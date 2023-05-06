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Російські окупанти пограбували підприємство в Енергодарі, забравши всі автомобілі та станки, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергодар

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо здійснення росіянами грабунку підприємств у Запорізькій області 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Російські окупанти не перестають грабувати громадян України та підприємства на тимчасово захоплених територіях. У Енергодарі, станом на 5 травня, на території підприємства "Електропівденмонтаж-10" не лишилось жодного легкового автомобіля. Розграбовано склад, а також вивезено станкове обладнання", - зазначається у повідомленні. 

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Його б теж до Гааги..
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06.05.2023 23:47
+5
Пхе!
От якби рузьге не пограбували підприємство в Енергодарі - ото була б новина!
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06.05.2023 23:33
+5
Не станки, а верстати.
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06.05.2023 23:35
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Шо то є станкове обладнання?
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06.05.2023 23:28 Відповісти
Відкрутили від станків все, що відкручується..а, за традицією вкрали кабель
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06.05.2023 23:34 Відповісти
Не станки, а верстати.
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06.05.2023 23:35 Відповісти
Дякую. Устаткуванням збили.
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06.05.2023 23:45 Відповісти
какаяразніца? Це те саме.
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07.05.2023 00:01 Відповісти
Головне, що повідкручували...
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07.05.2023 00:31 Відповісти
Пхе!
От якби рузьге не пограбували підприємство в Енергодарі - ото була б новина!
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06.05.2023 23:33 Відповісти
що б окупант не грабував потрібно пильнувати кордони!все згадую як зе дорікав попереднику за окупований Крим де в нього маєток залишився ,не знаю яка його доля певно переоформив вже, як зробило багато наших депутатів суддів прокурорів..
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06.05.2023 23:41 Відповісти
В результаті спланованих і ефективних дій російських спецслужб, які протягом останніх двох років ретельно готувалися до вторгнення, станом на ранок 24 лютого Україна перебувала наче у летаргічному сні, бо політичне керівництво держави замість того, аби готуватися до очевидної війни, радило громадянам готуватись до шашликів.

Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші ж дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.

Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
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06.05.2023 23:42 Відповісти
Його б теж до Гааги..
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06.05.2023 23:47 Відповісти
Подоляк і досі вважає їх людьми?
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06.05.2023 23:47 Відповісти
Якби вони не пограбували, то це б зробили солдати НАТЫ.
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07.05.2023 00:53 Відповісти
 
 