Росіяни вивели в Чорне море 4 кораблі, які можуть нести 32 ракети "Калібр", - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни вивели у Чорне море 4 надводні ракетоносії "Калібрів", сумарний залп складає до 32 ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Південь"
"В Чорному морі корабельне угруповання ворог поповнив 4 надводними ракетоносіями.
Сумарний залп "Калібрів" до 32 ракет.
На тлі активності стратегічної авіації, рівень ракетної небезпеки максимально високий. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!", - зазначається у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Уже топлива нет.
Наверное, не должно быть и кораблей.