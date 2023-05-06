Російські окупанти пограбували підприємство в Енергодарі, забравши всі автомобілі та станки, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо здійснення росіянами грабунку підприємств у Запорізькій області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Російські окупанти не перестають грабувати громадян України та підприємства на тимчасово захоплених територіях. У Енергодарі, станом на 5 травня, на території підприємства "Електропівденмонтаж-10" не лишилось жодного легкового автомобіля. Розграбовано склад, а також вивезено станкове обладнання", - зазначається у повідомленні.
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От якби рузьге не пограбували підприємство в Енергодарі - ото була б новина!
Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші ж дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.
Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...