон.
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06.05.2023 22:50 Відповісти
Із грузинів.
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07.05.2023 09:40 Відповісти
Було добровільне приєднання саме Грузії. Війни московитів на Кавказі були не проти грузин.
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06.05.2023 23:04 Відповісти
Умный человек говорит только то что знает, а тупой что угодно ...
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07.05.2023 19:20 Відповісти
Всю свою историю Грузия боролась и проливала безчисленое количество крови!
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07.05.2023 19:22 Відповісти
Вот это поворот. Оказывается я тоже философ.
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06.05.2023 22:21 Відповісти
кацапофілію нейтралітетом обізвали...
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06.05.2023 22:22 Відповісти
Фукуяма не філосов-він просто геній...
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06.05.2023 22:22 Відповісти
Саме так. І він спрогнозував, що Україна повернеи Крим уже в 2023 році.

Фукуяма виділяє декілька причин майбутньої перемоги України.
Україна є джерелом натхнення для всього вільного світу.
https://www.pravda.com.ua/columns/2022/09/21/7368435/
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06.05.2023 22:30 Відповісти
Чоловіки в спідницях, але не Шотландці. В Шотландців є яйця а в грузин всяка ху.ня
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06.05.2023 22:24 Відповісти
ты не прав...
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06.05.2023 22:35 Відповісти
Смешно. Шотландцы единственный европейский народ который не имеет собственного государства. Даже у грузин есть своя страна.
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06.05.2023 23:30 Відповісти
Не єдиний - каталонці та баски теж не мають.
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07.05.2023 00:55 Відповісти
У філософа думки в правильному напрямку -- Грузія шось мутить .
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06.05.2023 22:25 Відповісти
В УНР були якісь анклави у Чечні та Грузії, але дуже мало інформації. Але і там і там була російська військова агресія. Після Перемоги розберемося...
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06.05.2023 22:36 Відповісти
https://twitter.com/babaikit/status/1651499839736397826?s=20
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06.05.2023 22:40 Відповісти
Найдивніше те що , згідно останніх соцопитувань - 87% грузинів , вважають кацапню найбільшою загрозою своїй країні ,, за членство в НАТО висловились 80% , а за членство в ЄС 89% грузинів . І при цьому всеодно обирають собі прокацапську владу .!! хз як це пояснити .
Правда , зараз рівень довіри до влади в Грузії рухнув добряче , аж до 19 % .
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06.05.2023 22:36 Відповісти
Там вибори , як і в нас - фікція! Їх " роблять" олігархи разом з 5-ю колоною запроданців! Як і в нас, нажаль!...
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06.05.2023 22:46 Відповісти
Влада Сакартвело на грані фолу відчайдушно хоче уникнути для своїх міст долі Попасної, Сіверськодонецька та ін., знаючи, що всі боєздатні хлопаки тепер в Україні. Що ж, історія розсудить ,я ж не даватиму оцінку вчинкам тих людей.
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06.05.2023 22:51 Відповісти
Зараз у Грузії відверто прокацапський уряд. Їх ніхто не примушує воювати, але ж вони допомогають кацапам обходити санкції.
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06.05.2023 23:06 Відповісти
Вони сподіваються , можливо монстр з"їсть їх останніми, але плекають цинічну надію , і небезпідставну, що тому монстру хтось стане поперек горла. Як би не було , але багато гідних синів цієї країни воюють за нашу свободу , і багато з них віддали життя за нас.
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06.05.2023 23:57 Відповісти
Сакартвело - маленька країна (як 2 чи 3 українських області по тер-ї і населенню). Поруч з такою агресивною велетенською і людожерською росією грузинам треба мати дуже мудре і патріотичне керівництво, щоб зовсім не занапастити країну і народ. А проблеми є з усім. В т. ч. і з слабенькою міжнародною підтримкою і зовсім незубастою світовою демократичною спільнотою. Грузини за Саакашвілі у цьому переконались - ніхто, крім Ющенка, поляків і балтійських президентів не став на їхній захист. Тому важко нам однозначно оцінювати ситуацію щодо справ і дій Сакартвело. Мабуть, хочуть живими залишитись у такий непевний час. Їм видніше, мабуть.
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06.05.2023 23:51 Відповісти
Хоть один здравый коммент….👍
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07.05.2023 16:08 Відповісти
таво . и рыбку съесть и на пуй сесть.
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06.05.2023 23:22 Відповісти
Ну…..Как Украина и все остальные в 080808.
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07.05.2023 16:10 Відповісти
Що тут дивного-достатньо згадати їхніх майже історичних героїв: джугашвілі, берія, орджонікідзе й багато інших мерзотників-більшовиків
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07.05.2023 07:33 Відповісти
Вы вообще незнаете героев Грузии и обманиваете людей ! А кого перечислили не считают героями!
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07.05.2023 19:29 Відповісти
 
 