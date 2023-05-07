Росіяни вивели в Чорне море 4 кораблі, які можуть нести 32 ракети "Калібр", - ОК "Південь"

Росіяни вивели у Чорне море 4 надводні ракетоносії "Калібрів", сумарний залп складає до 32 ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Південь"

"В Чорному морі корабельне угруповання ворог поповнив 4 надводними ракетоносіями.

Сумарний залп "Калібрів" до 32 ракет.

На тлі активності стратегічної авіації, рівень ракетної небезпеки максимально високий. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!", - зазначається у повідомленні.

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