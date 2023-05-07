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корабель (1421) крилаті ракети (891) Чорне море (1355)

Росіяни вивели в Чорне море 4 кораблі, які можуть нести 32 ракети "Калібр", - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

корабель,ракети,калібр

Росіяни вивели у Чорне море 4 надводні ракетоносії "Калібрів", сумарний залп складає до 32 ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Південь"

"В Чорному морі корабельне угруповання ворог поповнив 4 надводними ракетоносіями.

Сумарний залп "Калібрів" до 32 ракет.

На тлі активності стратегічної авіації, рівень ракетної небезпеки максимально високий. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У більшості областей країни пізно ввечері 6 травня оголошено повітряну тривогу

Автор: Роман Свиридович
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Любит с@ка ***** устраивать всякие подлости под даты своего победобесия. Шибко нужна ему хоть какая-то "победа" для московитского быдла.
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07.05.2023 00:19 Відповісти
очень хотелось бы где-то в том районе что бы там уже с недельку болталось десяток дронов в дрейфе в спящем режиме.
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07.05.2023 00:35 Відповісти
Сколько ещё будут продолжаться эти выходы в море ?
Уже топлива нет.
Наверное, не должно быть и кораблей.
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07.05.2023 10:12 Відповісти
зелена мерзота - де НЕПТУНИ,козел.
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07.05.2023 13:45 Відповісти
 
 