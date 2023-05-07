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Росія зіткнулася з найбільшим за останні десятиліття дефіцитом робочої сили, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

робочі

За останні три роки через вплив COVID-19 і війну в Україні населення Росії скоротилося на два мільйони більше, ніж очікувалося

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Центральний банк Росії опитав 14 000 роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників знаходиться на найнижчому рівні з 1998 року", - йдеться в повідомленні.

На чисельність населення Росії вплинули наслідки COVID-19 та війна в Україні. Крім того, у 2022 році  Росію покинули до 1,3 мільйона осіб, у тому числі багато молодих і добре освічених людей, які працюють у високоприбуткових галузях.

"У Мінкомзв'язку Росії заявили, що близько 10% (100 тисяч) ІТ-працівників залишили країну у 2022 році й не повернулися. Мобілізація, історично висока еміграція, старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили.", - зазначається в дописі.

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У британській розвідці припускають, що це, швидше за все, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+22
"Геостратег" хренов бункерный.

- Роза Моисеевна, какими вы видите граждан московии будущего?
- Мне кажется, они будут умными, целеустремлёнными, образованными, грамотными, трудолюбивыми, желтолицыми и узкоглазыми.
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07.05.2023 09:28
+20
З кацапа работнік як з гівна пуля воно, падло, тільки жре, п'є, краде та сере
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07.05.2023 09:40
+17
За останні три роки через вплив COVID-19 і війну в Україні населення Росії скоротилося на два мільйони більше, ніж очікувалося.
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07.05.2023 09:26
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За останні три роки через вплив COVID-19 і війну в Україні населення Росії скоротилося на два мільйони більше, ніж очікувалося.
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07.05.2023 09:26 Відповісти
Давай ще більше чмоБИКІВ!!!! А баби нехай від мух народжують.
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07.05.2023 09:27 Відповісти
Украінці в цьому бачуть тільки позитив.
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07.05.2023 09:27 Відповісти
"Геостратег" хренов бункерный.

- Роза Моисеевна, какими вы видите граждан московии будущего?
- Мне кажется, они будут умными, целеустремлёнными, образованными, грамотными, трудолюбивыми, желтолицыми и узкоглазыми.
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07.05.2023 09:28 Відповісти
ну канешна ведь каждому украинцу по три раба досталось
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07.05.2023 09:33 Відповісти
З кацапа работнік як з гівна пуля воно, падло, тільки жре, п'є, краде та сере
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07.05.2023 09:40 Відповісти
воно, падло та сере
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07.05.2023 09:50 Відповісти
"робоча сила" і касап?? Якось не зовсім сумісно, аж вуха ріже..
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07.05.2023 09:36 Відповісти
"Робоча сила" удобрює поля України.
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07.05.2023 09:40 Відповісти
Так їх же там 140 мільйонів. Невже всі тупі та ліниві?
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07.05.2023 09:40 Відповісти
Не всі. Половина. Інша половина ліниві та тупі.
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07.05.2023 09:53 Відповісти
Реально 80 - 85млн, з натяжкою 90, а решта 50 це камуфляж.
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07.05.2023 09:54 Відповісти
Частину закопали для перегною, а частина просто втекла на загнівающій Запад щоб любіть расію іздалєка.
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07.05.2023 09:48 Відповісти
робоча сила на рашці це -Джамшан і Рамшуд
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07.05.2023 09:55 Відповісти
Міліон ай-тішників в рашці?
Тобто біля 1% від усього населення ?

Чи не забагато нарахувала брит. розвідка?
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07.05.2023 09:56 Відповісти
в мене сусіди..коренні кацапи.десь з сибіру.завезені ще при союзі..так що батько..що син...бухають...роками..ніколи не бачив трезвими..нічого не робили..ні городини..ні на подвір,ї..бухають..жруть..оруть ,що їм хтось щось винен..як при ссср було добре і тд.телек дивляться..і матюкають Україну..кончені одним словом..кацап-це діагноз на сторіччя..
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07.05.2023 09:56 Відповісти
є кльова отрута для щурів, в горільці майже не відчувається
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07.05.2023 10:08 Відповісти
"П,яним народом краще керувати" /Катерина II/
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07.05.2023 10:01 Відповісти
ну так ясна річ, вони не тільки програмістів налякали а ще й гастарбайтерів з середньої азії почали в армію ловити, тепер не програмістів не гастарбайтерів

нашим би теж варто задуматися але підозрюю що їм пофігу
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07.05.2023 10:06 Відповісти
Та вже пофіг. Вже що не зроби, а відтік населення України не зупинити. Вже виїхало 10 млн, якась частина після війни ще повернеться, але в з України до своїх сімей втече ще пару мільйонів чоловіків після відкриття кордонів.
Так що пофіг, що там в раші. У нас ситуація "веселіша"
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07.05.2023 10:15 Відповісти
Поки москаль,погладжуючи пузо і попиваючи пивко з балкону спостерігав як узбек чи таджик шурує мітлою ті в себе в кранах вибудували потужну промисловість і створили нормальні умови життя...Працювати на русню вже не хочуть,а москаль працювати не звик...От і лишився шлях - порпатись в мусорці і расуждати про вєлічіє націі...
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07.05.2023 10:59 Відповісти
Что бы возить нефть в Индию и продавать со скидкой 35%,надо её больше производить.Да и месяцами в Индию плавать никто бесплатно не хочет.
Пока руские свиньи ещё жируют на заначках,но цены на автомобили из ЕС подскочили почти вдвое.
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07.05.2023 11:43 Відповісти
Таджики, кіргизи, узбеки вам чим не майбутні расєянє
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07.05.2023 12:26 Відповісти
О соглашении по скрещиванию россиянок с китайцами

вскоре после визита главного китайца пошла прямая и откровенная видеореклама того, как здорово русским женщинам выходит замуж за граждан КНР. Как ворчат орки, мужа - под Бахмут, жену - под китайца. Си данное скрещивание необходимо для преодоления демографических перекосов, возникших в результате былой недальновидной политики "одна семья - один ребёнок". В результате на каждого пенсионера стало приходиться все меньше трудоспособной молодежи, что легло серьезным бременем на китайскую экономику. примерно 40 миллионов женщин в Китае не хватает, чем затрудняется желанная рождаемость. 40 миллионов это для китайцев менее 3% населения страны, но для России это очень много, так что за дело в России взялись с китайским размахом. В азиатской части России многим дамам такое очень понравилось, в европейской же части возмущаются стали все, включая женщин, от которых китайцы все равно далеко.
(А.Кирш)
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07.05.2023 13:26 Відповісти
Зато пенсионеры парашестана лютуют в соц сетях.
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07.05.2023 17:34 Відповісти
 
 