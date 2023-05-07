Росія зіткнулася з найбільшим за останні десятиліття дефіцитом робочої сили, - британська розвідка
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За останні три роки через вплив COVID-19 і війну в Україні населення Росії скоротилося на два мільйони більше, ніж очікувалося
Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"Центральний банк Росії опитав 14 000 роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників знаходиться на найнижчому рівні з 1998 року", - йдеться в повідомленні.
На чисельність населення Росії вплинули наслідки COVID-19 та війна в Україні. Крім того, у 2022 році Росію покинули до 1,3 мільйона осіб, у тому числі багато молодих і добре освічених людей, які працюють у високоприбуткових галузях.
"У Мінкомзв'язку Росії заявили, що близько 10% (100 тисяч) ІТ-працівників залишили країну у 2022 році й не повернулися. Мобілізація, історично висока еміграція, старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили.", - зазначається в дописі.
У британській розвідці припускають, що це, швидше за все, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію.
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- Роза Моисеевна, какими вы видите граждан московии будущего?
- Мне кажется, они будут умными, целеустремлёнными, образованными, грамотными, трудолюбивыми, желтолицыми и узкоглазыми.
Тобто біля 1% від усього населення ?
Чи не забагато нарахувала брит. розвідка?
нашим би теж варто задуматися але підозрюю що їм пофігу
Так що пофіг, що там в раші. У нас ситуація "веселіша"
Пока руские свиньи ещё жируют на заначках,но цены на автомобили из ЕС подскочили почти вдвое.
вскоре после визита главного китайца пошла прямая и откровенная видеореклама того, как здорово русским женщинам выходит замуж за граждан КНР. Как ворчат орки, мужа - под Бахмут, жену - под китайца. Си данное скрещивание необходимо для преодоления демографических перекосов, возникших в результате былой недальновидной политики "одна семья - один ребёнок". В результате на каждого пенсионера стало приходиться все меньше трудоспособной молодежи, что легло серьезным бременем на китайскую экономику. примерно 40 миллионов женщин в Китае не хватает, чем затрудняется желанная рождаемость. 40 миллионов это для китайцев менее 3% населения страны, но для России это очень много, так что за дело в России взялись с китайским размахом. В азиатской части России многим дамам такое очень понравилось, в европейской же части возмущаются стали все, включая женщин, от которых китайцы все равно далеко.
(А.Кирш)